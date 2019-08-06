Александра Калошина: нельзя войти в ту же моду через три дня

На Питерском форуме, как и на главных мировых текстильных выставках была представлена Solstudio Textile Group. Разница только в том, что здесь больше внимания было уделено не самой продукции, а вопросам дальнейшего развития. Но и моде, конечно, тоже!



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Об истории студии, о том, как делается мода, как от нее не отстать, но быть чуточку впереди, а также о том, как правильно выбирать ткань, "Правде.Ру" рассказала основатель и руководитель компании Solstudio Textile Group Александра Калошина.

Читайте начало интервью:

Цифровая печать на ткани — новая эра и новая мода

Александра Калошина: от "прет-а-порте" к "принт-а-порте"

— Александра, сейчас все очень быстро меняется, мода стремительно развивается. Вы уже перешли на цифровую печать, но ведь в любом случае надо поймать тренды, угадать тенденции. Как понять, что будет нужно завтра?

— Это мы должны пройти к нашей студии дизайна. Для того чтобы понимать, что такое мода и что такое тенденции в моде, нужна хорошо подготовленная студия дизайна. А правильный подход покупателя, который, приходя за тканью, уже знает, что он ищет. Такой покупатель сразу говорит: ищу розу, которая выглядит вот так и вот сяк, другого цвета, не колется, не имеет лепестков и вообще не роза…

— А похожа на зайца…

— Да, и похожа на зайца. Это нормальное состояние нас, женщин, вот так мы стремимся и приспосабливаемся. Но если говорить серьезно, то еще в начале работы мы увидели множество вещей, которые нам бы хотелось изменить в рисунке. И тогда мы затеяли амбициозный проект. Мы тогда еще не знали, что это будет реально сложный проект.

Мы решили сделать студию текстильного дизайна. Это одна из первых, если не сказать первая студия в России. Мы обучили группу художников и вышли с ними на самую главную выставку мира, регулятор мира моды — парижскую Première Vision, где стоят 2700 европейских компаний. Такое сильнейшее европейское лобби. Сейчас спустя пять лет мы полноправные участники всех главных международных текстильных выставок.

Мы стоим в Нью-Йорке, Мюнхене, Шанхае. Ну и, конечно, два раза в год в Париже. В мире моде моды нет. В моде есть точный расчет и аналитика. И выходя на выставку, благодаря собственной аналитической работе мы всегда знаем, какой рисунок будет востребован, какой цвет будет нужен. Ведь в ткани мы далеко впереди. Мы даже впереди одежды.

Сначала делается рисунок для ткани, потом ткань производится, и только потом модельер шьет из нее перспективную коллекцию. Ведь мы работаем практически на два сезона вперед. То есть когда мы начинаем рисовать ткань, часто еще не существует исследований аналитических компаний. Мы с вами еще не знаем цвет сезона, и множество параметров просто отсутствуют.

Поэтому мы вынуждены анализировать самостоятельно, и наша аналитика очень успешна. Наши рисунки выбираются на стенды тенденций по всему миру. Мы включены в каталоги основных трендов. На нас ссылаются серьезные аналитические агентства, такие как "Дабл Джей". И это тоже очень важная часть нашей работы. Она позволяет нам развиваться.

Поэтому наши рисунки часто бывают достаточно острые и неожиданные. Они хорошо воспринимаются потребителем. И мы продаем рисунок сейчас в 30 стран мира. Вот все это нам позволяет говорить, что наш рисунок не отстает, а порой и задает мировую моду, а главное — соответствует текущему запросу покупателя.

— А есть какие-то универсальные рисунки на все времена? Как запах "Шанель №5", в котором ничего не меняется. Времена проходят, а это остается. Или в рисунке постоянно должно что-то изменяться?

— В мире текстиля на самом деле все достаточно просто по типу рисования. У каждой студии, наверное, 60 или 70 процентов портфолио занимают флористические мотивы. Чтобы мы ни рисовали, какая бы мода ни была, цветок и все, что с ним связано, продаются всегда лучше всего. Другое дело, как выглядит цветок. То есть от сезона к сезону он меняется, точно так же, как меняется фон, орнамент и все остальное.

Есть и такие практически вечные константы, мы все их хорошо знаем: леопардовый принт, например, или камуфляж. Они не выходят из моды никогда. Ни тот, ни другой. Просто видоизменяются от сезона к сезону. И вот направление этих изменений и тонкую грань текущего момента нужно очень тонко чувствовать. Вот в этом и есть вся суть происходящего, суть моды.

Когда мы начинали студию, мы думали, что изобретем особую стилистику рисования цветка и будем месяц, наверное, развивать ее, улучшать, показывать нашим клиентам и т. д. Потом поняли, что она быстро устаревает. За месяц устаревает уже все. Поэтому мы стали рисовать новую стилистику цветка за две недели. Поняли, что тоже устаревает. Сейчас мы каждые три дня меняем стилистику рисунка цветка. И это есть путь моды.

— Боже мой, вы каждые три дня меняете рисунок цветка! Но при этом нужно еще сделать ткань. Еще нужно найти покупателя, сшить платье, или блузку, или что-то такое. А потом ее долго-долго носить… Как аналитики могут что-то предугадывать и прогнозировать?

— На самом деле аналитика текстиля подчиняется всем правилам общей аналитики начиная от опроса профессионалов, просматриваются все главные события. На моду влияют не подиумные явления. Чтобы понять, что будет происходить в текстиле, в первую очередь ты рассматриваешь социальную среду, но не область фэшн.

На моду влияют глобальные мировые события. И вот именно на них мы и смотрим. Читаем, что волнует блогосферу разных стран. Смотрим, что используется в рекламных кампаниях продуктов, совершенно не связанных с модой, какие приемы они используют, и какие диски вышли, как они оформлены, какие книги вышли, и т. д. Очень много берем из средств массовой информации. Мода питается прежде всего как раз вот вашими новостями.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019