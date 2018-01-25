Огонь и крылья: 10 мудрых цитат Людмилы Сенчиной

Сегодня утром в Санкт-Петербурге скончалась легенда советской и российской эстрады - певица Людмила Сенчина, которую в СССР любили называть "золушкой" (после того как она спела одноименную песню на "Голубом огоньке" 1970 года). Только после смерти 67-летней артистки выяснилось, что последние полтора года она тяжело болела, но большинство из ее друзей, коллег и тем более поклонников даже не подозревали об этом. До самого недавнего времени она продолжала выступать, встречаться с людьми, петь.

Другие артисты и деятели отечественной культуры сегодня вспоминают певицу теплыми и восторженными словами. Мы же предлагаем вам обратиться к ее собственным словам - выдержкам из интервью Людмилы Сенчиной, в которых она так или иначе формулировала правила, по которым жила.

1. Не бояться теплых слов.

Почему мы так боимся теплых слов друг о друге, если они идут от души? Лесть - мерзкое, недостойное занятие, а комплименты - совсем другое. Мне они, честное слово, помогают жить.

2. Не давать личной жизни главенствовать в судьбе.

Я неуемный человек. И на меня постоянно что-то накатывает, меня распирает. Но это не личная жизнь. Мне становится просто неинтересен человек, для которого личная жизнь - это все! Одно время я увлекалась пьесой Моэма "Театр", часто перечитывала, смотрела фильм с Вией Артмане, там все прекрасно описано: как только личная жизнь в судьбе творческого человека начинает главенствовать, то это крылья обрубает.

3. Не обижаться на тех, кто не близок.

Обидеться могу только на людей родных, близких, а остальные максимум могут вывести меня из состояния душевного равновесия, да и то ненадолго.

4. Не кричать о настоящих чувствах.

Я поражаюсь этим несчастным девушкам (моим ровесницам!), которые с помощью ТВ на всю страну оглашают признания: "Ой, я его так люблю! Я такая счастливая! Раньше даже не думала, что это такое счастье - любить, чувствовать, что любимый рядом!" Я сижу, смотрю на экран, на этого единственного любимого (как правило, молодого парня, плохо соображающего, куда он попал, но безошибочно чувствующего, что схватил за хвост жар-птицу популярности, денег, положения!), и меня начинает подташнивать. Как это все далеко и от реальной жизни, и от тех идеалов, что лично у меня существуют...

5. Знать свою меру и не браться за себя резко.

Все говорят, что надо бегать, заниматься в фитнес-центрах, в косметических клиниках, но я поняла, что все должно быть в меру. Потихонечку, полегонечку стала менять к себе самой отношение. Никогда не надо резко браться за себя - этим можно легко навредить здоровью, и так подорванному после тридцати лет гастролей, перелетов, переездов, суматошного быта. Но выработать какие-то правила отношения к себе не будет лишним.

6. Ценить настоящее и не страдать о прошлом.

Я очень далека от ностальгии, которую приписывают нашему поколению. В нынешнем времени я себя чувствую гораздо комфортнее, мне даже лучше жить в современном мире, чем раньше, по формату.

7. Искать и находить родственные души.

Пусть это высокая фраза, но когда внутри человека горит какой-то огонь, сжирает его, то он для меня становится как бы родственной душой. Один мой знакомый так отозвался о Высоцком: "И что он так уж страдал? Жена в Париже, курил "Мальборо", ездил на "Мерседесе", за концерты получал немалые деньги, был согрет народной любовью!.." И действительно: что его сжирало внутри, что так сильно распирало?! Но я Высоцкого совсем другим вижу, прекрасно понимаю.

8. Собрать свою "сонную библиотеку".

Я засыпаю со своими любимыми книжками, как это ни покажется смешным и наивным. Это трилогия Булгакова: "Театральный роман", "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита". На тумбочке возле кровати у меня также лежат Джером К. Джером, Сеня Альтов, несколько томиков Шукшина. Сон - это не простая вещь. И книжки - своеобразная психотерапия, причем у каждого своя.

9. Полагаться на Бога даже в политике.

На все, как говорится, Божья воля, - это первое. А второе, если говорить о политике, то тут только один Бог знает, что нас ждет.

10. Принимать награды с королевским достоинством.

Зал меня встречает как королеву, встает, когда объявляют народную артистку России Людмилу Сенчину. Это моя главная награда, то, о чем я мечтала, чего добилась.

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