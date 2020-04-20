Пандемия ускорила быстрое принятие важных решений

Депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о государственной поддержке безработных. Какую помощь оказывают ветеранам в регионах.

Как остаться на плаву в период пандемии?

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Светлана Бессараб о мерах по поддержке малого бизнеса

— Жесточайшие меры карантина не помогают ни в Европе, ни в Америке. Вы говорите, что с арендаторами можно договариваться. Бывают очень разные ситуации. После кризиса, помню, что с центральных улиц, где раньше были дорогие бутики, уходили те, кто их снимал. Магазины пустели, но никто не шел навстречу.

— Это большая глупость. Лучше договориться на часть средств сейчас, чем помещение будет пустовать в течение полугода. Можно же договариваться о том, чтобы оплачивать коммунальные услуги, производить часть оплаты. А те арендаторы, навстречу которым арендодатели не пойдут, найдут себе новое место.

— Какие меры помощи предусмотрены для ветеранов?

— Сегодня президент неслучайно обратил внимание не необходимость создания оперативных штабов. Сегодня в регионах, в том числе в моем родном регионе, работает оперативный штаб Общероссийского народного фронта. Поддержку оказывают молодые волонтеры-медики. Вы знаете, это на общественных началах. Благотворительная поддержка. Сегодня они не обеспечены средствами защиты, финансами для приобретения продуктов питания, лекарственных препаратов, чтобы отнести их ветеранам. Регионам нужно включиться в эту работу и выделить для них соответствующие средства, ресурсы, предоставить автомобили.

"Единая Россия" совместно с Общероссийским народным фронтом практически в каждом регионе создала такие оперативные штабы. Во многих регионах созданы отдельно свои "горячие линии" для социальной защиты населения.

Меры поддержки безработным

— Какие законодательные меры предусмотрены для поддержки безработных?

— Государственной Думой по поручению президента на основании его первого обращения к нации уже принят закон, по которому размер пособия по безработице у нас сравнялся с величиной прожиточного минимума. Независимо оттого, сколько проработал гражданин (особенно это касается молодых людей, которые не имели возможность заработать необходимый стаж), он получит пособие в полном объеме.

Сегодня все без исключения будут получать пособие по безработице и пособие по нетрудоспособности, больничные, когда мы вынужденно находимся в карантине, в самоизоляции, получать в размере не ниже величины прожиточного минимума. В Москве гражданам будут выплачивать 19 500 рублей.

Ситуация с помощью в регионах

— Отдельные регионы взяли на себя дополнительные обязательства: предоставляют продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами питания ветеранам, какие-то непродовольственные товары. Многие увеличили размер оплаты труда медикам за счет региональных фондов. Увеличения значительные — 70 тысяч рублей на одного медицинского работника. Это правильно, потому что у них ненормированный рабочий день.

— Многие больницы сейчас переквалифицируются в инфекционные. На сайте Горздрава объявление о наборе медперсонала с очень высокими окладами. 17 тысяч рублей за смену для медсестры, пусть даже это зона повышенного риска.

— С этим нужно разбираться. Имеется целый перечень медицинских работников, которые работают с классами риска. Все, кто работает с коронавирусной инфекцией, получают повышенную оплату труда за работу в опасных условиях. Думаю, что на сегодняшний день могут быть. Вопрос в том, сколько длится эта смена.

Не было бы счастья да несчастье помогло

— Есть ли у "Единой России", у депутатов, у правительства, программы для стимулирования каких-то дистанционных проектов, молодежных и т. д.?

— Слово "кризис" в одном из восточных языков состоит из двух иероглифов. Один — означает опасность, второй — возможность. Действительно, достаточно долго не мог пройти законопроект о продаже лекарственных средств через Интернет. Кризис подтолкнул к его принятию. Розничное приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий дистанционно дает определенное преимущество. Сегодня уже Роскомнадзор предлагает обеспечить продажу лекарственных препаратов, в том числе рецептурных, через систему портала Госуслуг.

Остается множество спорных вопросов: кто должен разносить эти препараты. Должен ли им быть человек с медицинским образованием или нет. Ранее подобные дискуссии могли длиться годами. Сейчас мы приняли решение за считанные дни. Точно так же Государственная Дума принимает решение о кредитных днях, о выплатах семьям с детьми соответствующих пособий, пособий по нетрудоспособности и по безработице до величины прожиточного минимума. Это тоже одномоментно было принято в первых чтениях.

Я думаю, что мы прежними уже не станем. По крайней мере, будет сложно отменить льготы по увеличению, допустим, пособий по безработице, которых добивались очень многие трудовики. Они были просто нищенскими. Сейчас вряд ли кто-то предложит президенту вернуть их назад. Это было бы достаточно необъективно уже после того, что страна переживает с этим потрясением.

Беседовала Инна Новикова