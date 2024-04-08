В театре на Трубной спектакль "Красавец-мужчина" идёт с большим аншлагом

"Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей

7:25 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

В театре на Трубной спектакль "Красавец-мужчина" продолжает собирать всё больше зрителей. Постановка считается премьерной, впервые на сцене она прошла в октябре 2023 года, но, как оказалось, многие зрители приходят повторно. Спектакль, который поставил режиссёр Дмитрий Астрахан, получился потрясающим!

Ставить пьесы Островского не только удовольствие, но и большая ответственность. Островский, как и Шекспир считается самым популярным театральным драматургом, его пьесы на разных сценах страны сыграны миллион раз. Отсюда и сложность, каждый раз приступая к работе, режиссер задумывается над тем, чем поразить современного зрителя в новой трактовке, оставаясь в рамках классики. А это не просто.

В дореволюционной России огромным спросом пользовалась "Брачная газета", в которую давали объявления желающие вступить в брак или найти состоятельного покровителя. В царской России найти достойную спутницу жизни было делом хлопотным, для выгодной партии требовалось и хорошее приданное, и титул, и положение в обществе. Но это для богатых и знатных. Для людей сословием попроще планка требований значительно снижалась. Но обладателей богатств по-прежнему искали как и дамы, так и кавалеры. И это не считалось чем-то зазорным.

"Молодой, полный сил красавец-гусар ищет ту, которая отдаст всю нежность любовного чувства. Возраст и внешность не важны, важно состояние!"

"Я буквально голоден и холоден, чувствую вечные приливы страсти и вечное желание покушать. При наличии хорошего приданого — рискни, позвони накорми!"

"Ты богата и одинока. Я беден и полон любви. Готов одарить бурлеском чувственных ласк!"

"Не богат, но обладаю одним крупным достоинством. Дай знать, и я у твоих ног!"

"Ничего не умею, поэтому женюсь на состоятельной особе и буду ценить ее за это!"

"Ищу миловидную девицу со взглядами из рыцарских романов и солидным приданым!"

Примерно такого рода объявления давались в "Брачную газету", этими же призывами открывается комедийный спектакль "Красавец-мужчина". На сцене настоящее дефиле из молодых и пылких парней.

"Молод, образован, говорят, что не глуп, хоть и фармацевт. Ищу жену, друга, повелительницу. Из простых просьба не беспокоить!"

Простые девицы без солидного приданного в пролёте… И чем богаче состояние, тем ожесточённее битва за руку и капитал.

Главный герой пьесы — Аполлон Окоемов, возглавляющий это алчное "войско охотников за приданым". Первой жертвой Окоемова пала миловидная особа по имени Зоя. Сирота, но при хорошем наследстве. Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова исполняют этот супружеский дуэт. Исполняют блестяще! Родион Вьюшкин не боится быть смешным, жалким, хотя несколько минут назад показал зрителю, каким он может быть жёстким и коварным. Страдание и отчаяние, которое демонстрирует Анастасия Акатова залу (только что супруг растоптал ее любовь), вызывают огромное сочувствие и восхищение. Больно смотреть на то, как трясутся руки от оскорбления, какие искренние слезы льются из глаз. Актриса молода, но невероятно одаренна!

Актёру Александру Овчинникову досталась роль Федора Олешунина, роль карикатурная, нелепая. Но с какой убедительностью в красоте и своей исключительности играет её актёр. Вообще Александра Овчинникова можно смело назвать "нашим Луи де Фюнесом". Чудаковатого комедианта обожали не только французы, у него были поклонники по всему миру. И куда только смотрят российские режиссёры и продюсеры, когда у нас есть такой комедийный самородок! По правде сказать, и к Луи де Фюнесу слава пришла после пятидесяти…

Хочется похвалить всех актёров, которые играют в этой постановке, действие "не провисает" ни на одну секунду. Сцены с элементами клоунады мгновенно сменяются драматическими монологами. История разворачивается динамично, она словно "скорый поезд", несущийся в пропасть. В финале главный негодяй наказан, он ползает в ногах оскорбленной жены и молит о прощении. Но мы, зрители, понимаем, что возврата к прошлому не будет…

Хотя в монологе о женской половине семейства, который произносит Наум Федотыч Лотохин, богатый барин, пожилой дальний родственник Зои Окаемовой, наблюдается некая цикличность.

"Много у меня родственниц, — говорит Лотохин, которого обстоятельно играет Вадим Андреев, — племянницы, внучки, сестры двоюродные, троюродные, богатые и даже очень богатые. Но есть у них один недостаток — очень влюбчивые. Подавай им красавца!"

Так что битва с красавцами вполне, может быть, не окончена. И если в этой истории, которую в 1883 году написал Островский, победили женщины, то сколько мы знаем историй и в жизни, и на сцене, где они проиграли…

Поэтому сюжет этой старинной комедийной сказки радует душу. "Начинается война с красавцами! Враг силён, но и мы за себя постоим!" — произносит боевой клич на сцене Сосипатра Семеновна, пожилая богатая дама, козням благодаря которой, срывается подлый план Аполлона Окоемова. И зритель принимает эту игру с удовольствием, ведь Сосипатру Семеновну играет Елена Санаева. Хитроумная и мстительная "лиса Алиса" в смешной синей шляпе с белым пером на голове вызывает гомерический смех. Елена Всеволодовна чрезвычайно хороша в этой роли.

Также хочется отметить отличную работу российского художника-модельера Дмитрия Логинова: плавно струящиеся на сцене дамские наряды, белые рубашки с переливающимися на свету граненными запонками, атласные и бархатные жилетки, подтяжки, меховые манто и горжетки — всё работает на сюжет. Здесь в костюмах нет никакой небрежности, приятно, когда хотят зрителю сделать приятное подобными деталями. Нельзя обойти вниманием музыкальное сопровождение спектакля. Изумительное исполнение итальянских арий придает комедийному действию некую глубокую грустную атмосферность, настраивая зрителя на философский лад. "Настоящий русский тенор!" — такие восторженные отзывы можно услышать после выступления Сергея Петрищева.

Немного смущает сцена в последнем акте — откровенное мужское дефиле. Дефиле начинало историю, и её же заканчивает. И если в начале парнями озвучивались фривольные объявления в весьма приличном виде, то режиссёр решил закончить историю с голосовыми "брачными объявлениями" — практически на грани фола. В халатах на голое тело! И халат распахивается перед состоятельной дамой, отбирающей себе воздыхателя, словно в стриптиз-клубе. Рискованно, но игра стоит свеч. Этот веселый актерский "эксгибиционизм" убедительнее любых монологов. Вот так сегодня мужчины в буквальном смысле слова предлагают себя в интернете обеспеченным женщинам. Поэтому Островский вечен, и "Красавец-мужчина" находит живой отклик спустя века. Битва с "красавцами" продолжается!

Фото Анжелы Якубовской