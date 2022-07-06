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Автор Ольга Лазарева

Зарплаты петербуржцев не успевают за ростом инфляции

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Оплата труда жителей Санкт-Петербурга за год выросла в среднем на 4-7%, в то время как цены поднялись более чем на 16%. На сегодняшний день средняя зарплата петербуржца составляет 82 тысячи рублей в месяц. Незначительное повышение оплаты труда не смогло покрыть рост инфляции, не учитывая подорожание жизненно важных товаров в 2-3 раза.

Зарплаты петербуржцев не успевают за ростом инфляции

Сегодня средняя заработная плата петербуржца составляет 82 тысячи 47 рублей, рассказали в "Центре занятости населения Санкт‑Петербурга". Годом ранее, в конце июня 2021 года, этот показатель составлял 79 тысяч 43 рубля. Таким образом рост дохода жителей Санкт-Петербурга за год составил 4%.

Фактически рабочие специальности стали единственной категорией, рост заработных плат в которой смог покрыть инфляцию — 24% и более. Также существенный рост зарплат показали сферы IT (10%), закупки (12%), искусство и масс-медиа (13%).

Однако в ряде категорий начисляемая заработная плата, наоборот, сократилась:

  • в сфере "Домашний персонал" — на 15%,
  • "Госслужба" — на 5%,
  • "Наука и образование" — на 2%.

Специалисты сервиса по подбору персонала Headhunter рассказали, что провели опрос среди работодателей и выяснили, что треть компаний заявила о планах пересмотреть размер оплаты труда сотрудников.

Среди факторов, которые в дальнейшем повлияют на изменение дохода петербуржцев, эксперты называют геополитический кризис, не до конца прошедшую. пандемию коронавируса, падение доходов населения. Аналитики ожидают, что значительное снижение заработных плат произойдет в сферах продаж автомобилей, бытовой техники и оказания медицинских услуг.

Однако после окончания пандемии и снятия всех антикоронавирусных ограничений далеко не все работодатели смогут позволить себе повысить зарплату сотрудникам, уверена пресс-секретарь Северо-Западного подразделения hh.ru Мария Бузунова. Среди пострадавших от пандемии и санкций направлений бизнеса она называет фитнес- и бьюти-сферы, страхование и домашний персонал.

Такое повышение доходов жителей города не сможет покрыть даже рост инфляции, который составил порядка 16%. И это без учета подорожания жизненно необходимых товаров в 2-3 раза. На фоне незначительного роста заработных плат петербуржцев (4%-7%) особенно выделяется рост оплаты труда чиновников и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (порядка 20%). С января 2023 года они начнут получать надбавку "за особые условия труда" в виде двух окладов. Доход главы города увеличится с пяти до семи окладов, а у чиновников и членов горизбиркома — до шести.

Примечательно, что сами петербуржцы сочли информацию о повышении средней заработной платы издевательской и призвали не верить подобным новостям.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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