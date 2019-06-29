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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Цифровая печать на ткани - новая эра и новая мода

Экономика » Правила игры » Бизнес print

О том, как воспитать вкус к прекрасному, какие бывают ткани, почему и как цвета рисунков на них не менялись тысячи лет, но теперь произошел прорыв, и о многом другом о тканях "Правде.Ру" на полях Петербургского международного экономического форума рассказала основатель и руководитель студии Solstudio Texstile Group Александра Калошина.


"Цифровой текстиль" сломал 2000 летнюю традицию создания тканей

— Александра, один из ваших последних проектов — это производство ткани "Цифровой текстиль". Чем этот проект уникален? Что такое цифровой текстиль?

— В декабре прошлого года наша группа Solstudio Texstile Group запустила уже сам по себе уникальный проект — фабрику цифровой печати на ткани. Цифровая печать на ткани означает, что теперь цифровым способом мы сможем наносить рисунок практически на все виды ткани, прежде всего натуральные: хлопок, лен, шелк и другие, нравящиеся нашему потребителю, и также, конечно, на все виды синтетической, смесовой ткани.

У нас работает полная линия, то есть мы сейчас ни от кого не зависим, мы сами готовим ткань к печати, сами наносим рисунок и проводим все постпечатные обработки. Поскольку у нас есть своя очень сильная история дизайна (это отдельный проект, и он отдельно развивается), здесь у нас представлены рисунки, которые делает студия.

Все они очень красивые, на любой вкус. И мы не просто наносим какой-то определенный рисунок, мы еще можем предложить потребителю большой выбор уже готовых к производству дизайнов.

— Почему именно цифровой? Как раньше наносились рисунки?

— Мы в производстве рисунка используем совершенно новую технологию. Есть понятие "традиционная печать", туда входят ротационные машины, постпечатные машины — это означает, что рисунок делится на цвета. В таком рисунке может быть, допустим, шесть, восемь или 12 цветов. Это уже много.

Значит, нужно создать 12 форм — для каждого рисунка отдельно, как в офсете практически, в печати журналов и книг. Для каждого создается свой цвет, потом цвет касается ткани и получается оттиск определенного цвета на ткани. Эта традиционная технология тоже достаточно хорошая, ею пользовались все время изготовления тканей начиная с двух тысяч лет до нашей эры, когда появилась эта технология, и до самого последнего времени.

Еще 20 лет назад существовала только она. Она модифицировалась, машины стали современными, но суть технического процесса не изменилась. Это все равно, как мы с вами в школе натирали пятак какой-нибудь краской, касались бумаги и получали оттиск. То же самое делается при такой печати на тканях. Но 20 лет назад появилось понятие "цифровая печать".

В упрощенном виде это все равно, что если бы мы в машину — в большой принтер — вставляли вместо листов бумаги сразу рулон бумаги. В реальности эта технология, конечно, намного сложнее, потому что эту ткань нужно пропитать, специально подготовить, потом наносится краска, потом идут процессы закрепления, промывка. В общем, большая и достаточно сложная технологическая цепочка стоит за этим.

Сейчас с появлением этих цифровых технологий увеличилось количество цветов?

— Цифровая печать на ткани дала совершенно немыслимый скачок свободы для художников по дизайну, потому что мы больше не зависим от количества цветов. И мы можем перенести в качестве изображения на ткань практически все что угодно, включая сложнейшее фотографии и самые сложные рисунки во всех их деликатных нюансах. Это просто новое слово, новая эпоха, новая эра и новая мода.

На самом деле это уже практически все увидели, просто не поняли, почему это произошло. Вдруг по подиуму пошли очень яркие ткани, появились новые компании, такие как Erdem, Mary Katrantzou, которые захватили наше внимание исключительно принтом, рисунком на тканях. В какой-то момент Dolce&Gabbana тоже изменила свой цветовой подход.

Вдруг мы их увидели, это такой яркий взрыв красок, эмоций! Сицилия, перенесенная на ткань, на одежду, соответственно, не фрески на стене, а стеклянные витражи, полные света. Взрыв эмоций, взрыв цвета и света — перенесенные на ткань витражи, то есть яркость всего происходящего очень необычная. И это случилось просто в один момент с большинством брендов. Это и было появление цифровых технологий печати на ткани.

— Вы внедряете и развиваете это новое направление в России. Как наше общество восприняло такой взрыв красок и узоров?

— Россия, особенно ее региональная часть, всегда любила цвет. Даже в то время, когда не хватало тканей, мы всегда видели женщин, одетых достаточно ярко. Это, наверное, составная часть нашего характера, нашей национальной культуры и привычки, потому что Россия находится между Востоком и Западом. Мы не настолько изощрены и сложны в использовании цвета, как восточные страны, но гораздо более декоративны, чем европейские страны.

И цвет у нас всегда был тоже, очень много использовался в культуре. Вспомните красный или любой другой яркий цвет. Другое дело, какими техническими способами наносились эти цвета. Традиционная технология нанесения цвета сдерживала возможности игры с цветом и светом. Сейчас мы уже выходим на совершенно новый, просто фантастический уровень и вплотную приближаемся к самой яркой реальности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

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Цифровая печать на ткани - новая эра и новая мода
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