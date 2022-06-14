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Автор Ольга Лазарева

Комблаг превратил Петербург в "кладбище газонов"?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга просят городской Комитет по благоустройству обратить внимание на уход за газонами. Вместо аккуратно подстриженной травы Северную столицу "украшают" неопрятные клочковатые лужайки либо вовсе сухая земля с единичными травинками. Плохое состояние газонов не только наносит ущерб видам города, но и вредит экологии, делая жизнь в мегаполисе менее комфортной.

Горожане вынуждены напоминать чиновникам, что зелень у дорог не только насыщает воздух кислородом, но также задерживает пыль и выхлопные газы от проезжающих автомобилей. Кроме того, неправильная агротехника приводит к появлению "проплешин" и освобождает место для сорных трав, таких как одуванчики и борщевики.

 

"Прошу обратить внимание на качество "ухода" за газонами в сквере у памятника Гранину, Невский район, Дальневосточный проспект 1-10", — пишет петербуржец, прилагая фото неровно подстриженных газонов с неубранной травой.

Как сообщают пользователи, скошенные растения действительно убирают не везде — в некоторых районах срезанная зелень остается лежать на газоне, создавая опасность возгорания в случае сухой погоды.

 

Комментаторы отмечают — чтобы газоны имели красивый вид, нужен уход, однако власти города не готовы отдавать за это деньги. Проще скосить все "под ноль", чем соблюдать агротехнику.

 

"Зато какое "великолепие" подарили юго-западу", — с иронией пишет петербурженка Анастасия, публикуя снимки голого грунта с редкими островками из одуванчиков.

 

Некоторые петербуржцы, уставшие от вида сухой земли, обвиняют городской комитет в уничтожении растительности, отмечая, что стараниями чиновников город на Неве превратился в "кладбище газонов".

"До смерти благоустроить- нигде ничего не должно расти. Кладбище газонов в Питере", — пишут в комментариях.

"Примитивизм и мышления, и ухода. Только косить на убой умеем. Вы зачем все газоны скосили, убили траву везде?", — обращаются к комблагу петербуржцы.

Пользователи обеспокоены также уходом за саженцами и выкладывают фотографии "болеющих" кустиков. Судя по фото, посадка могла быть проведена неправильно, так как корни кустарника оголены. Жители подозревают, что уход за растениями, купленными на бюджетные деньги, явно доверили непрофессионалам.

 

"Как сажают, так и ухаживают… Все гибнет", — констатируют петербуржцы.

Ранее сообщалось, что Петербург "захватывает" борщевик. На заросли опасного сорняка жалуются жители Гражданки, проспекта Ветеранов, Петергофа и других районов. Ядовитое растение в этом сезоне образует мощные заросли, в том числе на детских площадках, не позволяя расти другим травам. Горожане вынуждены бороться с борщевиком самостоятельно, создавая группы в социальных сетях и вместе с единомышленниками выкапывая растения. Борщевик представляет опасность для кожи, слизистых и даже легких человека. Листья и плоды растения оставляют сильнейшие ожоги, вдыхание пыльцы может вызвать рвоту и потерю сознания, а сок при попадании в глаза приводит к слепоте.

Редактор: Елена Тимошкина
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