Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Фадеев

Одна зарядка для всех смартфонов

Экономика

В четверг, 30 января, Европейский парламент потребовал от Еврокомиссии незамедлительно ввести правила, предусматривающие создание и использование единого зарядного устройства для всех смартфонов, продающихся в странах Евросоюза. Резолюция, принятая 582 голосами при 40 "против" и 37 воздержавшихся, требует до июля 2020 года внести соответствующие изменения в Директиву по радиооборудованию.


Как правильно заряжать смартфон или чего боится аккумулятор

Европейские власти твердо нацелены на введение USB-C

Нововведение должно покончить с разнообразием кабелей и зарядных устройств у разных производителей техники. В результате объем "электронных отходов" (e-waste) должен сократиться — сейчас он составляет 16,6 кг на каждого жителя Европы.

Статистика неутешительна:

  • Каждый год в мире "производится" 50 млн тонн электронного мусора (e-waste) — старых смартфонов, компьютеров и других устройств, которые устаревают и не используются людьми (более 6 кг на человека)
  • В Евросоюзе только в 2016 году e-waste достиг объема 12,3 тонны (16,6 кг на каждого жителя Европы)

Сравнительно короткая жизнь современных смартфонов и частая смена производителями стандартов зарядного оборудования для них во многом способствуют этому. То есть мотивация европарламентариев экологическая. Но понятно, что любой пользователь смартфона найдет инициативу полезной, прежде всего, потому, что так дешевле и удобнее.

Европейские власти уже несколько раз увещевали производителей смартфонов. Но 29 января Еврокомиссия одобрила программу по внедрению обязательного регулирования и внедрения единой зарядки.

Почему Apple против

Против этого подхода жестко выступал (и выступает) Apple, который использует свой собственный стандарт: несовместимый ни с какими другими устройствами, кроме "яблочных", особый кабель Lighting, свое зарядное устройство. Естественно, компания свои возражения мотивирует необходимостью "инноваций".

"Принятая законодательная инициатива окажет прямое негативное воздействие на функциональность миллионов телефонов и дополнительных устройств к ним, которыми владеют потребители в Европе и мире", — заявила Apple.

Не секрет, что продажа "инновационных" зарядных устройств и кабелей приносит компании дополнительную прибыль. Их производство жестко контролируется самой Apple.

Единая зарядка появится уже в этом году

Таким образом, уже во второй половине этого года все продаваемые в Европе смартфоны должны будут иметь единый разъем и единую зарядку. Рынок Старого Света невозможно игнорировать: в странах Западной Европы 139,43 млн смартфонов, в Восточной Европе (в которой большинство стран также входят в ЕС) — 45,04 млн. Это выводит Европу на третье место в мире после Китая (включая Гонконг и Макао), где в том же году потребитель обзавелся 411,1 млн современных телефонов, и развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона, где продано 352,17 млн.

Пока непонятно, как производители отнесутся к введению Евросоюзом нового требования. Будет ли Apple делать специальные "европейские" смартфоны, расстанутся ли производители устройств на Android с разъемом micro-USB, перейдя окончательно на USB-C — пока о реакции можно только гадать. Но то, что Евросоюз подтолкнет их к единству — очевидно.

Шаги Европы к единому стандарту:

  1. Директива Европарламента и Евросовета 2014/53/EU от 16 апреля 2014 года о гармонизации Законодательства стран-членов ЕС в области радиооборудования (Директива по радиооборудованию).
  2. Обсуждение Еврокомиссии на заседании 13 января 2020 года.
  3. Резолюция Европарламента от 15 января 2020 года о European Green Deal (Зеленый пакт для Европы).
Продажи смартфонов в мире по регионам, 2019 год млн шт.
Китай (включая Гонконг и Макао) 411.1
Развивающиеся страны Азии и Тихоокеанского региона 352.17
Северная Америка 166.51
Западная Европа 139.42
Латинская Америка 125.68
Северная Африка и африканские страны Среднего Востока 76.34
Другие страны Африки (Sub-Saharan) 90.1
Евразия 49.7
Восточная Европа 45.04
Япония 31.72
Развитые страны Азии и Тихоокеанского региона 30.06
Темы usb-c зарядка телефоны смартфоны
Актуальная аналитика
Экономика и бизнес
Одна зарядка для всех смартфонов
Силовые структуры
История единственного в мире голубя с боевой наградой Шер Ами
Здоровье и профилактика
Ваш кот не представляет угрозы для вашего психического здоровья
ЭПИДЕМИЯ КОРОНОВИРУСА
Новости Все >
Подписчики сравнили певца Шуру с Пугачевой
"Милан" предлагал "Локомотиву" за Миранчука 18 млн евро
Супруга Эммануила Виторгана ответила на критику поздних детей
Космически﻿й аппарат "Космос-2542" вблизи спутника KH-11 напугал США
Иран обвиняет США в участии в производстве наркотиков в Афганистане
Семья из Тюмени не может вылететь из Китая из-за коронавируса
Черчесов оценил трансферы Смолова, Соболева и Комличенко
"НПО машиностроения" готово модернизировать БРК "Утес" в Крыму
Россиянин Ковалёв завоевал золото в спринте на юниорском ЧМ по биатлону
Шкуматов: новые штрафы для водителей - это людоедство
Последние материалы
Семья из Тюмени не может вылететь из Китая из-за коронавируса
Черчесов оценил трансферы Смолова, Соболева и Комличенко
"НПО машиностроения" готово модернизировать БРК "Утес" в Крыму
История единственного в мире голубя с боевой наградой Шер Ами
Россиянин Ковалёв завоевал золото в спринте на юниорском ЧМ по биатлону
Шкуматов: новые штрафы для водителей - это людоедство
Бизнес на протесте: фабрика в Иране процветает, выпуская флаги США
Пелагея набрала лишние килограммы после развода
Есть ли реальные доказательства существования народа сихиртя?
Ваш кот не представляет угрозы для вашего психического здоровья
Популярное
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

﻿Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса
Наука и техника
В Антарктиде с помощью карт Google обнаружили загадочное здание
Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев Василий Амирджанов Отставка Игнатьева: Михаил Васильевич меняет профессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Эрдоган поставил Путину ультиматум Любовь Степушова
Комментарии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Алексей Кустов: "ВФЛА во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество"
Коротченко допустил передачу Турции С-400 и технологий производства
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Эрдоган поставил Путину ультиматум
СМИ: убитый в Волгограде 16-летний подросток оказался актером "Ералаша"
Сарраджа требуют освободить граждан РФ
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Чиновница, дарившая блокадницам батоны, будет уволена со всех постов
Опровергнуто: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве
Путин не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане
Закон по комиссиям за платежи по ЖКХ внесли в Госдуму
Опровергнуто: коронавирус 2019-nCoV уже в Москве
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ