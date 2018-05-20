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Автор Игорь Буккер

Синатра под колпаком ФБР

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Двадцать лет назад, 14 мая 1998 года, ушел из жизни легендарный американский эстрадный певец, оскароносный актер, кинорежиссер, продюсер и шоумен Фрэнк Синатра.

По слухам, на пике его карьеры о нем говорили, что "каждая женщина хочет иметь его, а каждый мужчина хочет быть им". За творчеством лауреата премии "Грэмми" пристально следили не только толпы сопливых поклонниц, которых в годы молодости Фрэнка называли bobby-soxers, но и бдительные агенты ФБР, которых по-прежнему называют G-men.

Федеральное бюро расследований ходило по пятам за Синатрой более сорока лет. Тысячестраничное досье переполнено информацией о его поступках, высказываниях и дружеских связях. Документы, которые были обнародованы после смерти Синатры в 1998 году, подробно рассказывают о перипетиях бурной жизни крунера по прозвищу Old Blue Eyes и читаются, как утверждают видевшие их люди, словно захватывающий авантюрный роман.

Участие в знаменитых свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси сделало популярным имя Синатры. Во время Второй мировой войны внимание ФБР привлекли слухи о том, что Синатра заплатил доктору 40 тысяч баксов, чтобы его признали негодным к военной службе.

Хотя ФБР признало законным его освобождение от воинской повинности по причине проколотой барабанной перепонки и психологических проблем, слухи, что он избежал призыва в армию, сохранились на протяжении всей жизни певца и даже вредили его карьере до самого конца 1940-х годов.

Прежде чем покинуть призывную комиссию, певец выразил свое недовольство тем, что его комиссовали. "Если бы меня взяли, я предпочел бы служить в морской пехоте", — сказал тогда Фрэнк Синатра.

В вину Синатре ставили связь с преступным миром Соединенных Штатов. В досье ФБР имена приятелей Синатры фигурируют словно в справочнике по организованной преступности той эпохи. Синатра всегда отрицал, что был связан с уголовниками, хотя он действительно общался с известными мафиози, такими как босс чикагской мафии Сэм Джанкана (Sam Giancana). Более того, с последним его связывали узы тесной дружбы.

Предположительно, именно Синатра познакомил Джанкану с Джоном Ф. Кеннеди во время президентской кампании 1960 года, чтобы кандидат в президенты смог заручиться голосами членов подотчетных мафии профсоюзов.

По словам дочери Синатры, Тины, ее отец дал концерт в чикагском клубе Джанканы, чтобы оказать тому ответную услугу за помощь будущему президенту. Синатра также познакомил Кеннеди с подружкой Джанканы Джудит Кэмпбелл Экснер (Judith Campbell Exner). На протяжении нескольких лет Экснер, как предполагают, была посредницей между Кеннеди и Джанканой, принимавшим участие в заговоре мафии с целью убийства Фиделя Кастро. И хотя покушение так и не удалось, позднее Экснер выступала в качестве свидетельницы перед комитетом сената, расследующим потенциальные связи президента Кеннеди с мафией.

Были у Синатры и другие друзья мафиози, многие из которых перечислены в досье ФБР. Там упомянуты его "связи с преступниками и гангстерами", а также с "обвиненными в причастности к наркоторговле и рэкету".

Полистав документы, там можно отыскать счета за подарки от братьев Джозефа и Чарльза Фишетти (Joseph and Charles Fischetti), занимавшихся устройством незаконных азартных игр в Чикаго. Совершенно в стиле "Крестного отца" было появление Синатры в клубе в Атлантик-Сити на свадьбе дочери босса филадельфийской мафии Анджело Бруно (Angelo Bruno).

Агенты ФБР также наблюдали пьянку Синатры с гангстерами из Детройтса Энтони и Вито Джакалоне (Anthony and Vito Giacalone).

"Так было заведено, — поведал писателю Скотту М. Бёрнстайну (Scott M. Burnstein) агент ФБР Сэм Раффино (Sam Ruffino). — Несколько раз в год по приказу Джакалоне мы добирались до аэропорта, чтобы забрать Синатру. Они проводили выходные вместе, общались до и после его выступлений… Почти каждую ночь они отрывались по полной. И он не извинялся за это. Это были его друзья. Тот факт, что они были известными гангстерами и убийцами, не имел для него значения. Ему было все равно: он общался с тем, с кем хотел общаться".

Синатра открыто щеголял своей дружбой с людьми, связанными с организованной преступностью, отсюда много опубликованных снимков, на которых он изображен в обществе известных бандитов. Его друзья-гангстеры разделяли с Фрэнком его страсть к азартным играм, женщинам и деньгам — они часто встречались в казино и ночных клубах.

Тем не менее Синатра предложил доносить на некоторых преступников из числа его знакомых. В 1950 году он послал к тогдашнему директору Федерального бюро расследований Эдгару Гуверу своего компаньона, чтобы предложить свои услуги в качестве осведомителя, возможно, в попытке защитить себя от циркулирующих слухов о том, что Синатра связан с мафией. ФБР отказалось от сделки. Один из помощников Гувера на отчете о встрече написал: "Мы не хотим иметь с ним ничего общего".

Тут не лишне напомнить, что именно Джон Эдгар Гувер распорядился завести личное досье на Синатру. Произошло это после того, как некий стукачок-радиослушатель сообщил в ФБР, "насколько легко для единомышленников было бы создать здесь, в Америке, еще одного Гитлера на фоне массовой истерии".

Если Синатру никогда не преследовали по суду за его связи с криминальными авторитетами и он никогда не представал перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, ФБР подозревало его в симпатиях и возможных связях с коммунистами.

Причиной этому были многочисленные доклады агентов ФБР о якобы подозрительных действиях Синатры, направленных на поддержку им антирасистских инициатив с целью защиты людей, обвиняемых в лояльности коммунистам. Помимо многочисленных проявлений либерализма разного толка, Синатра был одним из учредителей Комитета по первой поправке — группы американских деятелей культуры и искусства в 1940–1950-х годах, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений. В черные списки, составлявшиеся владельцами голливудских студий, попадали члены Компартии США и лица, которые отказывались признаваться, являются ли они коммунистами.

"Досье ФБР на Синатру показывает удручающую ситуацию, — полагает историк Джеральд Мейер (Gerald Meyer). — Ни в коей мере там не содержится ничего, что намекало бы на его деятельность, запрещенную биллем о правах (первыми десятью поправками к Конституции США. — Ред.)". Как считает историк, поддержка Синатрой прогрессивных движений и его борьба против расизма и демонизации пресловутой "красной угрозы" в маккартистскую эпоху воспринималось ФБР как угроза существующим устоям.

Не всегда ФБР проявляло пристальное внимание к общественной деятельности крунера, то же происходило и в отношении его частной жизни. Поскольку Синатра был настолько известен, что ему регулярно приходилось сталкиваться с попытками вымогательства или шантажа. В 1963 году эти, на первый взгляд, спорадические случаи привели к похищению сына Синатры, Фрэнка Синатры-младшего. ФБР предложило Синатре-старшему дождаться требования о выкупе, выплатить требуемую похитителями сумму, чтобы затем полицейские ищейки разыскали деньги и похитителей. Фрэнк Синатра-младший был освобожден, а все трое преступников были осуждены.

Зная о том, что правительство следит за его деятельностью, Синатра в 1979-м и 1980-м годах запросил, а затем получил свое досье из ФБР в соответствии с законом о свободе информации от 1966 года.

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Темы ФБР США мафия коммунизм Фрэнк Синатра
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