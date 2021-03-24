Взялись за Шпигеля — возьмутся за нас?

Почему история с "Биотэк" может коснуться каждого бизнеса.

Последние дни многие СМИ смакуют историю с задержанием создателя компании "Биотэк" Бориса Шпигеля. Бизнесмена "встретили" в ночь на 21 марта прямо в аэропорту, когда он прилетел из Израиля, где проходил лечение. Эта новость стала полной неожиданностью для многих.

Фармацевтический рынок, да и весь бизнес, начало лихорадить. Пошли тревожные разговоры — "Если уж Шпигеля тронули, то что же будет с нами"? И происходящее вызывает в большей степени ужас, нежели любопытство.

Тех, кто хорошо знает Шпигеля, волнует другой вопрос — бизнесмену в феврале исполнилось 68 лет. Известно, что в Израиле Шпигель проходил серьезный курс лечения, в Россию вернулся, чтобы продолжить медицинские процедуры. Лечащий врач бизнесмена говорит прямо: при отсутствии круглосуточного медицинского наблюдения Борис Исаакович может умереть.

Шпигелю и так непросто даже ходить, ему несколько раз вызывали скорую в изолятор. Неудивительно, что судебное заседание прервалось отправкой пожилого человека в больницу.

"Я не жилец… Вменили, что подарил якобы машину губернатору. Но эта машина на балансе фирмы, есть все документы. Еще вменили, что якобы давал взятку у себя дома, цель взятки — "повышение рейтинга". Когда была избирательная кампания, я официально поддерживал фонд", — сказал Шпигель в беседе с Евой Меркачевой, членом ОНК Москвы. Что касается эпизода с предполагаемой взяткой в размере 20 миллионов рублей, "эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания", — рассказала адвокат Шпигеля Виктория Бурковская.

Дальше события разворачиваются очень странно и стремительно: человеку, неоднократно перенесшему тяжелые операции на сердце, дали всего сутки на восстановление в больнице. Человеку с такими заболеваниями суток недостаточно.

И тут возникает вопрос: а нужен ли задержанный следствию живым, если больного человека решили посадить в изолятор с угрозой для жизни? И почему такая спешка, учитывая, что Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, утв. Постановлением правительства РФ от 14.01.2011 N 3., вроде должен исполняться, так как для этого есть все основания. Или он обязателен к применению не для всех, а выборочно?

Можно вспомнить громкие дела последних лет, когда люди, обвиняемые в тяжких преступлениях, отделывались домашним арестом, а все вопросы, возникающие у здравомыслящих людей, предсказуемо оставались без ответа.

Почему Шпигель? Почему "Биотэк"? Начнем с того, что "Биотэк" — крупный игрок на фармрынке, с тридцатилетней историей. Еще в 2018 году в компании произошла реструктуризация и была сделана ставка на инновационные продукты и технологии… Кстати, в конце 2019 года "Коммерсантъ" (https://www.kommersant.ru/doc/4157688) писал, что "Биотэк" начал возвращать утраченные позиции, увеличив продажи сразу на 121%, и войдя в топ-10 игроков на фармрынке, т. е. за год до ковидной эпидемии за счет роста объемов производства и расширения ассортимента. Что, разумеется, вызвало раздражение у других игроков фармрынка.

Выжить "Биотэк" с рынка стараются разными способами, в том числе с помощью СМИ, которые активно манипулируют фактами.

Обвинения в коррупции, которыми оперирует пресса, выглядят устрашающе, но вряд ли ситуация достойна того, чтобы из-за этого фактически убить человека, который сделал немало для нашей страны.

"Помещать тяжело больного человека, известного мецената, который представляет нас на всемирной арене с международным движением "Мир без нацизма" и занимался разработкой соответствующего закона, не только негуманно, но еще и глупо.", — призывает к разуму председатель совета общественных организаций по защите прав пациентов при федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов.

Не менее удивительная история с арестом супруги Шпигеля, Евгении. Чем немолодая и также не вполне здоровая женщина может помешать следствию, не ясно. В каких смертных грехах обвиняют ее, в чем ее общественная опасность, что требует содержания под арестом.

Ситуация более чем странная! Провоцирует различные мысли о том, что поведение правоохранителей может лежать не в правовой плоскости. Неужели это так?

Все-таки правильнее и Бориса Исааковича, и Евгению Григорьевну, супругу бизнесмена, отпустить домой, обеспечив при необходимости строгий контроль за их поведением, если того требуют интересы дела, доказав, что наша судебная система работает в интересах общества и является действительно независимой.