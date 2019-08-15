В МИД РФ возмутились искажением слов Лаврова о передаче Курил

В Министерстве иностранных дел России возмутились искажением смысла слов Сергея Лаврова о Курильских островах. Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Россия готова передать Японии два южнокурильских острова Хабомаи и Шикотан.

"Многие СМИ неправильно интепритировали слова главы ведомства Сергея Лаврова. Он не озвучивал никаких условий передачи островов. А любые заголовки в виде "Лавров назвал условия передачи Курил Японии" являются некорректными и недопустимыми", - говорится в сообщении представителей МИД.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", заявил, что Россия готова обсуждать с Японией передачу двух южных Курильских островов в случае признания японцами итогов Второй мировой войны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что большинство россиян не поддержали передачу Курильских островов Японии.

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