Эксперт: экономическая жизнь после пандемии

Профессор Высшей школы экономики, президент инвестиционной группы Евгений Коган о том, как мы будем жить после пандемии коронавируса. Что ожидает финансовые рынки и производство, будет ли инфляция и безработица.

Как выжить в эпоху постпандемии коронавируса

— Евгений Борисович, в экономике дело достаточно плохо: падает производство, нарушаются связи между предприятиями, глобализм рухнул в один момент. Судя по прогнозам, будет безработица, инфляция, падение ВВП. Что ждет Россию после пандемии коронавируса с экономической точки зрения?

— Инфляции никакой не будет, потому что она возникает тогда, когда денег очень много, когда они обесцениваются, когда много желающих купить те или иные товары, блага и так далее, готовы платить все больше и больше, растут цены. Это классическая инфляция.

Инфляции у нас сейчас быть не может.

Собственно говоря, в Америке, скорее всего, тоже, потому что падает покупательная способность населения… Вот вы сейчас побежите скупать, допустим, рояли, автомобили или еще что-то? Думаю, нет. Это нехорошо с точки зрения экономики, но с точки зрения инфляции — нормально.

Финансовый сектор

С одной стороны, существуют финансовые и фондовые рынки, с другой, — реальная экономика. Финансовые рынки всегда смотрят вперед. Они живут будущим, поэтому со страшным свистом упали примерно две недели назад. Бумаги падали каждый день по 10-15%. Знаете, что важно? У нас есть рынок акций, есть рынок облигаций, долгов. Рынок облигаций — это фундамент, основа финансовой системы. Когда рушится рынок облигаций, рынок долгов, то, по большому счету, вся система начинает шататься. Так вот очень интересный момент. Произошел резкий кризис ликвидности.

Ведь наш мир сегодня построен на огромном кредитном плече. Как это сделано? Представьте себе, допустим, у вас есть портфель облигаций на десять миллионов долларов. Принято, что деньги свободные не держатся, они держатся, чтобы работали в каких-то долгах, которые дают 3-5-7% годовых и так далее. В этот момент под залог всего этого дела деньги дешевые. Я говорю сейчас не про нашу страну, а про весь мир. Под залог этих ценных бумаг вы получаете кредиты, постоянные кредитные линии под какие-то копеечные проценты. Соответственно, ваш бизнес работает. Бах-трах, зашатался этот фундамент. В какой-то момент вдруг банк прибегает к вам и говорит: "Ребята, ваши облигации сверхнадежных компаний стоят сегодня не "Икс", а только "Игрек". Все ваши кредитные договоры летят в трубу. Немедленно добавьте денег!" У вас — margin call.

Что вы делаете? Вы либо продаете эти облигации, усиливая их падение, либо, извините, продаете последние трусы, для того чтобы закрыть эти обязательства.

Или начинаете продавать какие-то другие товары:

золото,

платину,

палладий,

недвижимость,

все что угодно.

Но недвижимость — штука инерционная, ее в секунду не закроешь. Что случилось дальше? Кризис ликвидности — колоссальный кризис.

Регуляторы и центробанки всех стран сказали: "Нет, мы допустить этот кризис ликвидности не можем!" И напечатали, впрыснули в экономику колоссальные ресурсы, измеряемые триллионами долларов. Все успокоилось. Но в какой-то момент (знаете, как в покере есть all-in) американцы сказали: "Мы покупаем все, ставим на все". Американский федеральный резерв — а он может это сделать — и он это сделал, сказал: олл-ин! (ва-банк — игрок в покер совершает ставку на все свои фишки сразу — прим.ред.). Иначе говоря, я буду выкупать все активы, все свои акции. И в какой-то момент все сказали: "Минуточку, если они будут выкупать, если идут такие колоссальные впрыски денег в экономику, если идет разбрасывание денег с вертолетов, давайте поддержим людей!" Что дальше? Все успокоились.

Эта предоставленная ликвидность колоссальным образом изменила картинку в сфере финансов. Моментально пошел спрос на безумно упавшие облигации. Вы на секундочку представьте себе: вот вы инвестор. Ситуация более или менее успокаивается. У вас есть какая-нибудь мощная, крупная многомиллиардная или многосотмиллиардная корпорация, долги которой вдруг дают доходность 10% годовых в долларах. При этом ставка снижена была очень сильно, ставка денег в Америке, ставка ФРС, и она стоит ноль. Итак, у вас ставка ноль, а при этом долги какой-нибудь корпорации типа "Xerox", корпорации типа "Hilton"…

Финансовый апокалипсис

Все говорят: "Ужас-ужас, "Hilton" разорится!". Не разорится. Слишком много у него активов. Это одна из богатейших семей в Америке. Выдержат. Так вот дает какие-то совершенно немыслимые доходности. И таких облигаций масса. Все побежали скупать эти облигации, потому что вы себе фиксируете на долгие годы шикарную доходность — 5-10-15 даже иногда было процентов годовых в долларах. То же самое и с акциями. Народ смотрит: секундочку, были же очень хорошие прибыли у ряда корпораций. У этих компаний есть деньги, есть возможность ответить по своим обязательствам. Более того, 2019 год был очень хороший, скоро будут отсечки выплаты дивидендов. Значит будут огромные дивиденды. Кстати, не только в Америке. Это же и у нас. Например, наши многие экспортеры заработали бешеные деньги. Что первым делом стала делать "Роснефть", когда ее акции упали больше чем на 50%?

— Дивиденды стала выплачивать.

— А дивиденды там будут огромными. "Роснефть" стала первым делом скупать свои собственные акции, делать buyback. Очень многие корпорации начали делать buyback, то есть выкупать свои бумаги, потому что, если так дешево и мы можем заплатить дивиденды сами себе, давайте их скупать. И мы видим с вами уже полторы недели после этого — олл-ин — картежники меня поймут — стабильный рост фондовых рынков.

Безработица

Но фондовый, финансовый рынок и рынок реальный — немножко разные вещи. В реальном производстве — будет расти безработица.

Не думаю, что она будет такой колоссальной, потому что все, как тараканы, вылезут из щелей, отряхнутся. Собственно говоря, всем нужно будет есть, всем нужно будет пить.

Другое дело, что многие бизнесы могут отмереть, потому что будет потеря ликвидности. Но опять же, во многих странах, особенно в Германии, в Америке, затеяна программа поддержки бизнеса, когда им выдают беспроцентные кредиты на достаточно большой срок. Ребята, держите деньги, платите зарплату людям и так далее.

Теперь по поводу нашей страны и безработицы. Нам здесь и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что у нас гигантский госсектор. Мы говорим, что это ужасно, и я первый говорю, что это ужасно, но госсектор — это госзаказы. Это значит бюджет. Бюджет у нас только недавно стал дефицитным. Нефть торгуется в моменте по 23,4, вместо того чтобы торговаться по 40, как было заложено в бюджете. Какое-то время будет у нас дефицитный бюджет. Но долгие годы он был профицитным. У нас накоплены колоссальные резервы.

Госсектор абсорбирует большое количество разорившихся людей, которые будут освобождаться из частного сектора. Это очень большая проблема. Мне дико не нравится, что роль и доля госсектора, в итоге, у нас увеличится.

Что произойдет далее? Богатые станут богаче, активы перейдут из слабых рук в сильные. Все традиционно, ничего нового.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Игорь Буккер