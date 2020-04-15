Эксперт рассказал, как снизить цену на бензин на 7-8 рублей

Резерв по снижению цены на бензин в розницу — 7-8 рублей за литр, и государству во всех смыслах это выгоднее, чем сезонные колебания на копейки, считает эксперт Валерий Семикашев.

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Большая редкость: цена на бензин снижается в России

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), розничные цены на бензин за последние недели в России стали снижаться.

Наиболее заметное снижение на бензин Аи-92 и Аи-95 наблюдалось в:

Алтайском крае на 40-45 копеек

Красноярском крае — 13-25 копеек,

Кемеровской области — 12-20 копеек,

республике Тыва — 12-15 копеек

Якутии — 32- 42 копейки.

Дагестане — 34 копейки,

Ивановской области — 5-13 копеек,

Тверской области — на 11-13 копеек

Краснодарском крае — 10-13 копеек,

Татарстане — 6-18 копеек.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки — до 43,04 руб./литр, Аи-95 — на 3 копейки — до 46,1 руб./литр.

Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.

Причина — сокращение спроса

Специалисты ЦДУ ТЭК объясняют это чрезвычайно редкое для России явление снижением спроса на нефтепродукты из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции, что сильно сократило деловую активность населения.

На минувшей неделе ЦДУ ТЭК отметило, что отгрузка на внутренний рынок бензина значительно снизилась — на 11,6%, до 554 тыс. тонн. Министр энергетики России Александр Новак констатировал в конце прошлой недели снижение спроса на нефтепродукты на заправках России на 30%.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев раньше компаниям было выгоднее поставлять топливо на экспорт, так как цены там определяются рынком и они выше, чем внутренние, где в цене высока доля налогов (до 60%).

"В основном эта схема работала только вверх. Вниз — это небольшой фактор сезонного спроса — 3-5%. В моменте цены могут снижаться на 1,5-2-3%", — отметил эксперт.

Государство регулирует уровень цен на бензин

С прошлого года, продолжил Валерий Семикашев, государство перешло к прямому регулированию уровня цен. Государство задало динамику: текущая цена + 1,5-2-3% инфляции.

Но цена на сырье — нефть, сильно упала, поэтому сейчас не государство доплачивает компаниям для того, чтобы у них доходность от поставок на внутренний рынок была сопоставима с доходностью от внешних поставок, а компании де-факто "платят" государству, так как доходность на внутреннем рынке у них значительно выше, объяснил эксперт.

По мнению Валерия Семикашева, при высокой нестабильности на рынке нефти фиксировать цены на топливо на внутреннем рынке на достаточно высоком уровне "было неразумно".

Это "порождает кучу платежей, это суммы порядка 400-700-900 миллиардов рублей в год, которые ходят между компаниями, бюджетами, внебюджетным фондом", — отметил эксперт.

По его словам, это "мутная история", которая не полезна для экономики, а "общество проигрывает, а не выигрывает".

Надо думать не о пополнении бюджета, а о запуске экономики

Валерий Семикашев пояснил, что правительство, в условиях нехватки денег для пополнения бюджета, "думает, что нефтяные компании доплатят за эту рентабельность, и хорошо".

"А могли бы на 3-5 рублей опустить цены на бензин, и, тем самым, оказать поддержку экономике и дать положительный ценовой сигнал для потребителей. В правительстве боятся того, денег в бюджете не хватит. Деньги большие, но они не переворачивают ситуацию. Я бы психологически разменял снижение на 3-5 рублей цены за литр бензина в розницу на пополнение бюджета на 200-300 миллиардов рублей", — сказал эксперт.

По его словам, указанные колебания на копейки — это сезонные колебания, когда под воздействием спроса " цены могут прогибаться".

А ведь есть потенциал на снижение цены на 7-8 рублей при ценах на нефть от 20 до 35 долларов за баррель. Но это не рыночная история, а вопрос регулирования государством, резюмировал Валерий Семикашев.

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