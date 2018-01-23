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Почему россиянам нельзя видеть "Смерть Сталина"

Культура

Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у сатирической британской комедии "Смерть Сталина". Предложение отозвать разрешение ранее озвучили в общественном совете при министерстве культуры РФ. Фильм должен был выйти на экраны послезавтра, 25 января. 

Как отметил член совета Павел Пожигайло, который посмотрел картину на специальном показе в ведомстве, "в данном фильме есть немотивированное насилие. Там достаточно кровавые сцены издевательств над людьми, расстрелы".

Отозвать прокатное удостоверение у фильма просила главу Минкульта Владимира Мединского и группа юристов министерства. В своем обращении юристы отмечали, что комедия направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма. По их мнению, прокатное удостоверение подлежит отзыву, если при просмотре фильма выявлено, что фильм содержит информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ.

Ранее Минкульт попытался сдвинуть на две недели премьеру мультфильма "Приключения Паддингтона-2" — с 18 января на 1 февраля. Прокатчики подняли скандал, в итоге Минкульт выдал мультфильму новое прокатное удостоверение с 20 января.

Прежде подобного рода сдвигов по времени премьер фильмов не было. По крайней мере, они не были такими обсуждаемыми. Когда нарушаются права создателей фильмов или людей, которые хотят демонстрировать на своих экранах тот или иной фильм, это неправильно. Такое мнение в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

— История с "Паддингтоном". Мединский признал, что его релиз хотели сдвинуть для того, чтобы увеличить сборы российской картины "Движение вверх". Говорят, очень хорошая картина. Как вы считаете, у нас должна быть какая-то протекционистская политика в отношении своих фильмов? Или должна быть полная свобода у прокатчиков?

— Такой тонкий лед. Как мне кажется, протекционистская политика должна быть, но она должна быть грамотной и эффективной. Потому что, фильм фильму — рознь. Я, например, смотрел "Движение вверх". Очень качественная картина, очень хороший сценарий. Рекомендую посмотреть.

В линейке фильмов, которые производятся отечественными студиями, он является одним из первых. Можно сравнить с "Легендой № 17" или "Панфиловцами", тоже мне очень понравился. Проблема — в другом. В том, что огромное количество денег, которое выделяет наше государство как раз на поддержку кинематографа, если проанализировать, достается режиссерам, сценаристам, которые используют государственную поддержку просто для отмывания денег и снимают низкопробное, очень плохого качества кино.

С одной стороны, протекционистские меры нужны, а с другой стороны, как мне кажется, без конкуренции, без естественного отбора, который происходит в борьбе между хорошим фильмом отечественным и фильмом голливудским, достигнуть высокого уровня качества не получится.

Можно сколько угодно спонсировать, выделять на это огромные бюджеты, но если фильм не удался с точки зрения сценария, с точки зрения режиссуры и так далее, то поддержка его на государственном уровне ничего не изменит. В случае с "Паддингтоном", честно говоря, я не знаю, что это за фильм.

— Это мультфильм.

— Понятно. Так или иначе, мы существуем при капиталистической системе, у нас рынок, который вроде как должен все регулировать. Раз уж мы в этой системе живем, и она предоставляет возможность в конкурентной борьбе зарабатывать деньги благодаря показам, то, конечно, подобного рода специальные ограничительные меры в отношении иностранных фильмов являются излишними.

Если у нас есть хорошие фильмы, то почему бы и не поддержать отечественного производителя? Но, как мне кажется, решает все равно кинотеатр. Условно, если на каких-нибудь "Трансформеров" или "Гарри Поттера" пойдет больше людей, то кинотеатры, руководствуясь как раз этими рыночными отношениями с максимальным извлечением прибыли, естественно, предпочтут голливудский фильм. Там и больше просмотров, больше сеансов, а, значит, он соберет большую кассу.

Поэтому здесь такая медаль о двух сторонах. Мне кажется, нужно упор все-таки больше делать не на изменении расписания выхода фильмов в прокат, а именно на качественной работе над своим продуктом.

Это, как мне кажется, самое главное. Потому что на хороший фильм пойдут обязательно. И опять же "Движение вверх" это демонстрирует. Мы видим, как и с помощью сарафанного радио, и при достаточно грамотной рекламной кампании, есть хорошие сборы, есть хорошие отзывы, и фильм, как мне кажется, удался.

— На самом деле, кино — это тоже контракты, реклама, бизнес. Несколько лет назад у нас в гостях был продюсер Марк Рудинштейн, и мы говорили как раз по поводу всей этой системы. И он рассказывал, что это была очень криминогенная такая сфера. Кинотеатры вынуждали покупать дешевые иностранные фильмы, низкокачественные, и они не могли купить российские фильмы. И он как раз тогда очень горевал по поводу того, что выбирают как раз не кинотеатры.

— Ну, их владельцы в таком случае.

— Там даже не владельцы.

— Я просто не большой специалист, могу ошибаться, кинотеатры, может быть, не самостоятельные, но все-таки главная их цель — это максимальное извлечение прибыли. Правильно? Если для них выгодно, чтобы шел блокбастер, американская жвачка очередная, они выберут его. Это просто естественно.

— Никита, мы с вами два неспециалиста в кино. Но мне кажется, что протекционизм нужен в любой сфере, а у нас его просто нет.

— Я бы так сказал, здоровый протекционизм — это абсолютно нормально и абсолютно естественно. Только опять же проблема в том, что там, где существует огромное количество денег, там, где есть целые рынки сферы услуг, они становятся огромным таким полем столкновения групп влияния, у которых свои денежные интересы. И собственно, да, кто больше пролоббирует свою точку зрения, тот и выигрывает.

И в этом смысле, как мне кажется, очень важно, что министерство культуры стало по-настоящему министерством культуры.

— Особенно, если ранее это была "прачечная", да?

— Я не знаю, до этого занимались ли они культурой на таком высоком уровне? С одной стороны, есть такая сфера огромная, просто непубличная, это сохранение исторических памятников, музеев и так далее. Это замечательно. Но с другой стороны, культура, так или иначе — это сфера, которой должно заниматься государство. Потому что, если твое государство не будет заниматься культурной сферой и формированием культурного пространства информационного, этим будут заниматься другие товарищи. И мы знаем прекрасно, к чему это приводит.

Поэтому к Мединскому можно много претензий предъявлять по разного рода вопросам, но он хоть и достаточно противоречивый человек, но по-настоящему занимается культурой и прекрасно понимает, что это важная государственная сфера, в которой нужен контроль и надзор.

— Много говорилось о том, что государство, не должно дарить, спонсировать. Оно дало деньги, ты снял фильм, и верни, пожалуйста, эти деньги государству.

— Конечно. Все сводится к целеполаганию. Если есть цель просто написать бумажки, что была государственная поддержка — это одно. А когда ты производишь хороший контент, хороший продукт, при этом еще умудряешься зарабатывать, потому что сделал действительно качественную вещь, то — это совершенно другой подход. Я надеюсь, он будет чаще применяться в ближайшие годы.

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