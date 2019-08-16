А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?

Есть ли в позиции МИД РФ по Курилам "козыревщина" — политико-экономический торг с Японией, рассказал "Правде.Ру" историк, специалист по российско-японским отношениям Александр Куланов.

В четверг МИД устами ее главы Сергея Лаврова разъяснил позицию России по спору с Японией о Южных Курилах. В декларации от 1956 года "четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, и, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли", заявил Лавров. Россия готова выполнять данный договор при определенных условиях, и "не может не учитывать курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в реализации санкций против Москвы", добавил Лавров.

Позицию МИД РФ "Правде.Ру" прокомментировал историк, специалист по российско-японским отношениям Александр Куланов.

"Лавров говорит о том, что мы готовы, в принципе, следовать декларации, ратифицированной президиумом Верховного Совета СССР, но мы хотели бы понимать, на что готова в таком случае Япония. Первое, говорит Лавров, она должна признать итоги Второй мировой войны, раз она является членом ООН, в уставе которой четко сказано, что эти итоги незыблемы.

Во-вторых, надо понять, насколько Япония самостоятельна в вопросах внешней политики, в том числе, в решении вопросов внешней безопасности, учитывая действующий договор о военно-политическом союзе с США 1960 года. На японских островах находятся несколько десятков тысяч американских военнослужащих. Мы должны понимать, в случае — теоретическом пока, передачи этих островов Японии, в каком статусе военнослужащие США там должны находиться, и кто этот статус будет определять — Токио или Вашингтон. Понятное дело, что в современных условиях это прерогатива Вашингтона. И точно так же понятно, что Москву это не устраивает.

Кроме того, при всех этих моментах, Лавров не говорит об обязанности выполнять жест доброй воли. Лавров говорит о том, что условия для того, чтобы у Москвы появилось желание жеста доброй воли весьма обширны, сложны и в основной своей массе Японию не устраивают. Поэтому никакого желания со стороны Лаврова, как это написали в СМИ, передать эти острова Японии, я не вижу.

А вот японцы трактуют договор без всяческих экивоков - что Советский Союз был обязан. Нет, не обязан. И главное в таком подходе, как неоднократно было подчеркнуто президентом Российской Федерации, это наступление условий, когда обе стороны будут понимать, что тут нет взаимных обязательств, а есть вопрос правильного понимания позиции.

Советский Союз подписывал капитуляцию как победитель, а Япония — как побежденная сторона. Праведно, не праведно, но мы получили эти Курильские острова. И это итоги Второй мировой войны. Они таковы, они объективны. На этих островах с 1945 года живут наши люди, стоят наши войска и так далее. И Япония, в соответствии с уставом ООН не может диктовать требования к стороне-победителю. А сторона-победитель может жест доброй воли проявить. Это нормальная человеческая логика. То, что Токио эти итоги постоянно оспаривает, это, конечно, прискорбно.

При этом, как только мы начинаем, становясь на позицию Японии, подтверждать само наличие проблемы, мы уже проиграли. Советский Союз относился к этому значительно более просто: проблемы островов не существует. И японцы не могли вести на эту тему переговоры, раз проблемы просто не было. Если мы постоянно подтверждаем, что да, к сожалению, мы должны об этом говорить, с каждым таким высказыванием мы, так или иначе, японцев обнадеживаем. А дальше начинаются еще более серьезные обнадеживания, как это было два года назад с премьером ( Синдзо) Абэ, который сказал, что давайте мы ее решим при жизни одного поколения, давайте мы ее решим в такой-то срок. Как только сроки появляются — под сроки ставятся задачи.

И тут выясняется, что позиция японцев предельно простая: сначала отдайте все острова Южных курил, а потом мирный договор. Или, хорошо, давайте не все, давайте Хабомаи и Шикотан, а потом мирный договор.

Это имело место в бытность министра иностранных дел господина (Андрея) Козырева. (Борис) Ельцин в какой-то момент слишком обнадежил японцев. А потом при внимательном рассмотрении различных нюансов этого вопроса ему пришлось отыгрывать назад. Козыревщина появилась в том момент, когда у России не было ничего, и Россия надеялась получить хоть от кого-нибудь что-нибудь.

Мне в свое время удалось разговаривать на тему этих переговоров с тогдашним шефом службы безопасности генералом Коржаковым, который говорил, что мы летали в Японию, говорили о том, что Россия сильно нуждается, и получили в качестве подарка миллион одноразовых шприцев.

Сейчас Россия тоже далеко не в лучшем положении, в том числе, благодаря санкциям. Лавров говорил о том, что еще один принципиальный вопрос, который следует обсуждать при дискуссии о возможности передачи островов, это насколько Япония поддерживает эти санкции. Она присоединилась к ним, пусть и в усеченном варианте, поэтому по большому счету оказалась на другой стороне поля. Японию очень сложно назвать, если мы говорим о санкциях, нашим единомышленником. И при этом она от нас еще что-то требует. Если Япония не поддержит санкции или откажется от их поддержки, может быть, возникнет такой повод для разговора в стиле козыревщины.

Козыревщина — это по большему счету политико-экономический торг. Но а) Япония этого( отказаться от санкций) сделать не сможет, и б) действительно ли Россия находится в таком состоянии, что оттого, поддержит Япония санкции или не поддержит, зависит наше будущее? Это вопрос открытый.

Я советую просчитать речь Лаврова целиком, Лавров ничего не пообещал, Лавров разъяснил существующую позицию, на мой взгляд, разъяснил довольно четко и прямо, несмотря на то, что два года назад в связи с очередным витком этого давления много было непонятно. Первое, японцы должны признать итоги Второй мировой войны — это, значит, что острова принадлежат России. Второе, японцы должны понять уровень своей зависимости от Вашингтона, и как они будут выходить на переговоры с пониманием этой позиции.

Представим себе, что японцы говорят, что да, мы согласны, мы признаем итоги войны, эти острова ваши, теперь давайте нам Хабомаи и Шикотан, как вы обещали. И тогда им задается встречный вопрос: "Какие вы можете предоставить гарантии того, что на этих островах не появятся американские базы?" И на этот вопрос у Токио ответа нет совершенно точно".

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