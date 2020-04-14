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Автор Инна Новикова

Светлана Бессараб о мерах по поддержке малого бизнеса

Экономика

Об экономическом выживании граждан РФ, о поддержке малого и среднего бизнеса с главным редактором "Правды.Ру" разговаривает депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как остаться на плаву в период пандемии?

Жизнь после карантина

— Ситуация беспрецедентная. Коронавирус — это ужасно, но из-за карантина вирус почему-то не очень уменьшается. Нарастают страшным комом другие проблемы.

— Безусловно, мы приучаемся жить в новой реальности и эта реальность, к сожалению, пока не до конца прозрачна.

Понятно, что одна нерабочая неделя, можно даже предположить, что будет две нерабочие недели, но когда нерабочими объявлены дни до конца текущего месяца, это большой вызов для экономики, для организаций и предприятий, для бюджета каждого домохозяйства Российской Федерации.

С другой стороны, думаю, что у президента были основания для такого взвешенного решения. Наше будущее важнее, чем те вызовы, которые принимает на себя экономика.

— При этом должна быть сохранена заработная плата сотрудникам. А если речь идет о малом и среднем бизнесе, с чего ее платить? В итоге как быть?

— Решать будет достаточно сложно. В президентском указе есть прямое указание о том, что заработная плата должна сохраниться в полном объеме. То есть это не дистанционная работа, которая описана в Трудовом кодексе. Мы понимаем, что далеко не каждая организация, не каждое производство может перейти на дистанционный режим работы. Некоторым, особенно это коснется малого и среднего бизнеса, придется закрыться. Это коснется:

  • гостиницы,
  • санатории,
  • туристическая сфера,
  • развлекательные центры,
  • общепит,
  • салоны красоты,
  • предприятия бытовых услуг.

Конечно, им будет очень трудно пережить эту ситуацию. Несмотря на то, что правительство обещает выдавать соответствующие кредиты для расчетов с сотрудниками на фонды оплаты труда, мы понимаем, что это дополнительные долги. И пусть они даже будут с нулевой ставкой, но это все равно…

— С нулевой ставкой — это долг, который нужно потом возвращать.

— Да, его необходимо будет каким-то образом восполнить. Это будет большая проблема. Государственной Думой приняты решения, в соответствии с которыми, тот резерв, который уже есть у правительства, можно будет пополнить на условиях, когда не нужно будет дополнительно вносить изменения в правки в бюджет РФ.

То есть правительство сможет это сделать на порядке упрощенности. Но вместе с тем, даже эти беспрецедентные меры не говорят о том, что мы сможем решить все возникающие вопросы.

— Какие резервы у правительства?

— У нас было 300 миллиардов рублей. Резерв, который оставался в оперативном управлении правительства.

Сейчас Государственной Думой принято решение, что резерв правительство будет пополнять именно на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Это как раз те самые беспрецедентные кредиты организациям. Это поддержка, в том числе малого, среднего бизнеса. Это те меры поддержки, которые готовятся сейчас по отсрочке налоговых платежей.

Президентом в своем первом обращении было предложено регионам рассмотреть так же ряд мер социальной поддержки, льгот для бизнеса, льгот для населения. И многие регионы (я сегодня мониторила ситуацию) уже приняли такие меры поддержки, например, снизили налоги на имущество, отсрочили арендные платежи.

Но вместе с тем, мне кажется, для того, чтобы нам сохранить экономику, придется уже сегодня начинать работать над новым комплексом мер именно поддержки особенно малого бизнеса. В противном случае мы можем его потерять.

Арендаторы и арендодатели

— Если говорить об отсрочках по арендным платежам, это касается все-таки меньшей части представителей малого и среднего бизнеса, которые арендуют у муниципальных властей?

— Да.

— С муниципальными властями еще можно о чем-то говорить. Но частные компании и арендаторы вряд ли дадут какие-то поблажки.

— Здесь не соглашусь с вами, потому что, какой смысл терять арендатора, если арендодатель понимает, что в условиях экономического кризиса на фоне снижения цен на нефть, на фоне коронавирусной инфекции можно вообще потерять доход.

Нужно договариваться на тот период времени, когда бизнес-структура заработает в прежнем режиме. Нужно договариваться о пропорциональном снижении платежей. Нужно понимать, что в этом случае можно остаться с пустым помещением и без арендатора. Думаю, здесь будет легче договориться.

Другое дело, меры поддержки бизнеса и населения. Государственной Думой, Федеральным собранием принят соответствующий закон уже подписанный президентом. Установлены кредитные, ипотечные каникулы не только для граждан, но и для малого, среднего предпринимательства. Но повторюсь, нужно готовить какие-то иные меры поддержки. Именно вливания напрямую. Если в предыдущем кризисе мы могли себе позволить поддерживать организации через банковскую систему, это не показало достаточно высоких результатов. Сегодня нужно разрабатывать меры непосредственных вливаний в поддержку бизнеса.

Беседовала Инна Новикова

Темы бизнес госдума карантин экономика арендаторы коронавирус светлана бессараб малый и средний бизнес
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