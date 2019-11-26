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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?

Экономика » Финансы » Деньги

Как часто за неделю до зарплаты мы обнаруживаем, что денег на счету уже не осталось. Это явление обусловлено не всегда низкими доходами, зачастую в этом виновата наша неуемная страсть к покупкам, добавляет ложку дегтя и неумение откладывать на чёрный день. Как итог — мы залезаем в долги или влачим жалкое существование, чувствуя себя полными неудачниками. Как же всё-таки научиться беречь деньги и делать накопления — от этом рассказал Pravda.ru директор Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Как человеку со средними доходами накопить крупную сумму денег? Какие-то способы есть?

Копить — это привилегия. Это целое искусство — сокращать расходы, следить за тем, чтобы каждая лишняя копейка откладывалась на что-то важное. Еще в Средние века некоторые купцы отмечали, что некоторые ученики ремесленников, получая немного, очень часто все проматывают и навсегда остаются подмастерьями, а у кого-то получается накопить себе на мастерскую. Должна быть определенная воля, чтобы отказаться от сиюминутных удовольствий. Это вошло в историю как протестантская этика.

Необходимо сказать себе: "Нет, я не буду сегодня есть мороженое, потому что оно стоит целых 50 рублей, если в течение полугода не покупать себе мороженое, то можно накопить и на крупное приобретение. Но иногда копить не получается, потому что доходы и так невелики. Сейчас бизнес, государство, общественная среда — все побуждают тратить, наращивать свое потребление. Поэтому если вы все время покупаете что-то ненужное, денег никогда не будет хватать.

А если человек живет от зарплаты до зарплаты, то как ему делать накопления, ведь хочется иметь подушку безопасности?

Для этого нужно отказаться от формулы "от зарплаты до зарплаты". Нужно с каждой зарплаты откладывать определённую сумму. И подавлять желание сходить куда-нибудь в кафе или устроить небольшой шопинг. Даже имея скромные доходы, можно научиться делать небольшие сбережения.

Нужно стараться избегать долгов. Они никому еще не помогали в сбережении средств. В 16 веке была так называемая революция лавок. Было создано огромное количество мелких предприятий, и все обходились без кредитов. Заемные деньги — это хорошо, когда у вас крупная фирма и ответственность несет она. А в случае с отдельным человеком никто риски не страхует. Поэтому когда вы залезаете в долги, вы теряете возможность сберегать.

В прошлом протестантской этике сбережений противостояла этика французского аристократа: трать больше, чем ты зарабатываешь. Сегодня господствующей у нас является этика потребления. Неважно, что у тебя куча долгов, важно, какая у тебя машина, как ты модно одет, какой у тебя гаджет. И люди идут по этому пути.

Естественное человеческое желание — потреблять, а не сберегать. Люди работают не для того, чтобы копить. Поэтому и оказывается так сложно даже 10% от зарплаты отложить. И получается, что вы живете от зарплаты до зарплаты, потому что позволили себе и это, и то. В результате люди не имеют никакой страховки на случай потери работы.

Если удалось все же скопить деньги, то где их лучше хранить: дома, в банке, вкладываться в ценные бумаги…

Ценные бумаги — это уже инвестирование или спекуляция. Обычным людям не стоит играть в сложные игры. Агитировали покупать биткоин. Некоторые покупали, но курс падал, обесценивался, сжирал их деньги. С акциями — та же ситуация, ведь возможно биржевое колебание. Депозит в банке — это логичный способ откладывать деньги. Плюс идет какой-то процент.

 

 

Темы траты зарплата накопления сбережения василий колташов
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Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
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