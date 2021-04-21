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Автор Олег Артюков

NOPEC: что это такое и чем может угрожать России

Экономика

Юридический комитет Палаты представителей американского конгресса одобрил законопроект, в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК.

NOPEC: что это такое и чем может угрожать России

Что такое NOPEC

Россия в ОПЕК не входит, но плотно сотрудничает с этой организацией в рамках соглашения ОПЕК+. Так что есть вариант, что этот законопроект может создать проблемы и нашей стране.

Законопроект называется No Oil Producing and Exporting Cartels Act, сокращенно NOPEC. В общем, его направленность понятна из названия. После одобрения юридического комитета законопроект предстоит рассмотреть полному составу палаты представителей.

По мнению экспертов, в теории NOPEC может объявить незаконным участие любого государства в коллективном ограничении производства нефти и установления цен. Речь идёт о внутреннем американском законе, но США распространение действия таких документов на другие страны никогда не смущало.

Впрочем, вице-премьер России Александр Новак не видит в законопроекте никакой опасности для участников соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

Почему спокоен Новак

"Этому закону уже сто лет. Я прочитал новость о том, что юридический комитет в конгрессе такое решение принял, но сам закон ещё не принят. Он обсуждается уже много лет", — цитирует Новака ТАСС.

По его словам, он не слышал про обсуждение этой темы и в ОПЕК+: "Я не слышал таких предложений о дискуссиях. Зачем обсуждать то, что не принято?" — отметил он.

По словам Новака, совместные действия стран ОПЕК+ направлены на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках. Если они не будут этого делать, то это может привести к волатильности на рынке.

"Например, как это было в прошлом году, когда резко упал спрос. Наши совместные действия позволили сбалансировать рынок, восстановить ситуацию, в том числе работу предприятий, рабочие места, в том числе в тех же Соединённых Штатах Америки", — сказал он.

Законопроекту, конечно, не 100 лет, но более двух десятков. В 2007 году при Джордже Буше-младшем один из вариантов такого законопроекта даже провели и через сенат, и через палату представителей. Но тогда его даже не стали отправлять на подпись президенту, поскольку тот сказал, что наложит на него вето.

В феврале 2019 года юридический комитет палаты представителей конгресса США ещё раз одобрил один из вариантов антикартельного законопроекта NOPEC. Но тогда его резко критиковал министр энергетики США Ричард Перри.

Аргументов против закона было много, но главное было в том, что принятие подобного законопроекта может привести к дисбалансу цен на энергоресурсы и резкому росту цен на них. Министр был озабочен тем, что последствия принятия законопроекта не поддаются прогнозированию.

Так что и в самом деле пока рано говорить о том, как NOPEC может повлиять на интересы России. Хотя сбрасывать со счетов возможность принятия такого законопроекта всё же не стоит.

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Редактор: Елена Тимошкина
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