Падение цен на нефть может привести к девальвации в России - эксперт

Девальвация может ожидать Россию. Такое мнение на фоне падения цен на нефть высказал экономист.

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, критическим стало падение цен до 30 долларов за баррель.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов, вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", — цитируют эксперта СМИ.

Такая ситуация сложилась после того, как было объявлено, что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об ограничении добычи нефти. Саудиты резко снизили цены на нефть, что значительно ослабило российские позиции на мировом рынке. Рубль резко подешевел: доллар дошел до отметки в 75 рублей, евро — до 85 рублей. Акции российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.