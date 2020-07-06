Дания добавила интриги в судьбу "Северного потока-2"

Шестого июля стало известно, что Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток-2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Таким образом, шансы на завершение строительства этого газопровода резко увеличились. Но, конечно, это еще не финал.

Почему от решения Дании зависело завершение строительства

За новыми угрозами американских санкций против "Северного потока-2" как-то на второй план ушла проблема с разрешением от DEA. Хотя надо заметить, что вопрос весьма серьезный.

Дело в том, что в теории достроить газопровод могут два судна — "Академик Черский" и "Фортуна". Первое оборудовано системой динамического позиционирования (DPS) и такое судно могло бы достроить "Северный поток-2" без получения дополнительного разрешения.

У "Фортуны" же система позиционирования якорная. То есть она позволяет судну удерживать позицию при помощи якорей. До сего дня Дания разрешала использовать при строительстве трубопровода лишь трубоукладчики с динамической системой позиционирования.

Использование судов с якорным позиционированием было запрещено из-за требований экологов. И сейчас датские власти особо подчеркивают, что оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием запрещено. Власти и экологи опасаются, что якоря могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Теоретически, теперь для завершения строительства газопровода можно использовать и "Академик Черский", и "Фортуну". Понятно, что завершить строительство при таких условиях можно будет быстрее. Тем более, что достроить осталось участок протяженностью примерно сто километров.

Почему до финала еще далеко

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Выдача нынешнего разрешения не означает, что к достройке газопровода можно приступить немедленно. Строительство нельзя возобновить до 3 августа. Именно к этому времени истекает срок обжалования разрешения, выданного DEA. И нельзя исключать, что противники строительства "Северного потока-2" попытаются использовать этот вариант.

Напомним, в июне законопроекты о новых санкциях против "Северного потока-2" были внесены и в палате представителей, и в сенате конгресса США. Считается, что вариант внесенный конгрессменами помягче варианта сенаторского. Но по большому счету, особой разницы нет. Законопроект о санкциях предполагается включить в оборонный бюджет на следующий год.

В Германии санкции США называют неприемлемыми и даже вроде бы готовят некие варианты ответа. Хотя есть большие сомнения, что этот ответ будет эффективным. И очевидно, что одними лишь заявлениями добиться от американцев отказа от санкций не получится.

Нынешнее решение Датского энергетического агентства, конечно же, не ставит точку в конфликте из "Северного потока-2". Да, возможностей для завершения строительства стало больше. Но пока лишь в теории.

Как это будет выглядеть на практике, зависит от других факторов. И в первую очередь от решимости Nord Stream 2 AG закончить строительство, а от правительства Германии отстоять необходимость завершения строительства.