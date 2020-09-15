Цыгановы: России нужна правда, любовь и справедливость

Что происходит с миром, с Россией, со всеми нами? Как все циклически меняется? Что остается? Будет ли по справедливости? И… как распознать хит? Возможно ли это сделать ещё при написании песни? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассуждали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Цыгановы: России нужна правда, любовь и справедливость

— Когда случился переворот в нашем сознании — сейчас, в 90-е годы, 20-е годы или ещё раньше?

— Это всегда находится в движении — инь-ян… Оно переворачивается, мы дошли до точки такого упадка, когда какой-то другой вектор появляется. Все уже понимаем, что мы совершенно не туда двигаемся, нужно обязательно делать для народа. Если в России не дать сейчас социальной справедливости, не жить по совести, то все просто взорвется.

Виктория: — Да, значит, кому-то нужно это.

Вадим: — Наш народ какое-то время терпит, но потом… Мы это проходили.

Виктория: — Долго, долго терпит народ наш.

Вадим: — Это Господь нам показывал.

— Русские медленно запрягают, но быстро ездят?

Виктория: — Да.

Вадим: — Есть предсказание Серафима Саровского, и Иоанн Кронштадтский говорил, что мы увидим казнь всех людей, которые…

Виктория: — …распинали Святую Русь.

Вадим: — Это вот сейчас должно случиться.

Виктория: — Поэтому будем жить и ждать, молиться.

Вадим: — Я хочу это увидеть.

Виктория: — Даже если мы сами будем на кресте.

— Ой, ой, ой!…

— А что?

Вадим: — Да и с креста можно, почему нет?… Но пока есть пирамида, этот крутящийся глаз, который смотрит за нашей страной.

Виктория: — И это одна из частей, да.

Вадим: — И мы для них — какие-то отбросы, нам впаривают эрзац-продукты, поддельные лекарства и всякую другую дрянь. Это надо заканчивать.

— А кто будет это заканчивать, как это закончить?

— Только правительство, почему я и говорю: надо, чтобы люди и власти поняли. Мы столкнулись с этим в Хабаровском крае. У меня — крайне негативные ощущения к тому, что происходит в нашей верхушке.

Мне кажется, нужно привнести в политику самое главное — любовь и совесть. Вот если это вернуть, страна будет нормально жить, дышать, работать. Если это не вернуть, мы — русские — обречены.

Виктория: — У нашего человека — обостренное чувство справедливости, мы не можем жить без справедливости. Мы всегда во что-то хорошее верили и ждали, мы и сейчас ждем, что все будет правильно.

— "Барин, как судить будешь, по закону или по справедливости?…"

— По справедливости. Но законы люди придумывают. А если эти люди ненавидят народ, страну, ненавидят вообще все это, какие законы они пишут?… Они пишут законы хорошие, нужные только для себя.

И опять же им специально нужна какая-то ситуация, чтобы вот этот бедный, несчастный народ терзать, как будто все настолько хорошо, что обязательно надо что-то сделать хуже. Они придумывают новые законы, постоянно проводят такую политику, чтобы им было весело, а мы все время находились в напряжении.

Вадим: — Да нет, это они все-таки не специально для ухудшения они делают. Я сейчас так понимаю нашу политику: только обогащайся и обогащайся. Нет идеологии, нет рубля своего. Будем откровенны: мы же сейчас — недогосударство. Конечно, мы — сырьевой придаток Запада. Мы только пробуем что-то как-то выкружить. Надо, пора это делать, мы способны, мы способны.

Виктория: — У нас есть для этого все.

Вадим: — Но у нас выкачивают интеллект, у нас выкачивают все. Вот все лучшее — как огромным шприцом высасывают. Надо заканчивать с этим и идти на поводу, надо уметь защищать свою строну и народ. А сейчас все еще продолжается реализация плана Даллеса. Все, что творится с нашим государством — тому подтверждение.

Слушайте настоящих великих людей, которые живут еще с нами, мыслителей и всего. А нас забивают этими псевдо передачами абсурдными, продажными, собчачьими всякими делами.

Виктория: — А народ хочет справедливости.

Вадим: — Нам нужна правда и любовь. Правда — это я сейчас и про передачу вашу говорю. Нам нужно больше общаться и об этом говорить. В вечности есть и частицы сиюминутности.

Хиты и русская водка

— Давайте, теперь о чем-то более приземленном поговорим. Все-таки поэт должен быть слегка пьян…

— Прошло то время.

Виктория: — Это — штампы, стереотип.

Вадим: — Я — не поэт в этом смысле.

— Как песни становятся хитами? Когда вы пишете, создаете песню вместе, в соавторстве, вы уже можете понять, насколько она станет популярна? — Как создать, как распознать хит?

— Это бывает редко.

Виктория: — Но все только говорят и пишут: хит, хит, хит…

Вадим: — Нет, конечно, есть глубокий расчёт, но…

Виктория: — …чаще всего просчёт.

Вадим: — Нет формулы хита. Мне повезло, что у меня — очень много хитов:

"Калина красная",

"Приходите в мой дом",

"Андреевский флаг",

"Лето пьяное",

"Гроздья рябины"…

— Что-то про водку еще.

Виктория: — "Балалайка", "Русская водка".

Вадим: — Ну много-много, может, даже пальцев не хватить.

Виктория: — Сейчас у "Русской водки" уже второе дыхание начинается. Люди просто хотят этого, потому что негатив очень сильно пригибает людей. Люди хотят праздника, в жизни должно быть место для счастья и радости.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев