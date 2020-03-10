Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником

Снижение нефтяных котировок после развала коалиции ОПЕК+ и небольшое падение рубля стратегически выгодны России, но как сделать так, чтобы простые россияне увидели не только геополитическую победу, но и снижение цен на автомобильное топливо.

Нефтяной кризис 2020: обвал нефти и рубля / Развал ОПЕК+ и ответ Саудовской Аравии

Что произошло в Вене?

На переговорах в пятницу в Вене саудиты предлагали снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в течение второго квартала в ответ на эпидемию коронавируса и спад мирового спроса, который, по оценке Goldman Sachs, может превысить 2 млн баррелей в день. Но Россия в лице министра энергетики Александра Новака наотрез отказалась уменьшать производство и предложила лишь зафиксировать нынешние объемы добычи еще на один квартал. Эр-Рияд резко отказался от встречного предложения. На следующий день мировые рынки рухнули, рубль упал по отношению к доллару на 10%.

Россия теряла рынки сбыта и прогресс в нефтянке

Российские нефтяники давно требовали выхода из сделки, за нее были только те компании, которые не разрабатывали новых месторождений и не имели возможности наращивать добычу на старых, такие как "Лукойл".

Отсюда паническое заявление ее топ-менеджера Леонида Федуна, что падение цены на нефть после провала переговоров с ОПЕК может привести к потере $100-150 млн в день.

Возможно, это и так, но "жертвуя пешкой", можно выиграть партию.

Подавляющая часть аналитиков считает, что от сделки России давно было пора отказываться, так как российские компании теряли свою часть рынка и не могли инвестировать в новые месторождения.

США вытесняют Россию с нефтяного рынка

Дорогая нефть ($60-65 за баррель) позволила США поднять добычу на 4 млн баррелей в сутки, в результате экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт, то есть Америка стала нетто-экспортером. Сегодня добыча США находится на историческом максимуме в 13 млн баррелей в сутки, что на 15% выше добычи России, а экспорт нефти из США за срок действия соглашения вырос в пять раз.

Причем американский экспорт вырос за счет дорогой по себестоимости сланцевой нефти, при этом иной раз рынок тут был совершенно ни при чем. США применяют административный и санкционный ресурс в отношении Венесуэлы, Ирана, Европы (навязывая ей свои энергоносители). История с санкциями на "Северный поток-2" в этом плане убедительна. Китайцы по соглашению с США (в результате "торговой войны") обязались купить там американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов, в том числе "энергоносители".

То есть все шло к дальнейшему вытеснению России с рынка нефти.

Если же цены на нее рухнут до $30 и ниже, то американская крупная сланцевая нефтянка с себестоимостью в среднем $45 за баррель и уже живущая на кредиты без дополнительной помощи государства безусловно будет испытывать сложности. Мелкие же предприятия разорятся. Вопрос — готов ли Минфин США спасать эту отрасль уже с долгами в $200 млрд?

Эр-Рияд надеется перетерпеть Москву

Есть версия, что договор ОПЕК+ не выгоден стал и Саудовской Аравии. Эр-Рияд тоже терял рынки и сейчас хочет сыграть на том, что его нефть дешевле российской. Однако экономика королевства еще больше, чем российская, зависит от экспортных нефтяных доходов, поэтому саудиты способны на демарш (что они и сделали, объявив скидки на 4-8 долларов за баррель на майские фьючерсы), однако ненадолго. Аргументы Москвы наиболее полно изложил глава Минфина Антон Силуанов.

"У саудитов ситуация гораздо хуже: если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них — под 80", — заявил он.

Добавим, что бюджет саудитов сверстан с дефицитом в 55 млрд долларов, а российский профицитен. При этом риал жестко привязан к доллару, поэтому пополнять бюджет за счет коррекции его курса саудиты не могут.

В России же курс рубля плавающий, рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет). Слабый рубль также дает преимущество импортерам, не случайно так выросла торговля зерном.

Как будет стабилизирован курс рубля

Ожидается, что цена на нефть стабилизируется, так как никто из инвесторов не ожидал развала сделки и они сильно вложились в акции соответствующих компаний, а сейчас резко закрывают позиции.

Если же она скорректируется на отметке ниже $42,6 (цена отсечения бюджетного правила), то рубль станет более зависимым от колебаний нефти. В таком случае ЦБ может принять свои меры:

перейдет к продажам валюты из ФНБ в рамках исполнения бюджетного правила;

повысит ставку рефинансирования;

введет ограничения на ликвидность.

Во вторник нефть Urals котируется на уровне $32 за баррель.

Минфин заявил, что:

отменяет собственные покупки валюты на бирже,

средств Фонда национального благосостояния хватит для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет.

Эксперты говорят о сроке в три года, однако сомнительно, что цены ниже $45 за баррель продержаться долго, так как Китай пик эпидемии по коронавирусу прошел, всего 49 заболевших за 9 марта.

Зайти на этот рынок сейчас есть у всех аппетиты, поэтому такое "веселье" мы видим в нефтяном секторе мировой экономики.

Что будет с доходами россиян?

Самый главный вопрос, что будет с доходами населения России. Стабильная макроэкономика совсем не обеспечивает роста реальных доходов, о необходимости которого в правительстве много говорят в последнее время.

При росте курса доллара предприятия будут ввозить технику (станки) и амортизировать старую по новым ценам, а на потребителя переложат рост себестоимости. Ценники в магазинах вырастут на все. Кроме того, для поддержания бюджета, как уже было сказано, возможны:

девальвация рубля;

увеличение ставки ЦБ и, как следствие, удорожание кредитов;

разорение бизнеса;

увеличение давления на рынок труда;

снижение зарплат.

Будет ли повтор кризиса 2014 или 2008 годов? Пока заметно, что нет прежней паники в обменниках, остальные выводы можно будет сделать через полгода.

Заметим, что российская экономика сейчас намного лучше готова к такого рода шокам, так как:

меньше валютных займов у банков и корпораций;

меньше валюты у людей на руках;

банки сильно ограничены в своих валютных спекуляциях;

рубль уже не сильно зависит от нефти (доля доходов от нефти в экспорте 35%);

в России сильны и другие экспортные отрасли, продукции сельского хозяйства, IT-технологий, оружия.

Праздник — снижение цен на бензин и дизтопливо

Из шока можно было бы выйти с праздником, тем более на носу голосование по поправкам в Конституцию, если устроить конкуренцию нефтяным производителям с их НПЗ на внутреннем рынке и, на фоне переизбытка топлива из дешевеющей нефти, снизить на него цену. "Устроить" — потому что рынка нефтепродуктов внутри России нет.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль считает, что это невозможно сделать, так как цена на внутреннем рынке не рыночная.

Эксперт пояснил, что сегодня стоимость нефти в структуре моторного топлива в России примерно 10%. А все остальное — это стоимость переработки, транспортировки, главное, "это налоги, которые сегодня в цене бензина или дизельного топлива занимают 60-65%, и они не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются", в том числе те же акцизы, НДПИ.

Сейчас в рамках налогового маневра - убирают таможенную пошлину, но повышают НДПИ. Но это удар по российским гражданам, "потому что НДПИ платим мы с вами, а таможенную пошлину платили те, кто покупал эту нефть", продолжил эксперт.

"Поэтому это разные карманы. Но, к сожалению, из нашего кармана берут больше с учетом того, что НДПИ растет и переходит на моторное топливо, которое продается у нас на наших заправках", — сказал Геннадий Шмаль.

Кроме того, цена нефти одна за рубежом в долларах, а внутренняя — в рублях. И если доллары пересчитать в рубли, то за счет курсовой разницы получится, что цена нефти у нас в стране не уменьшалась, а увеличивалась, как правило, за эти годы, резюмировал Геннадий Шмаль для "Правды.Ру".

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