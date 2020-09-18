Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Супруги Цыгановы — в творчестве и жизни

Чем во время революции занимались Шагал и Малевич? Кому из известных людей родня участники расстрела царской семьи? С кем готовится спеть Вика Цыганова? Какова формула полного успеха Бертольда Брехта? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Супруги Цыгановы — в творчестве и жизни

Читайте начало интервью:

— Вика, вы не только поете, но еще и рисуете. Отец Шагала не хотел, чтобы сын стал художником, хотел, он чтобы он был сапожником, это — нормальная работа, деньги в кармане, а художник — это вообще о чем.

Вадим: — А мне, честно говоря, не нравится Шагал. Не из-за того, что он комиссарил, а просто не интересно с художественной точки зрения. Мне кажется, это — просто разыгрывание денег.

Виктория: — Пиар, да.

— Говорят, что он переоценен.

— И очень не люблю Малевича, который расстреливал Кремль. Это для меня — страшные вещи.

Виктория: — И они — религиозные.

Вадим: — Обстреливать всю ночь Кремль из пушек и убивать кадетов. Это что такое?…

Виктория: — А потом транслировать как великий художник.

Вадим: — Нет, я бы не смог сидеть за одним столом с человеком, который так расстреливал людей.

Виктория: — Но люди едут на "Евровидение", говоря, что мы не представляем страну, мы поем, мы вне политики, мы вне идеологии…

— Как и спортсмены — под нейтральными флагами.

— Да, вот.

Вадим: — Хотя на самом деле мы в жизни со всем соприкасаемся, все сопричастно. Но я бы не хотел с расчленителями, с землячками и им подобными даже находиться в одном пространстве. Мне сейчас уже плохо.

Виктория: — Это — другая религия. Есть духовное и бездуховное искусство. Они не понимают, что творят.

— Расстреливавшие царскую семью потом даже хвастались этим.

— А ведь Медведев и Кудрин — родственники участников расстрела семьи. Мне прислали эти документы. Это — правда.

Виктория: — А вот как жить дальше?… — Мы видим много мистических переплетений. Конечно, мы переживали и более страшные времена. И нынешнее мы перемелем.

Виктория: — Жить можно и нужно только с верой.

— Людям даны разные инструменты, чтобы выражать свои эмоции, чаяния… Кто-то поет, рисует, танцует, пишет стихи, кто-то делает скульптуры. Вадим, вы ко всему прочему — еще и скульптор?

Вадим: — На Ганиной Яме стоит крест, который я сделал. Говорят, что там чудеса происходят. У меня есть четыре памятника Андрею Первозванному.

Виктория: — Ганина Яма — это под Екатеринбургом шахта, куда была сброшена царская семья.

Вадим: — Четыре Андрея Первозванных по благословлению батюшки Илии стоят по краям России. В их числе, мыс Фиолент в Крыму, 14 лет назад поставлено. Итуруп — крайняя точка России на Курилах, рядом с Японией.

А в Калининграде стоит Александр Невский, на центральной площади Василевского, на проспекте Александра Невского. И Михаил Круг, любимый мой, царство небесное, в Твери стоит.

Виктория: — Памятник маме есть у тебя очень красивый в Санкт-Петербурге. Там — мостик такой, по которому девушка несет младенца. И идет кот за ними. Он — очень трогательный и красивый, вот такое украшение города.

Вадим: — Мы вместе делаем еще какие-то музейные объекты.

Виктория: — Да, творческий проект с Федором Конюховым — это же огромный проект.

Вадим: — Мы его запускали в стратосферу.

— Вика, с каким певцом или певицей Вы бы записали дуэт?

Виктория: — С Адриано Челентано. Он — мой человек абсолютно. Мы уже начали работать.

— А в России с кем-то хотели бы спеть?

— Дело в том, что-то, что мы видим по телевизору, только на потребу и потеху нужно. А из глубины мы людей почти не видим. Может быть, с "Голоса" кого-то. Там действительно одаренные люди появляются. Вообще у нас же тысячи, миллионы прекрасно поют. Сейчас люди так увлечены вокалом, и отдают детей учиться, развивают их. Но куда они попадают, где они потом поют, непонятно. Ведь даже в "Голосе", если ты там поучаствовал, ты заключаешь контракт определенный, и ты поешь то, что тебе скажут и разрешат.

Мне понравился Сережа Волчков. Он был у нас дома, и мы дружим. Он в храме пел, он — православный светлый человек. С таким человеком приятно петь. Но какова будет его судьба в этом шоу-бизнесе?…

Из метров я очень хорошо отношусь, например, к Градскому Александру Борисовичу. Он — профессионал и экспериментатор. А еще мне нравится, что у него есть мудрость. Он уже понимает духовные вещи.

Вадим: — Да, он занимается уже таким экстремальным творчеством, вершинами вокального мастерства.

Виктория: — Я приехала из Италии, когда записывала песню "Россия", я говорю: Александр Борисович, я хочу, чтобы вы меня послушали, мне это очень важно. Он говорит: Вика, ты всегда хорошо пела, мне нравится, как ты поешь. Хотя он же — немного капризный, такой с подачей.

У него — уникальный театр, очень много артистов работает с "Голоса". Я пришла, он завел всю аппаратуру, и я ему спела. Он сидел со мной рядом, и очень сильно волновался. Волновалась и я, конечно.

Я спела "Россию", говорю, что мне это важно, потому что я еду в Италию записывать этот альбом. И мне нужна была поддержка вот такого мастера и человека, которого я, действительно, как музыканта очень уважаю. Он сказал, что все хорошо. Он даже спел мне романсы.

Вадим: — Знаете, мне нравится формула Бертольда Брехта, что полный успех — это когда 49 процентов против и 51 процент за. Если нас будет ругать 49 процентов и 51 будет хвалить, то — дай Бог, чтобы оно так состоялось.

— Мы уже очень долго говорим, хотя я вижу, что зрители еще готовы слушать.

— Да нет, давайте заканчивать. "Хорошо, ядрена мать,

Виктория: — …только меру надо знать".

— Спасибо вам большое. Было очень интересно. И жду вас еще в гости.

Вадим: — А мы вас ждем на концертах.

Виктория: — Мы ждем интересных людей, с которыми, действительно, можно пообщаться глубоко и серьезно на все темы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы михаил круг вадим цыганов инна новикова адриано челентано виктория цыганова александр невский андрей первозванный
Новости Все >
В России появится структура по расследованию IT-преступлений
В Домодедово грабитель поджёг банк и скрылся
Житель Краснодара взорвал банкомат и похитил деньги
Александр Осауленко: борьба ведётся по всем фронтам
Сенатор Калашников раскритиковал министра Решетникова за оценку рубля
Виталий Милонов: не всем студентам стоит выплачивать "подъёмные"
Игорь Додон: мне нравится то, что делает президент Белоруссии
Джоан Роулинг раскрыла некоторые подробности о своей новой книге
Россиянин попал в пятёрку самых влиятельных евреев мира
В Югре молодой человек и девушка занимались организацией "закладок"
Последние материалы
В Домодедово грабитель поджёг банк и скрылся
Житель Краснодара взорвал банкомат и похитил деньги
Александр Осауленко: борьба ведётся по всем фронтам
Сенатор Калашников раскритиковал министра Решетникова за оценку рубля
Виталий Милонов: не всем студентам стоит выплачивать "подъёмные"
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА: что это значит?
Игорь Додон: мне нравится то, что делает президент Белоруссии
Джоан Роулинг раскрыла некоторые подробности о своей новой книге
Россиянин попал в пятёрку самых влиятельных евреев мира
В Югре молодой человек и девушка занимались организацией "закладок"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
В Краснодарском крае женщина-"инвалид" обманула государство на 615 тыс.
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
"Слишком много абсурда": Кремль отказался верить на слово в истории с Навальным
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Грейпфрут - лекарь сердечных недугов и спаситель иммунной системы
Как вчерашнему студенту найти первую работу
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников