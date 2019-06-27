Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Автопром ВПК Энергетика Авиация Судостроение Металлургия
Автор Сергей Костин

Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей

Экономика » Производство » ВПК print

Госдума в первом чтении закладывает бомбу под нашу спутниковую группировку: бюджет на ее поддержание и развитие сокращается. При этом серьезно увеличивается финансирование закупок иностранных компонентов для планового производства спутников. Вопрос о способности самостоятельно производить микросхемы в рамках импортозамещения остается риторическим.


Минобороны не откажется от ГЛОНАСС

На фоне бодрых рапортов с форума "Армия-2019" о заключении миллиардных контрактов на поставку российской военной техники неожиданным выглядит заявление вечно озабоченного в поисках денег медведевского правительства. Речь идет об отказе серийного производства космических аппаратов "ГЛОНАСС-К".

При этом ссылаются на Счетную палату. В своем заключении на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов эксперты палаты отметили, что из-за антироссийских санкций и, следовательно, ограничений на закупки зарубежных комплектующих у нас нет никакой возможности оперативно изготовить российские аналоги. Нет средств.

С чем и согласились избранники народа из Госдумы, оперативно одобрив "разоружение" в первом чтении. А попросту поставив крест на успешно действующей уже десятки лет на благо отечественной обороноспособности системы "ГЛОНАСС".

Как следует из вынесенного на обсуждение документа, бюджетные расходы на федеральную целевую программу "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" сократят почти на 12,9 миллиарда рублей. Забавно, что при этом траты на другие мероприятия ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС вырастут на семь миллиардов рублей. Правда эта сумма пойдет не на организацию производства элементной базы, а на формирование "страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства", в том числе для изготовления "11 космических аппаратов "Глонасс-К2".

Вероятно, энное количество микросхем еще хватит на пару спутников. А там разберемся…

Как бы не так. ГЛОНАСС — это всем хорошо известная, особенно в НАТО, российская (советская) спутниковая система навигации, которая изначально имела военное предназначение, главная цель которой — предупреждение о ракетном нападении. Сейчас она висит на волоске. И это при том, что в последние годы наши военные расходы снижаются второй год подряд. Зато увеличиваются бюджетные затраты на размножение госаппарата.

Действительно, на фоне многочисленных заявлений о сокращении военного бюджета России, падении госзаказов на оборонных предприятиях неожиданно выглядят исходящие из Кремля установки президента на развитие гражданской службы на 2019-2021 годы. В частности, предусматривается "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе". За всем этим кроются миллионные вливания. Но только не в обороноспособность России.

Только ленивый не говорит сегодня о разворованных средствах на строительстве космодрома "Восточный". Наша таможня призналась, что в прошлом году общая сумма не возвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 миллиардов рублей. И нет средств на "ГЛОНАСС".

Поэтому вызывает удивление, что начиная с 2012 года, когда активно стали вводиться санкции против российских предприятий, в руководстве отрасли никто не подумал о действительном импортозамещении. И оптимистичные речи государственных спичрайтеров о развитии отечественных технологий не всегда вяжутся с действительностью. За последние десять лет заводы по производству элементной базы построены не были, а ведь это не санкционный хамон, который, как ни крути, к космосу не привяжешь.

Читайте также:

Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России

ГЛОНАСС и Beidou задушат GPS

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы впк бюджет глонасс госдума спутники законопроекты импортозамещение системы навигации обороноспособность финансирование проектов
Обсудить
Актуальная аналитика
ВПК
Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю
Новости Украины
С кем "Слуги народа" смогут объединиться в будущей Раде
Новости Все >
В Госдуме заявили, что основатель "Рольфа" никогда не состоял в "СР"
ФСБ: кибероружие США попало "не в те руки"
Британские ученые: свекольный сок помогает быстро снизить давление
"ЕР" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом
Захарова: Украина отказывается обсуждать вопрос освобождения моряков
Жерар Депардье решил конфликт с налоговой в Новосибирске
Бузова проживет 48 часов как футболист "Барселоны"
МВД: новость о "мумии" в Туве оказалась фейком
Оппозиция проведет массовый сбор подписей для выдвижения в Мосгордуму
В Кузбассе супермаркеты начали давать кредиты на продукты питания
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Общество
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин Руслан Веснянко С кем "Слуги народа" смогут объединиться в будущей Раде Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария покинула русофобский лагерь Европы Любовь Степушова
Комментарии
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Забайкальских детей вынудили работать официантами в Китае
"ЕР" разберется в скандальной ситуации с мордовским депутатом
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Спецслужбы зафиксировали пять DDoS-атак на прямую линию с Путиным
Гибель Грузии: уроки для современной России
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Забайкальских детей вынудили работать официантами в Китае
Песков не увидел причин для изменения закона об оскорблении госсимволов
Гибель Грузии: уроки для современной России
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Гибель Грузии: уроки для современной России
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ