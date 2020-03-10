Акции крупнейших компании России обвалились

Акции самых крупных российских компаний обвалились после значительного падения цен на нефть. Об этом говорят данные торгов на Мосбирже за сегодняшний день, 10 марта.

Причем существеннее всего это сказалось на нефтегазовом секторе. По данным на 10:30 по Москве, "Голубые фишки" упали на 7-10%. На начало открытия торгов ценные бумаги "Роснефти", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" лишились до 15% стоимости. Акции "Газпрома" теперь стоят меньше на 11,47%.

Помимо всего, рухнули также котировки отечественного финансового сектора. Так, Сбербанк лишился около 13%, ВТБ — 12%. Объемы потерь потребительского сектора ("М.Видео", "Магнит" и X5 Retail Group) достигли 28%.