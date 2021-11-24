Как собака Баскервилей оказалась кошкой

В этом году исполняется 120 лет с первой публикации одного из самых известных литературных произведений Артура Конан Дойла — повести "Собака Баскервилей". Самое интересное состоит в том, что данная история была написана по мотивам реальных событий. Исследователи даже смогли установить, кем на самом деле являлось загадочное мистическое животное.

Дьявольское создание

Хорошо известно, что при жизни Артур Конан Дойл являлся большим поклонником спиритических сеансов и страстным собирателем мистических легенд и преданий Англии. Как-то раз знакомый писателя Флетчер Робинсон рассказал ему предание об огромной собаке, появлявшейся ниоткуда и наводившей ужас на всё население востока страны в раннем средневековье. Местные жители прозвали монстра "Чёрным дьяволом" за его кровожадность. Причём легенда, рассказанная Флетчером Робинсоном, хорошо известна историкам Великобритании:

"В городе Блитбурге невесть откуда возникший "чёрный пес невероятных размеров с багровыми глазами" неведомой силой разметал группу прохожих, убив двоих мужчин и подростка, опалив огнём многих других…"

При этом наиболее подробное описание "Чёрного дьявола" приводилось в книге 1577 года под названием "Странное и ужасное Чудо, случившееся совсем недавно в приходе одной церкви в Банги, городке, что не так далеко от города Нориджа, а именно, четвёртого августа лета Господня 1577-го, во время сильной бури и проливного дождя, молний и грома, какие редко бывают. С появлением создания ужасной внешности, которого явственно видели люди, собравшиеся там в тот момент. Записано и зарисовано обычным образом согласно писаному документу Абрахамом Флемингом".

В книге рассказывалось о том, как во время грозы в церковь ворвалось жуткое животное, похожее на собаку. Оно перегрызло горло нескольким молящимся и скрылось. Однако буквально через несколько минут этот же монстр возник в другой церкви за одиннадцать километров от первой, где произвёл аналогичные убийства. Не удивительно, что местное население было страшно напугано увиденным, а писатель взял данную историю за основу для сюжета своей повести.

Проклятый сквайр

Прошло сто лет и о страшной собаке вспомнили вновь. В Девоншире, как и упоминается в повести Артура Конан Дойла, жил злой сквайр Ричард Кейбл. Выпив лишнего, он бил свою жену, был жесток с животными во время охоты и, как говорили жители местного городка Бакфастли, вообще продал душу дьяволу. В 1672 году жена сквайра, не выдержав мучений, сбежала. Путь беглянки лежал через болота. Ричард Кейбл, который в это время пировал с друзьями, бросился в погоню. Он нагнал жену и в ярости убил её кинжалом. Однако в следующее мгновение сам был растерзан огромным чёрным псом, по описанию друзей сквайра похожим на "Чёрного дьявола".

Однако на этом история, практически дословно включённая в повесть "Собака Баскервилей", не закончилась. По словам кладбищенских сторожей, после похорон сквайра на его могилу приходил огромный чёрный пёс, воющий на Луну. Кстати, и в наши дни могилу Ричарда Кейбла может увидеть любой желающий, посетив кладбище города Бакфастли.

Разгадка тайны: не пёс, а кошка

Разгадать тайну "Чёрного дьявола" попытались учёные в XX веке. Участие потусторонних сил отвергли сразу. Из характерных примет мистической собаки выделялись три: большой рост, кровожадность и способность перемещаться с огромной скоростью, о чём говорило появление с разницей в несколько минут в двух церквях, расположенных в одиннадцати километрах друг от друга.

Были обследованы болота вблизи мест появления "Чёрного дьявола". Поиски дали неожиданный результат в виде найденных кусков шерсти. Генетический анализ находки показал, что на болотах на протяжении нескольких столетий жила вовсе не популяция огромных собак, а семейство гепардов, леопардов или пантер. Причём по описанию очевидцев "Чёрный дьявол" действительно внешне сильно напоминал пантеру. К тому же данное животное, действительно, способно перемещаться с большой скоростью, перегрызать горло врагу, а также двигаться бесшумно, как гость из потустороннего мира.

Но ни гепарды, ни леопарды, ни пантеры в Великобритании не водятся. Разгадка оказалась проста. В средневековье в замках феодалов было модно держать собственные зверинцы из экзотических животных, где данные представители семейства кошачьих были частыми гостями. Периодически животные сбегали. Оголодав, они набрасывались на деревенских жителей, которые, никогда не покидавшие своих деревень, принимали их за проявления нечистой силы. При этом гепард может бегать со скоростью до 150 км/ч, и на преодоление 11 километров у него как раз ушло бы около пяти минут. В качестве подтверждения догадки уже в наши дни на болотах в местах появления "Чёрного дьявола" был обнаружен череп крупного животного семейства кошачьих.

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