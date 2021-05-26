Своевременные действия властей помогли сохранить экономику Татарстана в пандемию

Татарстан — один из немногих регионов в России, экономика которого относительно легко пережила пандемию коронавируса. В чем секрет? На этот и многие другие вопросы в эфире программы "Женщина третьего тысячелетия" ответил первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев. Вопросы из видеостудии задавали главный редактор издания "Правда. Ру" Инна Новикова и президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Альфия Амирова.

— Артур Сергеевич, во время пандемии коронавируса очень сильно пострадал малый и средний бизнес. Вы прошли этот сложный период достаточно безболезненно.

От того, какая была оказана помощь бизнесу, зависела его дальнейшая судьба и само существование. Как вы действовали в период пандемии, как смогли помочь малому и среднему бизнесу? Татарстан всегда был в числе лидеров по России по инвестиционному и бизнес-климату.

— Мы всегда готовы поддержать программы, связанные с развитием предпринимательства. Прошлый год действительно был непростой. Не хочется упоминать слово "кризис", лучше какие-то положительные моменты находить в любой ситуации.

Торгово-промышленная палата находится в не безвоздушном пространстве. Мы — не бюджетная организация, но в то же время и не коммерческая организация. Мы созданы, в первую очередь, как раз предпринимателями и наша основная функция — это помощь, развитие и поддержка предпринимательства.

Когда мы увидели эту новую для всех напряженность и непонятную ситуацию, то, естественно, вышли на наших коллег на федеральном уровне и другие региональные палаты, пришли к пониманию того, что происходит. От многих предпринимателей шли вопросы по форс-мажору и других аспектах сложившегося положения.

Подтверждения непреодолимых обстоятельств

В результате этого мы пришли к мнению, что каждая региональная палата имеет возможность выдавать не только малому и среднему бизнесу, но и крупному бизнесу подтверждение об обстоятельствах непреодолимой силы.

Подтверждение того, что действительно возникла такая ситуация, стало довольно серьезным инструментом для сохранения бизнеса.

Мы первые, можно сказать, сделали возможным получение таких документов и дали возможность предпринимателям обращаться за ними в электронном виде. В ТПП сразу же была создана горячая линия.

Естественно, кого было возможно, мы отправили по домам. Но юридический отдел, отдел сертификации, председатель правления Шамиль Рахимович Агеев и я на горячей линии буквально безвылазно сидели и подсказывали, разруливали не только запросы по форс-мажору, но и всем другим вопросам, которые возникали у предпринимателей.

Вопросов было много, особенно новых, оперативных. Например, где получить "ФОТ 2.0" и различные другие программы по поддержке, которые сразу же стали появляться на федеральном уровне.

Не всем удавалось сразу получить каникулы в банках. Поэтому нам приходилось где-то даже в ручном режиме отрабатывать эти вопросы.

Надо отдать должное руководству Республики Татарстан — у нас был сразу же создан региональный штаб. Меры поддержки на региональном уровне нами тоже сразу были разработаны. Все эти меры мы приземляли, объясняли, рассказывали, как что лучше сделать.

Заключения

Это все позволило нам выйти из этой крайне сложной ситуации, по крайней мере, с наименьшими потерями. Кстати, за подтверждением форс-мажора к нам поступило около 10 тысяч обращений за этот период.

И мы выдали 637 заключений. Надо понимать, что не каждый договор автоматически можно отменить подтверждением обстоятельств непреодолимой силы, хотя произошла действительно такая серьезная ситуация. — Необходимы доказательства причинно-следственной связи.

Соответственно, каждый договор вскрывался, рассматривался, препарировался, какие поставки куда осуществлялись, как осуществлялись. Если произошла задержка, то надо было точно определить, по каким конкретно причинам, насколько на это повлияли ограничительные санитарные меры и так далее, и так далее.

Надо сказать, что до сих пор определенное напряжение в этой части есть. Многое сырье подорожало очень существенно — на 70-80%. Это, например, строительные материалы и пластики, из которых делают много самой разной продукции.

Этот процесс все равно еще и сейчас продолжается. Поэтому, я считаю, что в какой-то части мы еще внутри этих последствий находимся.

Обращения с предложениями

Мы направили 196 предложений за прошлый год на различные уровни: федеральный, региональный и муниципальный. Мы приглашали к диалогу и совместным действиям другие объединения.

Письма подписывали и "Опора России", и "Деловая Россия", общественные палаты, профсоюзы, РСПП. То есть самые основные общественные организации, которые как раз поддерживают малый и средний бизнес. Что-то удалось сделать.

Мы, правда, начинали все письма со слов, что у нас нет наиболее пострадавших. Мы говорили, что пострадали все. Но понятно, что на федеральном уровне все-таки были определены сферы, которые наиболее пострадали, на них как основная поддержка и шла.

Республика Татарстан в этой части сосредоточилась на тех, кто не попал в меры поддержки федерального уровня. И со стороны республики было много сделано в этой части.

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