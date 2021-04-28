Елена Косоренкова: жилье будущего — дом-квартал

Современные города активно застраиваются, в них появляются новые микрорайоны из высотных домов.

Эти новостройки кто-то, острый на язык, окрестил "человейниками". За что? И каким должно быть современное жилье горожанина?

Об этом главреду "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова.

— Человейники — это многоэтажные жилые комплексы. Часто приходится слышать возмущения по типу "понастроили человейников и нас туда загоняют".

Но непонятно: кто кого туда загоняет? Сейчас никто…

Не хочешь — не покупай там квартиру и не въезжай в этот дом.

Хочешь жить в малоэтажном — ради Бога, выбирай тот район и тот город, который будет тебе приятен.

Здесь есть свобода выбора абсолютная.

Сергей Непомнящий Гелиотектура

Выбор в пользу функциональности

Вообще же, говоря о том, каким будет наше жилье в будущем, стоит понимать — выбор делается в сторону функциональности. Мы должны прийти к новому понятию города как такового.

По сути дела, это будет дом-квартал, дом размером с квартал, где жилье будет расположено видовое по периметру, а внутри будет находиться все то, чему не нужен выход на панораму: офисы, какие-то рабочие помещения. Тут же в доме-квартале будет и торговля, и спортивные комплексы, и кинотеатры, и все прочее, что необходимо человеку для комфортной жизни.

Об этом можно узнать, найдя разработку Сергея Непомнящего, архитектора.

— Мне кажется, сейчас это уже есть. Например, комплексы в Новой Москве.

— Нет, это не то. Вы представляете сумму домов как квартал, а это будет одно здание. Оно внутри будет еще плотнее.

— В общем, будем превращаться в Японию, я так понимаю.

— Нет, в Японию мы не превратимся. Потому что они нас все равно обгонят — уйдут жить под воду или под землю.

— Я имею в виду, что у них очень компактное жилье. Вот это как раз у них все есть.

— Нет, я считаю, что предложения наших архитекторов гораздо более передовые, чем у японцев.

Потому что еще 100 лет назад появился авангард в архитектуре. Основоположником этого авангарда был Моисей Гинзбург и Яков Чернихов. Основоположники конструктивизма и авангарда в архитектуре.

Тогда 100 лет назад они выстрелили. 101 фантазия Якова Чернихова — это что? Это высотные здания. 100 лет назад люди мечтали жить в высотках, а сейчас вдруг стали говорить, что нам это не нужно.

Кто не хочет, ради Бога, не живи, не покупай там квартиру.

Сергей Непомнящий Гелиотектура

Спрос диктует этажность

Если мы посмотрим на новостройки, которые продаются. Давайте посмотрим вечером, где больше всего горит свет. Наверху.

— Чем выше квартира расположена, тем она дороже, когда продают компании-застройщики.

— Да. Правильно, потому что спрос есть. Потому что там другой вид, другая панорама.

Да и вообще, в подходах к строительству в последнее время многое изменилось: появились новые технологии, новые материалы, новое отношение к жизни.

Зачем нужен Градостроительный кодекс

— А вот как-то эти вопросы градостроительный кодекс регулирует? Он ведь у нас новый тоже.

— Градостроительный кодекс — нет. Что такое градостроительство? Это то, что у нас по горизонтали.

Где мы можем строить, где мы не можем строить и что мы можем строить.

Для всего есть свои зоны: зоны охраны, исторические зоны, зоны памятников, есть зоны возле наших рек, где можно строить и где нельзя, есть парки.

И определяется уже, где у нас должен идти транспорт, в какой зоне, в какой доступности у нас должны находиться социальные объекты.

Вот это определяет градостроительство, скажем так.

А еще это про деньги

Оно оценивает, каков еще градостроительный потенциал территории, ведь город должен быть все время в профиците. То есть, он должен находиться в прибыли.

А у нас бывает так, что город уходит в дефицит. То есть, сначала город получит от участка определенные деньги от инвесторов, плату за аренду, за изменение вида разрешенного использования. Потом инвестор уходит, а оказывается, что, помимо всего, город должен обслужить эту территорию — та же самая ЖКХ, вода, ремонт, транспорт и получается, что город все время дотирует эту территорию.

А должно быть построено так и просчитано, что это должно все время приносить прибыль. Из чего у нас прибыль складывается? НДФЛ, НДС, ставка арендной платы. Те же самые мероприятия, которые проводятся на территории города, продажи билетов, это же все налог, все это идет в копилочку города, капает, капает.

Пресненский район Москвы

Один из самых прибыльных районов Москвы — Краснопресненский. Только в 2019 году, по-моему, 77 миллиардов прибыли. Москва богатый город. Почему — потому что много рабочих мест.

Чем больше будет рабочих мест, тем богаче город. А чем больше рабочих мест, значит, тем больше должно быть жителей. А у них должно быть жилье…

Полную версию интервью руководителя Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елены Косоренковой смотрите в прикрепленном видео.