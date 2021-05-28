Тяжелые времена позади: туристы возвращаются в Татарстан

Экономика Татарстана, конечно, тоже пострадали от коронавирусных ограничений, но благодаря помощи властей и слаженным действиям всего предпринимательского сообщества, вышла из этого сложного периода без больших потерь. В настоящее время восстановилась даже наиболее пострадавшая туристическая отрасль. Обо всем этом и многом другом главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой и президенту РОО "Интернациональный Союз Женщин" Альфие Амировой рассказал первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

Читайте начало интервью: ТПП Татарстана: Мы говорим бизнесу — вы все равны

— Артур Сергеевич, вы сказали, что от ограничительных мер из-за коронавируса нет наиболее пострадавших — пострадали все. Но все-таки туризм и сфера бытового обслуживания, наверное, пострадали больше. Большинство из них совсем не могли работать. А для некоторых отраслей наоборот наступил очень благоприятный период.

— Да. Наверное, вы имеете в виду тех, кто связан с медициной…

— Да-да — аптеки, фармацевтика, в каком-то смысле и медицина.

— И в какой-то степени с продуктами питания.

— А онлайн наоборот пошел в рост.

— Да, IT-компании даже где-то больший объем получили.

— Также и различные курьерские службы. Сразу же вместо отдельных небольших подразделений возникла целая новая индустрия, количество курьеров возросло многократно. Ведь посидеть в кафе уже было нельзя, максимум можно было получить заказ на вынос. Поэтому для доставки тогда было просто золотое время.

— Согласен. Вместе с тем многие предприятия, особенно крупные, могли работать, многие частично переводили сотрудников на удаленку. Предприятия полного цикла не закрывались, не останавливались. Стройки тоже продолжались, только на какое-то небольшое время они приостанавливались.

Кому тяжелее всего пришлось

Тем же, кому пришлось особенно тяжело, наши власти помогали. Кстати, одна из мер поддержки бизнеса именно из числа наиболее пострадавших — кафе и рестораны — субсидирование затрат предпринимателей в части доставки.

Правительство Татарстана оплачивало это из своего бюджета для того, чтобы у кафе и ресторанов была какая-то возможность реализовывать свою продукцию и сохранять хотя бы какие-то обороты.

В туристической отрасли и всем, что с этим связано, была совсем тяжелая ситуация. Мы буквально ежедневно созванивались с ассоциациями туроператоров и отельеров, помогали как могли. Да, им было очень тяжело — вся работа остановилась.

Казанский Кремль

Когда они сказали, что у них появились первые жители в отелях, это был, можно сказать, праздник для нас всех, а не только для них. Всем стало легче от того, что какое-то движение все-таки начинается.

Альфия Амирова: — Очень рада вас видеть, Артур Сергеевич. Мы с вами знакомы давно. Я — как президент женкой организации — хочу спросить: есть ли в ТПП Татарстана статистика относительно доли женщин-руководителей? Как они работают?

— Очень серьезный вопрос. Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался так и так не делил. Могу сказать, что когда мы проводим какие-то мероприятия для руководителей, то как минимум четверть — это все-таки женщины.

И надо отдать должное — когда женщины приходят, они чаще всего знают, зачем пришли. Раз они пришли, они должны что-то сказать. Просто так отсидеться и отмолчаться — это не в их духе, не в их стиле.

Женщины-руководители, которые приходят на наши различные мероприятия, обязательно выступают, вносят предложения. Поэтому, хотя это — меньшая часть, но она более активная, чем большая мужская часть.

— Действительно женщины во многих сферах часто бывают более активны. Казань и Татарстан в целом традиционно были в числе наиболее привлекательных мест, в том числе для иностранных туристов. Какова сейчас ситуация с туристической отраслью? Возобновился ли поток туристов?

— Да, сейчас уже все это возвращается на прежний уровень. У нас неплохо прошли майские праздники. Мне даже звонили туристы, которые хотели в последний момент приехать, но они не могли найти в отелях места и просили помочь.

Поэтому мы уже своими усилиями помогали, где-то и пристраивали по нашим связям туристов, потому что действительно многие отели были заполнены на 100%, работали на пределе возможностей.

Я с ними постоянно на связи, у нас в WhatsApp для этого группа есть. Я вижу, что они за майские праздники устали, уже говорят, что нужен хотя бы один день отдыха. Но это, конечно, такая приятная усталость появилась.

Центр Казани, Татарстан

Это значит, что серьезное движение есть, большой туристический поток идет. Ведь Татарстан — действительно популярный и удобный для путешествий, из Москвы — всего час с небольшим лету, или на поезде можно спокойно доехать — вечером сесть, а утром — уже здесь.

Конечно, иностранцев сейчас — не так много, как хотелось бы, как это всегда у нас было. Татарстан для них — тоже довольно известная точка. Вот этого пока немножко не хватает, но я думаю, что скоро все-таки ситуация и в этой части будет меняться.

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