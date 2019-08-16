Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Россия
Биробиджан Петропавловск Анадырь Благовещенск Находка Палана Южно-Сахалинск Магадан Владивосток Якутск Хабаровск
Автор Редакция рубрики "Мир"

А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?

Россия » Дальний Восток print

Есть ли в позиции МИД РФ по Курилам "козыревщина" — политико-экономический торг с Японией, рассказал "Правде.Ру" историк, специалист по российско-японским отношениям Александр Куланов.

В четверг МИД устами ее главы Сергея Лаврова разъяснил позицию России по спору с Японией о Южных Курилах. В декларации от 1956 года "четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, и, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли", заявил Лавров. Россия готова выполнять данный договор при определенных условиях,  и "не может не учитывать курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в реализации санкций против Москвы", добавил Лавров.

Позицию МИД РФ "Правде.Ру" прокомментировал историк, специалист по российско-японским отношениям Александр Куланов.

"Лавров говорит о том, что мы готовы, в принципе, следовать декларации, ратифицированной президиумом Верховного Совета СССР, но мы хотели бы понимать, на что готова в таком случае Япония. Первое, говорит Лавров, она должна признать итоги Второй мировой войны, раз она является членом ООН, в уставе которой четко сказано, что эти итоги незыблемы.

Во-вторых, надо понять, насколько Япония самостоятельна в вопросах внешней политики, в том числе, в решении вопросов внешней безопасности, учитывая действующий договор о военно-политическом союзе с США 1960 года. На японских островах находятся несколько десятков тысяч американских военнослужащих. Мы должны понимать, в случае — теоретическом пока, передачи этих островов Японии, в каком статусе военнослужащие США там должны находиться, и кто этот статус будет определять — Токио или Вашингтон. Понятное дело, что в современных условиях это прерогатива Вашингтона. И точно так же понятно, что Москву это не устраивает.

Кроме того, при всех этих моментах, Лавров не говорит об обязанности выполнять жест доброй воли. Лавров говорит о том, что условия для того, чтобы у Москвы появилось желание жеста доброй воли весьма обширны, сложны и в основной своей массе Японию не устраивают. Поэтому никакого желания со стороны Лаврова, как это написали в СМИ, передать эти острова Японии, я не вижу.

А вот японцы трактуют договор без всяческих экивоков - что Советский Союз был обязан. Нет, не обязан. И главное в таком подходе, как неоднократно было подчеркнуто президентом Российской Федерации, это наступление условий, когда обе стороны будут понимать, что тут нет взаимных обязательств, а есть вопрос правильного понимания позиции.

Советский Союз подписывал капитуляцию как победитель, а Япония — как побежденная сторона. Праведно, не праведно, но мы получили эти Курильские острова. И это итоги Второй мировой войны. Они таковы, они объективны. На этих островах с 1945 года живут наши люди, стоят наши войска и так далее. И Япония, в соответствии с уставом ООН не может диктовать требования к стороне-победителю. А сторона-победитель может жест доброй воли проявить. Это нормальная человеческая логика. То, что Токио эти итоги постоянно оспаривает, это, конечно, прискорбно.

При этом, как только мы начинаем, становясь на позицию Японии, подтверждать само наличие проблемы, мы уже проиграли. Советский Союз относился к этому значительно более просто:  проблемы островов не существует. И японцы не могли вести на эту тему переговоры, раз проблемы просто не было. Если мы постоянно подтверждаем, что да, к сожалению, мы должны об этом говорить, с каждым таким высказыванием мы, так или иначе, японцев обнадеживаем. А дальше начинаются еще более серьезные обнадеживания, как это было два года назад с премьером ( Синдзо) Абэ, который сказал, что давайте мы ее решим при жизни одного поколения, давайте мы ее решим в такой-то срок. Как только сроки появляются — под сроки ставятся задачи.

И тут выясняется, что позиция японцев предельно простая: сначала отдайте все острова Южных курил, а потом мирный договор. Или, хорошо, давайте не все, давайте Хабомаи и Шикотан, а потом мирный договор.

Это имело место в бытность министра иностранных дел господина (Андрея) Козырева. (Борис) Ельцин в какой-то момент слишком обнадежил японцев. А потом при внимательном рассмотрении различных нюансов этого вопроса ему пришлось отыгрывать назад. Козыревщина появилась в том момент, когда у России не было ничего, и Россия надеялась получить хоть от кого-нибудь что-нибудь.

Мне в свое время удалось разговаривать на тему этих переговоров с тогдашним шефом службы безопасности генералом Коржаковым, который говорил, что мы летали в Японию, говорили о том, что Россия сильно нуждается, и получили в качестве подарка миллион одноразовых шприцев.

Сейчас Россия тоже далеко не в лучшем положении, в том числе, благодаря санкциям. Лавров говорил о том, что еще один принципиальный вопрос, который следует обсуждать при дискуссии о возможности передачи островов, это насколько Япония поддерживает эти санкции. Она присоединилась к ним, пусть и в усеченном варианте, поэтому по большому счету оказалась на другой стороне поля. Японию очень сложно назвать, если мы говорим о санкциях, нашим единомышленником. И при этом она от нас еще что-то требует. Если Япония не поддержит санкции или откажется от их поддержки, может быть, возникнет такой повод для разговора в стиле козыревщины.

Козыревщина — это по большему счету политико-экономический торг. Но а) Япония этого( отказаться от санкций) сделать не сможет, и б) действительно ли Россия находится в таком состоянии, что оттого, поддержит Япония санкции или не поддержит, зависит наше будущее? Это вопрос открытый.

Я советую просчитать речь Лаврова целиком, Лавров ничего не пообещал, Лавров разъяснил существующую позицию, на мой взгляд, разъяснил довольно четко и прямо, несмотря на то, что два года назад в связи с очередным витком этого давления много было непонятно. Первое, японцы должны признать итоги Второй мировой войны — это, значит, что острова принадлежат России. Второе, японцы должны понять уровень своей зависимости от Вашингтона, и как они будут выходить на переговоры с пониманием этой позиции.

Представим себе, что японцы говорят, что да, мы согласны, мы признаем итоги войны, эти острова ваши, теперь давайте нам Хабомаи и Шикотан, как вы обещали. И тогда им задается встречный вопрос: "Какие вы можете предоставить гарантии того, что на этих островах не появятся американские базы?" И на этот вопрос у Токио ответа нет совершенно точно".

Читайте по темеВ МИД РФ возмутились искажением слов Лаврова о передаче Курил

Кто и почему в Японии мечтает "отвоевать" Курилы у России

Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?

Оргкомитет Токио-2020 прокомментировал включение Южных Курил в карту

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы япония южные курилы россия и япония курильские острова
Обсудить
Актуальная аналитика
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Общество
Избитого священника пытаются представить инициатором драки
Здоровье
Как гормоны могут влиять на женский организм
Новости Все >
АКОМ - покоритель стихий. Баксанская Нейтринная Обсерватория
Прохоров продал "Бруклин" за рекордную сумму в $2,35 млрд
Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков госпитализирован из СИЗО
Дети Тарасенко поели хлопьев с молоком из Кубка Стэнли
Пилоты аварийно севшего А321 получили звание Героев России
Ученый: полет на Марс обеспечит космонавту предельную дозу облучения
Глава Мосгоризбиркома не покинет свой пост до выборов
На территории Кавказского заповедника найдено ранее неизвестное озеро
В Крыму вандалы свалили памятник партизанам Великой Отечественной войны
На танцевавших с автоматом на дороге в Калуге мужчин завели дело
Последние материалы
Пилоты аварийно севшего А321 получили звание Героев России
Дети Тарасенко поели хлопьев с молоком из Кубка Стэнли
Избитого священника пытаются представить инициатором драки
Ученый: полет на Марс обеспечит космонавту предельную дозу облучения
Глава Мосгоризбиркома не покинет свой пост до выборов
На территории Кавказского заповедника найдено ранее неизвестное озеро
В Крыму вандалы свалили памятник партизанам Великой Отечественной войны
На танцевавших с автоматом на дороге в Калуге мужчин завели дело
Как гормоны могут влиять на женский организм
"Локомотив" отказался подписывать контракт с Балотелли
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Недвижимость
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Технологии
"Ядерная батарейка" или ядерный двигатель. Что взорвалось в Белом море?
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых

Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?

Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Происшествия
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.

Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Общество
В Приамурье на памятнике героям ВОВ изобразили солдат НАТО
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Пилоты аварийно севшего А321 получили звание Героев России
Bloomberg: нефтяные экспортеры РФ процветают из-за санкций США
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут
Американская компания построила первый частный космопорт
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Google не удалил оскорбительное видео по требованию Роскомнадзора
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
В Белоруссии россиянина осудили на 12 лет тюрьмы за оборот наркотиков
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией
Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах
Вишневский из "Яблока" подготовил закон об отмене анонимности силовиков
История и современность
Эволюция денег в древности
Эволюция денег в древности
В голландском зоопарке родился детеныш носорога с квадратными губами
В голландском зоопарке родился детеныш носорога с квадратными губами
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Поход на Таллин: как советские корабли попали в плен к англичанам
Поход на Таллин: как советские корабли попали в плен к англичанам
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
Самые популярные корпоративные модели в РФ 5 Фото Самые популярные корпоративные модели в РФ
Великая и скверная Ингрид Бергман 8 Фото Великая и скверная Ингрид Бергман
Собаки года 10 Фото Собаки года
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Последняя тайна острова Пасхи 9 Фото Последняя тайна острова Пасхи
Домашнее
46-летняя Наташа Королева готовится стать бабушкой
Гимнастика, которая поможет при варикозе
Что нужно знать о предменструальном синдроме: 5 полезных фактов
Угловой хейлит: диагностика и лечение
Анна Семенович рассказала о своем намерении похудеть
Недостаток йода в питании приводит к набору веса
Врач Уильям Ли рассказал о продуктах, убивающих рак
Дмитрий Маликов купил "космический костюм" для похудения
Избитой девочке из Ингушетии сделают биопротез
Избитой девочке из Ингушетии сделают биопротез
В РФ вырос возраст вступления в брак
В РФ вырос возраст вступления в брак
Что нужно знать о татуаже губ
Что нужно знать о татуаже губ
Ошибки летнего ухода за кожей
Ошибки летнего ухода за кожей
Как одеваться стильно, но экономно
Как одеваться стильно, но экономно
Проблемы волос решит мезотерапия
Проблемы волос решит мезотерапия
Мастер из Перми послал Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях
Мастер из Перми послал Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях
СМИ сообщили о многомиллионных долгах у умершего солиста The Prodigy
СМИ сообщили о многомиллионных долгах у умершего солиста The Prodigy
Современные тенденции дизайна мягкой мебели
Современные тенденции дизайна мягкой мебели
Выбираем сушилки для овощей и фруктов
Выбираем сушилки для овощей и фруктов
Забавные фото
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ