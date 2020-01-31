Одна зарядка для всех смартфонов

В четверг, 30 января, Европейский парламент потребовал от Еврокомиссии незамедлительно ввести правила, предусматривающие создание и использование единого зарядного устройства для всех смартфонов, продающихся в странах Евросоюза. Резолюция, принятая 582 голосами при 40 "против" и 37 воздержавшихся, требует до июля 2020 года внести соответствующие изменения в Директиву по радиооборудованию.



Как правильно заряжать смартфон или чего боится аккумулятор

Европейские власти твердо нацелены на введение USB-C

Нововведение должно покончить с разнообразием кабелей и зарядных устройств у разных производителей техники. В результате объем "электронных отходов" (e-waste) должен сократиться — сейчас он составляет 16,6 кг на каждого жителя Европы.

Статистика неутешительна:

Каждый год в мире "производится" 50 млн тонн электронного мусора (e-waste) — старых смартфонов, компьютеров и других устройств, которые устаревают и не используются людьми (более 6 кг на человека)

В Евросоюзе только в 2016 году e-waste достиг объема 12,3 тонны (16,6 кг на каждого жителя Европы)

Сравнительно короткая жизнь современных смартфонов и частая смена производителями стандартов зарядного оборудования для них во многом способствуют этому. То есть мотивация европарламентариев экологическая. Но понятно, что любой пользователь смартфона найдет инициативу полезной, прежде всего, потому, что так дешевле и удобнее.

Европейские власти уже несколько раз увещевали производителей смартфонов. Но 29 января Еврокомиссия одобрила программу по внедрению обязательного регулирования и внедрения единой зарядки.

Почему Apple против

Против этого подхода жестко выступал (и выступает) Apple, который использует свой собственный стандарт: несовместимый ни с какими другими устройствами, кроме "яблочных", особый кабель Lighting, свое зарядное устройство. Естественно, компания свои возражения мотивирует необходимостью "инноваций".

"Принятая законодательная инициатива окажет прямое негативное воздействие на функциональность миллионов телефонов и дополнительных устройств к ним, которыми владеют потребители в Европе и мире", — заявила Apple.

Не секрет, что продажа "инновационных" зарядных устройств и кабелей приносит компании дополнительную прибыль. Их производство жестко контролируется самой Apple.

Единая зарядка появится уже в этом году

Таким образом, уже во второй половине этого года все продаваемые в Европе смартфоны должны будут иметь единый разъем и единую зарядку. Рынок Старого Света невозможно игнорировать: в странах Западной Европы 139,43 млн смартфонов, в Восточной Европе (в которой большинство стран также входят в ЕС) — 45,04 млн. Это выводит Европу на третье место в мире после Китая (включая Гонконг и Макао), где в том же году потребитель обзавелся 411,1 млн современных телефонов, и развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона, где продано 352,17 млн.

Пока непонятно, как производители отнесутся к введению Евросоюзом нового требования. Будет ли Apple делать специальные "европейские" смартфоны, расстанутся ли производители устройств на Android с разъемом micro-USB, перейдя окончательно на USB-C — пока о реакции можно только гадать. Но то, что Евросоюз подтолкнет их к единству — очевидно.

Шаги Европы к единому стандарту:

Директива Европарламента и Евросовета 2014/53/EU от 16 апреля 2014 года о гармонизации Законодательства стран-членов ЕС в области радиооборудования (Директива по радиооборудованию). Обсуждение Еврокомиссии на заседании 13 января 2020 года. Резолюция Европарламента от 15 января 2020 года о European Green Deal (Зеленый пакт для Европы).