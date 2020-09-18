Супруги Цыгановы — в творчестве и жизни

Чем во время революции занимались Шагал и Малевич? Кому из известных людей родня участники расстрела царской семьи? С кем готовится спеть Вика Цыганова? Какова формула полного успеха Бертольда Брехта? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Супруги Цыгановы — в творчестве и жизни

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— Вика, вы не только поете, но еще и рисуете. Отец Шагала не хотел, чтобы сын стал художником, хотел, он чтобы он был сапожником, это — нормальная работа, деньги в кармане, а художник — это вообще о чем.

Вадим: — А мне, честно говоря, не нравится Шагал. Не из-за того, что он комиссарил, а просто не интересно с художественной точки зрения. Мне кажется, это — просто разыгрывание денег.

Виктория: — Пиар, да.

— Говорят, что он переоценен.

— И очень не люблю Малевича, который расстреливал Кремль. Это для меня — страшные вещи.

Виктория: — И они — религиозные.

Вадим: — Обстреливать всю ночь Кремль из пушек и убивать кадетов. Это что такое?…

Виктория: — А потом транслировать как великий художник.

Вадим: — Нет, я бы не смог сидеть за одним столом с человеком, который так расстреливал людей.

Виктория: — Но люди едут на "Евровидение", говоря, что мы не представляем страну, мы поем, мы вне политики, мы вне идеологии…

— Как и спортсмены — под нейтральными флагами.

— Да, вот.

Вадим: — Хотя на самом деле мы в жизни со всем соприкасаемся, все сопричастно. Но я бы не хотел с расчленителями, с землячками и им подобными даже находиться в одном пространстве. Мне сейчас уже плохо.

Виктория: — Это — другая религия. Есть духовное и бездуховное искусство. Они не понимают, что творят.

— Расстреливавшие царскую семью потом даже хвастались этим.

— А ведь Медведев и Кудрин — родственники участников расстрела семьи. Мне прислали эти документы. Это — правда.

Виктория: — А вот как жить дальше?… — Мы видим много мистических переплетений. Конечно, мы переживали и более страшные времена. И нынешнее мы перемелем.

Виктория: — Жить можно и нужно только с верой.

— Людям даны разные инструменты, чтобы выражать свои эмоции, чаяния… Кто-то поет, рисует, танцует, пишет стихи, кто-то делает скульптуры. Вадим, вы ко всему прочему — еще и скульптор?

Вадим: — На Ганиной Яме стоит крест, который я сделал. Говорят, что там чудеса происходят. У меня есть четыре памятника Андрею Первозванному.

Виктория: — Ганина Яма — это под Екатеринбургом шахта, куда была сброшена царская семья.

Вадим: — Четыре Андрея Первозванных по благословлению батюшки Илии стоят по краям России. В их числе, мыс Фиолент в Крыму, 14 лет назад поставлено. Итуруп — крайняя точка России на Курилах, рядом с Японией.

А в Калининграде стоит Александр Невский, на центральной площади Василевского, на проспекте Александра Невского. И Михаил Круг, любимый мой, царство небесное, в Твери стоит.

Виктория: — Памятник маме есть у тебя очень красивый в Санкт-Петербурге. Там — мостик такой, по которому девушка несет младенца. И идет кот за ними. Он — очень трогательный и красивый, вот такое украшение города.

Вадим: — Мы вместе делаем еще какие-то музейные объекты.

Виктория: — Да, творческий проект с Федором Конюховым — это же огромный проект.

Вадим: — Мы его запускали в стратосферу.

— Вика, с каким певцом или певицей Вы бы записали дуэт?

Виктория: — С Адриано Челентано. Он — мой человек абсолютно. Мы уже начали работать.

— А в России с кем-то хотели бы спеть?

— Дело в том, что-то, что мы видим по телевизору, только на потребу и потеху нужно. А из глубины мы людей почти не видим. Может быть, с "Голоса" кого-то. Там действительно одаренные люди появляются. Вообще у нас же тысячи, миллионы прекрасно поют. Сейчас люди так увлечены вокалом, и отдают детей учиться, развивают их. Но куда они попадают, где они потом поют, непонятно. Ведь даже в "Голосе", если ты там поучаствовал, ты заключаешь контракт определенный, и ты поешь то, что тебе скажут и разрешат.

Мне понравился Сережа Волчков. Он был у нас дома, и мы дружим. Он в храме пел, он — православный светлый человек. С таким человеком приятно петь. Но какова будет его судьба в этом шоу-бизнесе?…

Из метров я очень хорошо отношусь, например, к Градскому Александру Борисовичу. Он — профессионал и экспериментатор. А еще мне нравится, что у него есть мудрость. Он уже понимает духовные вещи.

Вадим: — Да, он занимается уже таким экстремальным творчеством, вершинами вокального мастерства.

Виктория: — Я приехала из Италии, когда записывала песню "Россия", я говорю: Александр Борисович, я хочу, чтобы вы меня послушали, мне это очень важно. Он говорит: Вика, ты всегда хорошо пела, мне нравится, как ты поешь. Хотя он же — немного капризный, такой с подачей.

У него — уникальный театр, очень много артистов работает с "Голоса". Я пришла, он завел всю аппаратуру, и я ему спела. Он сидел со мной рядом, и очень сильно волновался. Волновалась и я, конечно.

Я спела "Россию", говорю, что мне это важно, потому что я еду в Италию записывать этот альбом. И мне нужна была поддержка вот такого мастера и человека, которого я, действительно, как музыканта очень уважаю. Он сказал, что все хорошо. Он даже спел мне романсы.

Вадим: — Знаете, мне нравится формула Бертольда Брехта, что полный успех — это когда 49 процентов против и 51 процент за. Если нас будет ругать 49 процентов и 51 будет хвалить, то — дай Бог, чтобы оно так состоялось.

— Мы уже очень долго говорим, хотя я вижу, что зрители еще готовы слушать.

— Да нет, давайте заканчивать. "Хорошо, ядрена мать,

Виктория: — …только меру надо знать".

— Спасибо вам большое. Было очень интересно. И жду вас еще в гости.

Вадим: — А мы вас ждем на концертах.

Виктория: — Мы ждем интересных людей, с которыми, действительно, можно пообщаться глубоко и серьезно на все темы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев