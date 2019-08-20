Ткани о вечных ценностях: платки о любви

На Петербургском международном экономическом форуме ясно высветилось, что политикам и бизнесменам ничто человеческое не чуждо. В том числе, стремление красиво и модно одеваться. А одежда начинается с ткани — с красивой ткани. Именно о выборе ткани и работе с ней генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала Александра Калошина, основатель и руководитель студии Solstudio Texstile Group.



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— Александра, мы находимся на Петербургском экономическом форуме. То, что здесь происходит, эмблема форума, какие-то узнаваемые моменты тоже могут быть отображены в рисунке ткани?

— В принципе, да. Но я бы немного по-другому объяснила эти явления. Очень показательный пример — выход в прокат саги о вампирах. Ведь это очень длинный, многосерийный фильм, который стал достаточно популярным. Блогосфера стала обсуждать эпизоды фильма, кровь, которой там много. Чем чаще упоминалось слово "кровь", тем быстрее вошел в моду новый цвет, красный, который так и назывался "красный — кровь вампира". Вот это было четко навязано появлением этого фильма. Таких примеров можно привести множество.

В рисунке то же самое. Вышел в прокат фильм "Большие глаза", и появилось гигантское количество нарисованных на ткани персонажей, у которых были увеличены глаза. Все, что из подобных явлений становится таким значимым, влияет на моду, а что прошло незамеченным — нет.

Очень сильно влияют выставки молодых художников, потому что там появляются совершенно какие-то прорывные рисунки в новой стилистике, которые приходят в моду.

— Понять, что модно, достаточно просто. А как понять, насколько это подходит тебе?

— Ну это уже другая область. Есть область стиля и стилистов, которые потом из того, что мы делаем, выбирают то, что подходит конкретно каждому.

— Но она же все равно находится рядом. Вам же хочется, чтобы из вашей ткани был сшит какой-то красивый костюм.

— Мы подходим к этому с другой стороны. Например, работа с цветом. Каждая компания, конечно, хотела бы, чтобы ее продукцию носило как можно большее количество людей. И каждая компания, особенно которая работает с рисунком или с цветом, мечтает сделать такие универсальные цвета, которые подходили бы большинству. Ведь именно в этом секрет успеха.

Не может подходить всем зеленый цвет, только определенным людям может. Но есть такие оттенки цветов, которые подходят практически всем. И каждая компания стремится найти эти оттенки. Это достаточно сложная работа. Это как алхимический камень составить. У нас была такая задача.

Мы для себя ставили такую задачу — разработать красный цвет, который подходил бы всем. Мы проанализировали гигантское количество источников, включая национальную культуру во всех ее проявлениях. Источники — самые разные: от картин звездных художников до различных печатных изданий, которые выходили в самое разное время.

Мы разработали такой совершенно уникальный красный цвет. Мы назвали его — цвет Красной площади. Он подходит действительно всем цветотипам: блондинки, брюнетки и шатенки, — абсолютно без разницы. Любая женщина, которая только приблизит к себе эту ткань, сразу поймет, что это ей подходит, она может это смело носить.

И вот как раз в этом содержится часть ответа на вопрос, как сделать продукцию универсальной. Но есть и много других составляющих. Это сложный, длинный и необычный путь. Здесь нужно учитывать очень много составляющих, есть множество нюансов. И, конечно, важно, чтобы это появилось вовремя и к месту.

— Платки могут быть подобны средствам массовой информации?

— Да, у нас есть платки — своеобразные СМИ…

— Каким образом может такое быть? Есть ли примеры?

— Несколько лет назад мы капитализировали наши аналитические процессы в моде, которые приобрели благодаря большому количеству международных выставок, наших знаний в текстильном дизайне и создали бренд аксессуаров, который называется "Radical Chic" — радикальный шик.

Основой концепта как раз и стало то, что наши платки — это не просто аксессуар, не просто одежда, а, по сути дела, средство массовой информации. Поскольку мы в своем дизайне очень актуальны, мы отражаем те события, которые происходят в мире, в моде. В результате получается такое лайфстайл-издание.

Мы говорим о вечных ценностях своими платками. И каждый платок — это послание. Послание в будущее, в настоящее, как удобно каждому смотреть. Например, у нас в коллекции можно найти платки, посвященные необычайному росту котировок стоимости нефти и чемпионату по футболу или шахматам в разных формах.

А есть платки о вечных ценностях. И у каждого платка есть своя история. Например, платок с балеринами посвящен русским сезонам, на пачке каждой балерины кириллицей вписано ее имя. Таким образом мы увековечили пять самых известных балерин нашей истории. И есть платки, которые просто сами по себе уже история, потому что у них очень необычный цвет.

— Какие мотивы, события, элементы наиболее сейчас востребованы?

— Самый часто задаваемый вопрос — есть ли у вас платки о любви? Это не только сейчас, а всегда так, потому что это очень нужно нам всем всегда.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019