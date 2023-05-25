"Государев венец": премьера в Новом Театре - история трагедии или трагедия истории

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"Государев венец" — спектакль, рассказывающий о семье последнего русского императора Николая Второго — стал второй премьерой Нового Театра.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Перед началом спектакля к зрителям обратилась Мария Кубланова, директор театра. В своем вступительном слове она заметила, что обращение к исторической теме не случайно: творческие поиски Нового Театра обращены к корням русской культуры, ключевым этапам и поворотам истории, к личностям, которые сыграли важную роль в формировании национального культурного кода.

Именно такой крупнейшей личностью является император Николай Второй, которому суждено было завершить почти 400-летнюю историю русской монархии, принять мученическую гибель и стать центром противоречивых суждений и оценок со стороны историков, политиков и художников.

В спектакле "Государев венец" Николай Александрович Романов предстает не только лидером страны, переживающей тектонический сдвиг, но как любящий отец и муж, глава семьи, которая до сих пор являет собой образец семейных отношений.

Валентин Клементьев, режиссер, исполнитель роли Николая Второго:

Вот уже более 100 лет в России не существует монархии. Но мы так и не ответили на важнейшие вопросы, касающиеся трагического этапа нашей истории, которому посвящен наш спектакль. Мы не имеем единого взгляда на монархическую форму правления, на роль личности Николая Второго. А пока нет согласия, пока не достигнут консенсус, непонятно, как решать вопросы, которые жизнь поднимает сегодня. Спектакль "Государев венец" основан на документальном материале. Отец Артемий Владимиров в комментариях дает свое видение событий. Это не резюме, не формула. Это приглашение к разговору, к осмыслению, без которого сложно выбрать путь, по которому мы должны двигаться дальше.

Визуальное решение вызывает ассоциации со старинными фотоизображениями-сепиями: государь, царица, великие княжны, цесаревич расположены за сетчатым экраном, на который транслируются документальные кадры. Молочно-белые костюмы императрицы и сестер изящны и лаконичны — художник по костюмам Елена Ярочкина тонко стилизует силуэты, знакомые по историческим фото. Все актрисы обладают тонкими чертами лица — сопоставление их образов с реальными прототипами, которые возникают на экране, поражает сходством.

Спектакль построен очень необычно: документальный видеоряд, диалоги персонажей, стихотворные тексты, интерактивное общение отца Артемия с залом — синтез этих элементов создает полифоническое театральное высказывание, в котором соединились публицистика, поэзия и живой, импровизированный разговор с публикой.

Слова отца Артемия стали своего рода интеллектуальными интермедиями между эпизодами спектакля. Священник говорил о простых, казалось бы, вещах, являющихся на самом деле, базовыми для человека, живущего по совести. История царской семьи в его комментариях предстала не как достояние давней истории, а как современный пример служения долгу, чести, любви, как образец высокой духовности, чистоты отношений и жертвенности.

Протоиерей отец Артемий Владимиров:

Нас объединяет очень высокая тема, прикосновение к которой для души каждого человека бывает своего рода "лакмусовой бумажкой". Прошло более 100 лет с гибели царской семьи, Россия вступила в XXI век, однако это трагическое событие остается тем нервным узлом, без которого перестало бы биться сердце нашей родины. Это соприкосновение с царственными страстотерпцами живо возбуждает в каждом из нас понятие о том, что вне земной суеты, чехарды и спешки, остается Вечность, которая прячется в глубинах человеческого духа. Когда мы взираем на лики царской семьи, то и сами осознаем себя под знаком Вечности. И как ни страдаем мы от комплекса тревожности, панических атак, преждевременной усталости, в глубинах нашего духа мы чувствуем присутствие Божественного света, исходящего от Государя. Приходится вспоминать о долге, верности, присяге, о неизбежной кончине. Это соприкосновение благотворно. Душа начинает дышать свежим и чистым воздухом. Хочется надеяться, что наша многожанровая, многоплановая работа оставит в сердцах теплый глубокий след.

Самой острой темой в понимании исторической коллизии, которую Российская империя пережила в период революции, остается тема отречения. Факт или фейк? Истина или клевета? Мог ли император подписать нелигитимный "манифест", или его подпись является фальсификацией? Авторы "Государева венца" не поддерживают версию отречения, однако и не дают однозначных ответов.

Лариса Бравицкая, автор пьесы:

Мы живем в удивительное время. Еще совсем недавно и помыслить было невозможно, чтобы русские бойцы воевали под стягами с изображением Христа, появились православные батальоны, носящие имена Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского и других святых. Иными словами, произошла "реабилитация" Иисуса Христа. Но в отношении Государя и Царской Семьи реабилитации в обществе по-прежнему не случилось. Вот когда рядом с Христом воссияют Царственные Страстотерпцы, вот только тогда закончится и война, и духовная битва. И воцарится долгожданный мир.

В спектакле присутствует образ Марии-Антуанетты, казненной французской королевы. Этот образ глубоко символичен и зарифмован с образом русской императрицы — ей выпало на долю стать последней королевой Франции. Смысл символа сформулирован в стихотворных строчках о. Артемия, которые с невероятной степенью проникновенности читает исполнительница роли Александры Феодоровны Татьяна Шалковская:

Что выше царского венца?

И кто, сорвав его, в ответе?

Изречь дано Антуанетте,

Испившей чашу до конца…

Мария чернью предана

На суд, томительный, ужасный,

Ею любимая страна

Кровавой жертвы ждёт напрасной…

Работа над новым проектом не позволила художественному руководителю Нового Театра Эдуарду Боякову присутствовать на премьере. Тем не менее, он обратился к артистам и зрителям "Государева венца". И то, что его обращение прозвучало от стен Соловецкого монастыря, весьма символично:

У меня давно была назначена творческая командировка в Соловецкий монастырь, в это священное место. Поэтому я не смог быть с нашим театром в день премьеры спектакля "Государев венец". С одной стороны, я огорчен и переживаю по этому поводу, а с другой, радуюсь такой символике — возможности оказаться здесь, помолиться о царственных страстотерпцах. Еще раз осознать, какой великой была Русская империя в XVI веке, когда монастырь, закладывался, в XVII, когда началось правление династии Романовых, в последующие века. И я надеюсь, что в молитвах, в реставрационных работах, в служении, поиске, который ведут монахи, послушники, паломники, есть залог возрождения нашей родины, великой Руси. Поздравляю всех причастных с премьерой и жду зрителей на следующих наших премьерах.

Автор пьесы: Лариса Бравицкая

Автор стихов: протоиерей отец Артемий Владимиров

Режиссер: Валентин Клементьев

Художник по костюмам: Елена Ярочкина

В роли императора Николая II - народный артист России Валентин Клементьев

В роли императрицы Александры Феодоровны - заслуженная артистка РФ Татьяна Шалковская

Ольга — Дарья Дуженкова

Татьяна — Софья Кронгауз

Мария — Валерия Мишина

Анастасия — Соня Селезнева

Алексей — Никита Кашеваров

Воронов — Владимир Антонов

1-й офицер — Артур Ахикян

2-й офицер — Григорий Шариков

3-й офицер — Кирилл Анохин

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта

25 июня, начало в 15:00