Россия не будет ограничивать экспорт леса в Китай из-а "черных вырубок"

Глава Федерального агентства лесного хозяйства России Иван Валентик заявил, что вопрос о запрете на экспорт древесины в Китайскую Народную Республику в ведомстве не рассматривается. Однако, он отметил, что ситуация требует принятия мер, направленных на стимулирование глубокой переработки сырья на территории России.

Валентик считает неправильной практику, когда один и тот же таможенный тариф применяется как для грубо обработанной древесины, так и для более дорогостоящих продуктов лесной промышленности. На первую пошлины необходимо повышать. Такая мера будет способствовать изменению структуры экспорта и создаст дополнительный доход в виде зарплат и налогов.

О возможности запрета вывоза российской древесины в Китай заявил в ноябре прошлого года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Министр обратил внимание на стремительную убыль лесов и предложил правительству КНР построить в России несколько десятков семеноводческих комплексов, помочь в восстановлении леса, а в противном случае пригрозил на время прекратить экспорт.

Источник фото: "Правда.Ру"

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