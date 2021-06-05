Как "национальная гордость" мешает адресной помощи малоимущим

Согласно российским законам, государство должно заботиться о своих малоимущих гражданах, оказывать им помощь. Когда об этом заходит речь, большинство сразу думают про пособия. И некоторые начинают возмущаться их небольшими размерами. Но ведь задача пособия — "дотянуть" доход человека до прожиточного минимума. И всё.

Гораздо важнее так называемая адресная помощь.

Какая адресная помощь малообеспеченным, социально незащищенным слоям населения оказывается у нас в стране на сегодняшний день? И можно ли её как-то расширить?

Об этом Анна Папенкова в студии программы "Точка зрения" поговорила с аналитиком группы компаний "Финам" Алексеем Корневым.

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— На самом деле вариантов помощи достаточно много. К сожалению, не всё население знает о том, какие льготы им положены.

Когда проводились исследования, выяснилось, что огромное количество многодетных семей или неполных семей просто не знают, что им положены льготы.

Есть выплаты на детей систематические, разовые и так далее.

Всё это, на мой взгляд, латание пробоин в тонущем корабле. Это не очень помогает, потому что в лучшем случае позволяет держаться людям на плаву и каким-то образом выживать.

— Что реально могло бы помочь?

Лучшая адресная помощь — карточки

— На мой взгляд, реально могло бы помочь введение так называемых продуктовых карточек. Конечно, они выглядеть и работать сейчас будут не так, как в советские времена или 90-е годы прошлого века.

Но у нас их не вводят по двум причинам:

Во-первых, уверяют, что это может привести к высокой коррупции.

Во-вторых, нам постоянно говорят, что мы — великая держава, мы отказались от продуктовых карточек практически сразу после окончания войны и было бы грех к ним возвращаться.

Что касается коррупции - не верю, потому что у нас одна из самых эффективных в мире налоговых систем. И Михаил Мишустин не раз хвастался, что именно когда он руководил ФНС, была создана эта система, она очень эффективная, там утащить буквально копейку невозможно. Помните знаменитую историю, когда купленный стаканчик кофе тут же отразился в реестрах ФНС? Поэтому какая там может быть коррупция? Ну может быть можно там сфальшивить 1-2 талончика. Много не украдете.

Что касается национальной гордости… Наши заклятые друзья американцы ведь самая богатая нация в мире. У них система продуктовых карточек в том или ином виде действует с 1939 года, скоро уже почти 100 лет. И пользуется ею огромное количество населения. В среднем сейчас за год порядка 43 млн человек, порядка 21,5 млн домохозяйств, если переводить на их язык, пользуются услугами этой системы.

Конечно, вы по этой продуктовой карточке (это не карточка, это дебетовая карта, на которую зачисляются средства вам как на банковскую карту) не сможете купить iPhone или поехать отдыхать на Тенерифе, но купить продукты первой необходимости, одеть ребёнка в школу, получить медицинскую помощь и так далее — вы сможете.

И самое богатое государство не только не стесняется, что оно так помогает, оно гордится тем, что облегчает жизнь гражданам за счет подобной адресной помощи.

На мой взгляд, это было бы действительно эффективно. Деньги на это государство найти может. У нас колоссальные резервы, вообще уникальные в мире по объему, и часть этих резервов вполне разумно было бы пустить именно на систему продуктовых карточек, когда пенсионеры, пожилые, многодетные семьи могли бы покупать целый ряд продуктов в магазинах за счёт государства фактически, то есть не тратя своих денег.

— Почему на государственном уровне помимо официальных ответов "национальная гордость" никаких больше аргументов нет? И почему на самом деле до сих пор эта система не введена? Реальная причина?

— Вы знаете, она последние недели начала активно обсуждаться. А раз у нас что-то начали активно обсуждать, то, вероятно, речь идет о том, что, скорее всего, в скором будущем её ведут. Потому что сколько уже можно терпеть? У нас количество бедных растет, и у нас есть такое неприятное явление, которое отсутствует во многих не только высокоразвитых, но и в развивающихся странах, — работающие нищие. То есть это не пенсионеры, это не безработные, не бездельники. Это люди, которые работают, причём в поте лица на тяжёлой работе, а ведут, скажем так, очень скромный образ жизни.

Это позор для государства, когда работающие люди — нищие. И с этим надо как-то бороться. На мой взгляд, как вариант, система продуктовых карточек могла бы помочь.