За зиму Смольный потратил более 10,4 миллиарда рублей на закупки "для своих"

Зима 2022/2023 годов выдалась для Петербурга скупой на снег, но богатой на резонансные закупки Смольного. Последние три месяца чиновники тратили бюджетные миллиарды на иномарки для себя, на строительные подряды для друзей и спонсоров, на фуршеты для бизнес-партнеров и на медийное оправдание столь спорных приобретений. Общий объем закупок, вызвавших серьезные вопросы у как у петербуржцев, та к и у правоохранительных органов, превысил 10,4 миллиарда рублей.

Миллиарды для спонсоров Беглова

Самой громкой и скандальной закупкой уходящей зимы стал тендер на реконструкцию здания "Мюзик-Холла" в центре Петербурга. О планах реконструировать историческое здание губернатор Александр Беглов объявил еще осенью 2021 года, выделив на это из бюджета 4,5 миллиарда рублей. Но, пока чиновники Смольного готовили тендерную документацию, стоимость контракта чудесным образом выросла более чем вдвое, до 9,5 миллиарда рублей.

По не менее чудесному совпадению, подорожавший контракт достался компании "ПСБ "Жилстрой" Юлии Коган, связанной со спонсированием избирательной кампании Александра Беглова в 2019 году. После победы Беглова на губернаторских выборах строительные фирмы Коган начали массово выигрывать тендеры от Комитета по строительству и подведомственных ему структур.

Закупка могла бы пройти незаметно, но отдавать контракт "ПСБ "Жилстрой" отказались сотрудники Комитета по госзаказу, участвовавшие в проведении конкурса. Они указали, что у компании отсутствует должный опыт по работе с объектами культурного наследия. Но, замглавы Комстроя Александр Постраш, будучи председателем закупочной комиссии, правом решающего голоса отдал контракт "ПСБ "Жилстрой", проигнорировав все возражения коллег. В настоящее время в ситуации разбирается Следственный комитет России.

В декабре компания "ПСБ "Жилстрой" также получила контракт на строительство спального корпуса для Академии танца Бориса Эйфмана за 20 миллионов рублей. Торги также не обошлись без скандала. Как установила Федеральная антимонопольная служба, с торгов незаконно был снят один из конкурентов "ПСБ "Жилстрой".

Если нельзя, но очень хочется, то можно

Отметились чиновники Смольного и покупкой новых автомобилей для себя. Поддерживать отечественного производителя они почему-то отказались, их выбор пал на 55 новеньких Hyundai Sonata в топовой комплектации. Закупку оценили в 211 миллионов рублей, или 3,8 миллиона за штуку. Главной проблемой оказалось отсутствие поставок данных авто в Россию, а запасы у дилеров были раскуплены еще осенью прошлого года. Единственный вариант — налаживание параллельного импорта, то есть закупка партии в иных странах.

Однако эти сложности не объясняют завышенную стоимость машин. На рынке новые Hyundai Sonata ввезенные даже из третьих стран стоят в среднем 3,3 миллиона рублей, при желании можно найти варианты и за 3,1 миллиона. Таким образом, в закупке цена каждой единицы оказалась завышена на 500-700 тысяч рублей. В пересчете на всю партию, речь идет о сумме 38,5 миллиона рублей. Ведется ли каким-либо надзорным органом проверка закупки неизвестно.

Чиновников Смольного переплюнуло руководство АО "Коломяжское". Предприятие принадлежит городу и занимается ремонтом дорог, благоустройством и арендой спецтехники. Для выполнения этих задач руководству предприятия срочно потребовались два внедорожника Volkswagen Touareg 3 по 11 миллионов рублей каждый. После обнародования информации о закупке в СМИ, "Коломяжское" сразу отменило тендер в связи с "изменением потребности".

Деньги на закупку дорогостоящих иномарок поступают в бюджет в том числе и за счет штрафов за парковку. В 2022 году петербуржцы заплатили за это более 1 миллиарда рублей. А для выявления нарушителей Смольный потратил 465 миллионов рублей. Сюда вошли контракты на установку паркоматов, аренда авто для патрулирования улиц, разработка приложений для оплаты парковок и их реклама. Последний тендер в этом секторе прошел в январе текущего года.

С губернаторским размахом

Окончание зимы в Петербурге ознаменовалось объявлением тендеров на организацию ПМЭФ-2023. Экспозиция Петербурга на форуме обойдется городу в 89,6 миллиона рублей. Это сразу на 26 миллионов больше, чем было потрачено из бюджета в 2022 году.

Для "улучшения делового климата, повышения эффективности функционирования экономики для достижения стратегических целей развития Санкт-Петербурга" от победителя требуется установка двухэтажного стенда, площадью 1,6 тысячи квадратных метров в расчете на 500 посетителей единовременно.

Главный вопрос, найдется ли у Смольного столько проектов, чтобы заполнить такое пространство. Возможно затраты были бы и оправданы, если бы заключаемые на ПМЭФ договоренности с немногочисленными инвесторами доходили бы до стадии реализации, а не оставались лишь цифрами на бумаге.

Также следует отметить сопутствующую закупку на 17,3 миллиона рублей. Эти деньги Смольный потратит на организацию губернаторского фуршета по окончании форума. Прием рассчитан на полторы тысячи человек. Он также подорожал в сравнении с прошлым годом на 2 миллиона рублей.

Пыль в глаза петербуржцев

Очевидно, что подобная деятельность чиновников вызывает вопросы и раздражение у петербуржцев. Команда Беглова тщательно следит за ростом напряженности и не жалеет средств для работы с общественным мнением в "правильном" русле.

Например, в феврале ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" объявил тендер на мониторинг общественного мнения в городе. На это из бюджета потратят 16,5 миллиона рублей. Подавать происходящее в Петербурге в нужном Смольному ключе будут подведомственные СМИ. Городское агентство по телевидению и радиовещанию уже проводит закупку необходимого оборудования на 56 миллионов рублей.

Отдельно можно выделить проведение различных мероприятий, нацеленных на повышение репутации Петербурга. Например, объявлен тендер на организацию фестиваля еды за 10 миллионов рублей. При этом непосредственно на еду планируется потратить лишь порядка 350 тысяч.

Еще 32 миллиона рублей освоит Комитет по делам Арктики на "комплексное мероприятие, направленное на популяризацию Санкт-Петербурга как центра научно-технического и инновационного развития и освоения Арктики". Петербург ранее действительно принимал активное участие в исследовании Арктики, но в постсоветское время роль города существенно снизилась. В данном контексте подобные закупки выглядят как минимум неуместно — ведущие позиции в этой сфере Петербург вернет вложением денег в науку, а не в пиар-кампании.

Таким образом, за зиму 2022/2023 годов Смольный объявил закупки на общую сумму свыше 10,4 миллиарда рублей к которым возникли серьезные вопросы как у петербуржцев, так и у надзорных органов. Сохранится ли тенденция весной покажет время, но, исходя из практики прошлых лет, аппетиты губернатора Александра Беглова и его команды склонны лишь к росту.