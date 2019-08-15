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Автор Редакция рубрики "Россия"

Эксперт: властям не выгодно решать вопрос о незаконных вырубках леса

Россия » Дальний Восток print

Если бы власти было выгодно прекратить незаконные вырубки лесов, то они давно бы уже это сделали. Но "рука руку моет", соответственный результат мы и имеем, считает эксперт по Дальнему Востоку Кирилл Катков.

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия Китая в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости"."Китай должен четко понимать, что если он не подключится к решению этой проблемы (нелегальной вырубки леса), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", — сказал министр.

Ранее Кобылкин выступил за увеличение числа лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. По его мнению, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.

Заметим, что в феврале вопрос поднимался спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, она говорила, что необходимо введение временного эмбарго на экспорт леса из России. Так же она заметила, что необходимо провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране. По ее словам, в настоящее время практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе. Получается, что пять месяцев прошло, а "воз" и ныне там.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, слова министра можно интерпретировать, что "мы не можем контролировать нашу собственную территорию, помогите нам решить нашу проблему". Это проблема наша, а не китайская, заметил эксперт.

Отрасль, продолжил он, "после 1991 года подверглась полному разгрому, нет даже точных данных, сколько вообще площадь лесного фонда в стране и какого этот лес состава и качества". "Спрашивается, чем наша власть занималась столько лет, неужели про эту проблему не знали. Конечно, знали. Но закрывали глаза", — сказал Кирилл Катков.

По словам эксперта, многие лесные угодья, "например, в Томской области", сданы китайцам в аренду на 50 лет, и "делайте что хотите". В Забайкалье в 2014 году в аренду китайцам было сдано около полумиллиона гектаров земли под сельскохозяйственные угодья. Совсем недавно в обмен, "надо полагать, на двух панд, 50 тысяч гектаров сдано в аренду на Дальнем Востоке", отметил политолог.

"Если бы нашей власти было бы выгодно это прекратить, то, убежден, давно бы уже вопрос решили. Но поскольку, как говорится, "рука руку моет", соответственный и результат. Плюс ко всему, вертикаль власти, мягко говоря, плохо работает" — отметил эксперт.

Если же говорить о законных потоках леса, то в России отсутствует политика государственного протекционизма. "Если бы у нас были высокие пошлины на вывозимое сырье, то это стимулировало бы собственную переработку, это в свою очередь создавало бы новые рабочие места, и позволяло бы производить продукцию не только низкого передела, целая цепочка могла бы быть задействована, и результат бы был совсем иной".

Что касается пожаров, которые якобы покрывают незаконные вырубки, эксперт заметил, что "поскольку экономическая ситуация в стране все более и более заходит в тупик, с властью теперь будут связываться любые несчастья, стихийные бедствияи неприятности". "Площадь лесных пожаров Сибири, на самом деле, составляет где-то 1% территорий. Может быть, 2%. Но, когда власть народ достала, это, как в том анекдоте — сломался забор — пусть наш президент его и чинит".

"У нас в стране господствует строй под названием "сырьевой феодализм", капитализма у нас и близко нет. Недавние протесты в Москве свидетельствует о том, что доверие народа к власти все больше и больше утрачивается. Поэтому этот строй не может продолжаться вечно", — резюмировал политолог.

 Как сообщала "Правда.Ру", глава Федерального агентства лесного хозяйства России Иван Валентик заявил, что вопрос о запрете на экспорт древесины в Китайскую Народную Республику в ведомстве не рассматривается. Однако, он отметил, что ситуация требует принятия мер, направленных на стимулирование глубокой переработки сырья на территории России.

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Темы сибирь вырубка леса россия и китай дальний восток черные лесорубы
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