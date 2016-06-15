В России будут восстанавливать леса с помощью клонов деревьев

Российские специалисты провели исследование, в результате которого с помощью нанопрепаратов получили саженцы хвойных и лиственных деревьев. Эти саженцы лучше приживаются в открытом грунте.

Ученые засеяли выгоревшие участки саженцами, выращенными в лаборатории методом микроклонального размножения.

Обычно неприспособленные растения в период адаптации к почве погибают. Но эту проблему ученым удалось решить с помощью образцов нанопрепаратов, предназначенных для микроклонального размножения древесных растений.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что в Совете Федерация обсуждали последствия вырубки леса в России.

Вырубка леса уничтожает будущее России — сенатор

15 июня 2016 года Совет Федерации обсуждает закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений". Речь идет о возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. О том, как расценивать данный закон и существуют ли реальные примеры уничтожения лесов, Pravda. Ru поговорила с членом Центрального штаба ОНФ Азатом Газизовым.

"То, что сейчас происходит, иначе как уничтожение будущего наших детей, назвать невозможно. Это заметно, когда выезжаешь на места, например, в республику Алтай, где 200 гектаров леса просто вырублено до такой степени, что начинает мелеть река Бия. Это и природно-историческое место, и заповедные места. Или в Карелии, когда в Калининграде вырубают 100-летние дубы под видом того, что якобы они заражены, там левые документы от экспертов, которые доказывают, что якобы лес заражен, и он начинает вырубаться. Потом, на гигантской площади в Иркутской области, когда в Китай вывозят незаконно черные лесорубы древесину", — комментирует сложившуюся ситуацию Азат Газизов.

Подчеркивается, что настоящие размеры ущерба от вырубки лесов оценить невозможно. "Речь идет о десятках миллиардов рублей. И, во всем этом, после принятия нового лесного кодекса, вкралась такая правовая коллизия, что сам штраф за нанесенный ущерб крайне небольшая. Получается, что людям легче заплатить и продолжать свои действия", — анализирует принятый закон эксперт.

"Поэтому, мы оценили то, что происходит в России по данному вопросу, и вынесли такое решение, что нужно хотя бы двигаться в сторону того, чтобы люди несли адекватное наказание за те противоправные действия, которые они совершают. Отмечается, что в рамках данного закона, государство введет обязательную фотофиксацию для арендаторов. Потому что, частенько получается, что после того, как уже все срубили, уже ничего не докажешь, а дереву, чтобы оно выросло, необходимо около 80 лет".

Также наш собеседник обращает внимание на необходимость систематизирования меры наказания за ухудшение среды обитания редких животных. На данный момент оценка этих многочисленных видов ущербов не представляется возможной.

"Если лес сгубили, начинается целая цепочка экологических катастроф", для предотвращения которых необходимо создать специальный "реестр недобросовестных арендаторов".

Наш собеседник признается, что "частенько невозможно поймать преступника за руку, потому, что он уходит с помощью схемы, в которой арендатор сдает субаренду, субарендатор еще кому-то, и конечного виновника в итоге определить достаточно сложно".

Отмечается, что данный закон является ужесточением ответственности кодекса административных нарушений. "Штраф за невыполнение лесовосстановления всего в 10 тысяч рублей не пугает бизнесменов, поэтому, нужно что-то более жесткое", — говорит в заключении эксперт.

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