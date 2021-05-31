ТПП Татарстана разработали механизмы поддержки народно-художественных промыслов

В Татарстане развиваются традиционные народные промыслы и ремёсла, культура и кухня. Они пользуются популярностью не только в республике, но и за её пределами. Как власть и ТПП помогают и продвигают традиции? Что ещё можно было бы сделать в этом направлении?

На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой и Альфии Амировой ответил первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев. Соведущие подтвердили его слова. Они настолько увлеклись, что одно время говорили между собой и выдвинули ряд интересных предложений.

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Альфия Амирова: — Артур Сергеевич, как ТПП Татарстана поддерживает и продвигает мастеров традиционных народно-художественных промыслов и ремесел?

— У нас есть комитет по народно-художественным промыслам. Нам удалось договориться с казанским Кремлем, там реализуются их изделия. Рядом со знаменитой мечетью "Кул-Шариф" есть ряды с лотками, где различные ремесленники, которые делают своими руками именно такие традиционные вещи, их представляют и продают.

Это — не одно такое место. Часто проводятся различные ярмарки, они участвуют в праздниках, но там это организовано на постоянной основе. Эти места закреплены за конкретными мастерами.

Традиции и эксклюзив

Сначала мы смотрим их изделия. Наш наблюдательный совет утверждает ассортимент, который можно там реализовывать. И часто у нас даже бывают споры, допускать или не допускать.

Потому что там должны быть наши традиционные вещи, но все-таки хочется, чтобы и какие-то эксклюзивные вещи там были представлены. Понятно, что там представлена и сувенирная продукция. Мы стараемся вместе с мастерами увеличить ассортимент.

Мы ежегодно проводим конкурс по лучшим предприятиям, отдельной номинацией на нем представлены народно-художественные промыслы. В прошлом году больше 100 участников было представлено, они приехали со всего Татарстана, привезли свои работы.

Первый раз они проявили такую высокую активность, видимо, потому что немножко народ тоже соскучился, ведь перед этим выставки, ярмарки и все остальное было закрыто. А тут есть возможность как-то себя показать.

Сейчас мы готовимся к новому конкурсу, собираем материал — наиболее интересные работы, они всегда отличаются. Мы периодически проводим и другие самые различные мероприятия именно по этому направлению.

Недавно проводили круглый стол по мерам поддержки народно-художественных промыслов. К сожалению, далеко не всегда люди, которые занимаются традиционным ремеслом, производством своих художественных изделий, понимают или знают, какие есть меры и возможности. Мы стараемся все это до них донести.

Казанские ичиги

Самозанятые ремесленники

Когда открыли новую форму работы в статусе самозанятого, мы были первые, кто занялись этим и подсказывали нашим народным умельцам, как это сделать, какие последствия будут и так далее, и так далее. Потому что не все были формально предпринимателями.

У ремесленников не всегда до этого руки доходили. У них все-таки объемы продукции — совсем небольшие, и они — люди творческие. А творческий человек что должен делать? — Искать вдохновение, творить.

Но мы всегда старались юридические моменты правильно закрывать. Как раз самозанятые — очень удобная форма именно для НХПшников. Соответственно, многие люди, которые этим направлением занимаются, приобрели этот статус. Им этого достаточно, удобно в этом статусе работать.

Мы мало того, что мы помогаем реализовывать их продукцию, мы еще ведем определенную просветительскую работу среди них, также как и среди всех других категорий предпринимателей.

А.А.: — В подтверждении ваших слов хочу казать, что когда мы проводили фестиваль "Руками женщины" в Казани в 2018 году, Артур Сергеевич возглавлял жюри. Мы там ощутили полную поддержку. И до сих пор наши участники тепло вспоминают Казань и лично вас.

Татарская кухня

Инна Новикова: — Да, я тоже была на этом фестивале и могу все это подтвердить. Вы — близки Татарстану, а я там несколько раз участвовала в мероприятиях как гость. Меня еще очень сильно поразила и восхитила татарская кухня, выпечка. Говорили, что девушку замуж не отдают, если она не умеет делать домашнюю вермишель, лапшу…

Там было очень много действительно интересной выпечки. Раньше были магазины "Бахетле", к сожалению, их закрыли. На самом деле это — очень важная часть популяризации и продвижения региона, а не просто бизнес. Есть же гастрономический туризм. Татарская выпечка пользуется большой популярностью в других регионах и даже известна за рубежом.

А.А.: — Ведь татарская кухня — вкусная.

И.Н.: — Да, она очень вкусная.

А.А.: — Эчпочмак!

И.Н.: — Действительно это все вкусно. Было бы хорошо организовать помощь бизнесу по продвижению национальной кухни в других регионах. В ресторанах и кафе с татарской кухней всегда полно народу. И все оформлено красиво, и все в таком…

А.А.: — Национальном стиле.

И.Н.: — Конечно. Наверное, вам тоже стоило бы обратить внимание на такие небольшие проектики. Ведь кроме того, что люди делают бизнес, но они еще и продвигают продвигают республику — не только кухню, но и традиции, культуру…

— Да, спасибо. Действительно, это — целый пласт, о котором мы стараемся не забывать. Например, у нас есть сеть "Тюбетей" и другие по этому направлению. Они развиваются, продвигаются и в другие регионы уже выходят. Этой работой, конечно, необходимо заниматься, абсолютно согласен с вами. И мы будем это делать.

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