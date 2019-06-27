Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей

Госдума в первом чтении закладывает бомбу под нашу спутниковую группировку: бюджет на ее поддержание и развитие сокращается. При этом серьезно увеличивается финансирование закупок иностранных компонентов для планового производства спутников. Вопрос о способности самостоятельно производить микросхемы в рамках импортозамещения остается риторическим.



Минобороны не откажется от ГЛОНАСС

На фоне бодрых рапортов с форума "Армия-2019" о заключении миллиардных контрактов на поставку российской военной техники неожиданным выглядит заявление вечно озабоченного в поисках денег медведевского правительства. Речь идет об отказе серийного производства космических аппаратов "ГЛОНАСС-К".

При этом ссылаются на Счетную палату. В своем заключении на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов эксперты палаты отметили, что из-за антироссийских санкций и, следовательно, ограничений на закупки зарубежных комплектующих у нас нет никакой возможности оперативно изготовить российские аналоги. Нет средств.

С чем и согласились избранники народа из Госдумы, оперативно одобрив "разоружение" в первом чтении. А попросту поставив крест на успешно действующей уже десятки лет на благо отечественной обороноспособности системы "ГЛОНАСС".

Как следует из вынесенного на обсуждение документа, бюджетные расходы на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" сократят почти на 12,9 миллиарда рублей. Забавно, что при этом траты на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС вырастут на семь миллиардов рублей. Правда эта сумма пойдет не на организацию производства элементной базы, а на формирование "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства", в том числе для изготовления "11 космических аппаратов "Глонасс-К2".

Вероятно, энное количество микросхем еще хватит на пару спутников. А там разберемся…

Как бы не так. ГЛОНАСС — это всем хорошо известная, особенно в НАТО, российская (советская) спутниковая система навигации, которая изначально имела военное предназначение, главная цель которой — предупреждение о ракетном нападении. Сейчас она висит на волоске. И это при том, что в последние годы наши военные расходы снижаются второй год подряд. Зато увеличиваются бюджетные затраты на размножение госаппарата.

Действительно, на фоне многочисленных заявлений о сокращении военного бюджета России, падении госзаказов на оборонных предприятиях неожиданно выглядят исходящие из Кремля установки президента на развитие гражданской службы на 2019-2021 годы. В частности, предусматривается "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе". За всем этим кроются миллионные вливания. Но только не в обороноспособность России.

Только ленивый не говорит сегодня о разворованных средствах на строительстве космодрома "Восточный". Наша таможня призналась, что в прошлом году общая сумма не возвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 миллиардов рублей. И нет средств на "ГЛОНАСС".

Поэтому вызывает удивление, что начиная с 2012 года, когда активно стали вводиться санкции против российских предприятий, в руководстве отрасли никто не подумал о действительном импортозамещении. И оптимистичные речи государственных спичрайтеров о развитии отечественных технологий не всегда вяжутся с действительностью. За последние десять лет заводы по производству элементной базы построены не были, а ведь это не санкционный хамон, который, как ни крути, к космосу не привяжешь.

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