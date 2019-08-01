Александра Калошина: от "прет-а-порте" к "принт-а-порте"

На Питерском форуме проходили не только серьезные дискуссии, переговоры и подписание документов, но и постоянные показы мод дорогих и желательно эксклюзивных нарядов.



"Цифровой текстиль" сломал 2000 летнюю традицию создания тканей

Однако подобные ярмарки тщеславия в скором времени если не уйдут в прошлое, то уж точно потеряют свое значение. Потому что теперь сделать себе одежду из единично выполненной авторской, в том числе собственной, ткани может каждый! Как — "Правде.Ру" рассказала основатель и руководитель студии Solstudio Texstile Group Александра Калошина.

Читайте начало интервью: Цифровая печать на ткани — новая эра и новая мода

— Александра, что значит "принт-а-порте"?

— Так мы назвали наш следующий проект. От цифровой фабрики по печати на ткани — проекта "Цифровой текстиль" — мы сейчас переходим к следующему, необыкновенно интересному и абсолютно инновационному проекту, который развивает это направление. Это как раз "принт-а-порте". Все мы хорошо знаем, что "прет-а-порте" — это одежда, готовая к повседневному использованию.

То же самое можно сделать и с рисунком. Принт-а-порте — это рисунок, который можно напечатать любой на любом текстиле, не выходя из дома. Наше оборудование соединено, все машины могут передавать сведения в интернет.

И достаточно нам будет написать софт, чем мы сейчас и занимаемся для того, чтобы дать возможность любому потребителю, где бы он ни находился, связываться с нашим оборудованием и печатать свою ткань, которую мы потом можем отправить в любую часть России и практически всего мира. Это уже наше ближайшее будущее.

— Большое ли количество потребителей готовы сами придумывать рисунок и дождаться, чтобы ткань была именно его, например, с фотографиями друзей, близких, родных котиков?…

— Невероятно большая, на мой взгляд, потому что, во-первых, все это касается сферы моды. Мне приходится часто бывать в регионах, и все меня об этом спрашивают. Люди говорят, что мы поставили такую хорошую фабрику, начали печатать рулоны от 30 метров, это совсем небольшие метражи для производства — в других странах начинают печатать от 300 метров.

Но многим нужно всего три метра ткани на подклад. Не только для личных целей, но и небольшим ателье, начинающим дизайнером это нужно. У многих уже есть собственные рисунки, и человек хочет попробовать сделать небольшую коллекцию платьев, какой-то другой одежды или использовать ткань для декора, интерьера.

Это очень нужно всевозможным самодеятельным кружкам и студиям, отдельным любителям, а иногда и профессионалам. На многие такие вещи вполне хватило бы всего два-три метра собственной ткани. И таких вопросов — гигантское количество. Частные лица говорят, что "у меня есть, например, прекрасный диван, но я не могу подобрать под него шторы, я знаю, какой рисунок мне нужен, но где его можно напечатать". Вот этот наш проект будет ответом.

— А вы проводили исследования, какова потребность в таких рисунках?

— Да. Но поскольку нет аналогов, любое исследование сейчас будет гипотезой. По нашей версии получается, что такой проект может быть востребован. Более того, он даст развитие множеству маленьких бизнесов везде по стране, потому что, используя наше оборудование, любая начинающая компания может начать производить собственный продукт — ткань для сумок, для одежды, для интерьеров и множества всего остального. И будет великое множество вариаций.

— Ведь можно будет выбрать и какие-то ваши рисунки?

— Конечно, можно будет печатать не только свою ткань, но и использовать наши рисунки. Уже есть библиотека таких бесплатных рисунков на нашем сайте, пока их около трехсот, а скоро будет намного больше. Все они очень красивые, эти рисунки — победители международных выставок — сделаны группой наших штатных художников. Их уже можно печатать.

— А какие-то консультации у вас можно получить? Вы можете что-то подсказать?

— Конечно, наши специалисты все время консультируют. Это наш ежедневный процесс — мы все время рассказываем, как использовать цифровой текстиль.

— Александра, у вас сейчас есть разные проекты и направления, но все это как единый организм.

— Конечно, все это сопряженный и соединенный проект.

— А как вообще возникла идея создать студию дизайна Solstudio Texstile?

— Сначала мы создали Студию текстильного дизайна — Solstudio Texstile Design. И все части нашей компании называются Solstudio. Собственно говоря, мы выросли из ателье, которое занималось пошивом, продавало ткань, и мы стали глубокими специалистами в покупке-продаже ткани. Просуществовала эта структура 20 лет. Тринадцать лет назад мы ее продали.

Там мы научились многому — мы научились понимать саму ткань, понимать проблемы, связанные с этой тканью: как хорошо бы сшить платье, если бы эти цветы были в другом раппорте, в другой цветочной группе, слегка другого цвета, подходящего больше к запросам в нашей стране, и т. д. А если это будут вообще не цветы?…

Это как раз правильный подход покупателя, который приходит за тканью и говорит: "Я ищу розу, которая выглядит вот так, вот сяк, другого цвета, не колется, не имеет лепестков и вообще не роза…" И на все такие вопросы мы всегда вместе ищем ответы. Поэтому у нас уже имеется огромный опыт, коллекции рисунков, самые разные, но тесно связанные направления. Как раз поэтому потребителю обеспечивается максимально то, что ему нужно, и всегда совершенный эксклюзив.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019