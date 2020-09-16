Виктория и Вадим Цыгановы: о патриотизме, Евровидении и творчестве

Искренне артисты говорят публике: я вас всех люблю? Кто должен был первым поехать на "Евровидение"? Что преобладает в творчестве? Каковы личные увлечения? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказали известные творческие люди — супруги Виктория и Вадим Цыгановы.

Виктория и Вадим Цыгановы: о патриотизме, Евровидении и творчестве

Читайте начало интервью:

О чем писать?

— О чем вы пишете и поете?

Виктория: — О любви.

Вадим: — Пишу о любви, да, моей. О любви к Родине, о любви к людям, о любви к природе.

Виктория: — О личном.

Вадим: — Конечно, это — такие наши личные, не только мои, а уже вместе с Викой, переживания.

Виктория: — Это же — наш путь, это — наше.

Вадим: — Это — наше восприятие жизни.

Виктория: — Восприятие, как мы видим, как мы хотим видеть, как слышим.

Вадим: — Вообще все говорят, патриотизм, любовь, а это — все сплетено. Если человек не просто интересующийся, а переживающий, сопричастный, то — "ты гражданином быть обязан". Гражданин — это сопричастность к страданиям общества, к победам общества. Только гражданин может быть таким. А если — нет, тогда — иди в свою личную схиму.

Виктория: — А нет, тогда — езжай на "Евровидение", в эту клоаку, и пой там, представляй там Россию под нашим званием.

Вадим: — Кстати, Вика же должна была первой поехать на "Евровидение". Ее зарезали, выкинули.

"Евровидение" и провокации

— А что там делать, на "Евровидении"? Там же — не про музыку.

— Нет, но если бы…

Виктория: — Это было двадцать с лишним лет назад. Тогда все-таки было не до такой степени ужасно, даже довольно прилично.

Вадим: — Наверно, они думали, что можно приклеить Вике бороду…

— Пользователи в сети обсуждают наше интервью, пишут, что сейчас все люди зажаты своими комплексами. Некоторые пишут, что у вас много песен про водку, наркотики…

Виктория: — Наши? Ну, кто что видит, у кого что болит…

Вадим: — Ну да, наверно, просто все не то слышали.

Виктория: — Это — стереотип, просто штампы.

Вадим: — Вы посмотрите итальянский последний альбом, а не то что постоянно крутят.

Виктория: — Это люди говорят о том, чего не знают. Вот они это услышали когда-то и остались на том уровне.

Вадим: — Или не знают, или провоцируют.

Виктория: — Да, или просто провоцируют нас. Но когда я пою "Русскую водку", я сама веселюсь, хотя я сама не пью вообще, понимаете?… Здорово просто. Мне весело становится.

Но у нас же есть, например, "Андреевский флаг" и "Крым", и еще много такого. И они — тоже задорные, праздничные. А почему человеку должно быть грустно, разве он должен быть всегда задавленный? Да русский человек — веселый, он прямо искрит!

Конечно, иногда людей пригибает, потому что жить у нас бывает трудно, и то, что они видят, очень сильно пригибает. А такие досужие разговоры — это так, провокация, зацикленность…

Вадим: — А провокаторы тоже нужны. Они провоцируют других посмотреть и послушать, привлекают внимание.

Виктория: — Да, батюшка говорит, прямо молись за тех, кто тебя хает, благодари их, потому что они забирают кучу грехов с тебя. Вот.

Вадим: — Давайте ругайте. Ну-ка начали грехи забирать наши.

— Выступающие на концертах часто говорят публике: я вас всех люблю и тому подобное. Но как можно любить всех?

— Это, скорее всего, посыл какой-то доброты, хорошего настроя. Иногда, мне кажется, что надо сказать добрые и приятные вещи, потому что этим ты несешь положительную энергию.

Виктория: — Ну, конечно, это — посыл. Если это искренне, это работает, это обязательно будет работать во благо.

Вадим: — Это — пристройка такая. Действительно, очень важно, как это ты говоришь. Если ты с любовью, сопереживая, то очень хорошо. Мы тоже говорили, обращаясь к тысячам людей на площади:

— Город Севастополь, я вас люблю, я переживаю с вами, мы вместе проходим этот путь.

Наверно, такое уместно.

— Виктория, вы ведь не только поете?

— Конечно, ну как, она еще танцует.

Виктория: — Да, покуражиться надо, повеселиться, выпустить этот пар. Люди в основном — какие-то нерешительные. А я пришла как-то на Красную площадь, было хорошее настроение, и я стала танцевать.

— А рисование? — подумала, что вы должны рисовать.

Виктория: — Да-да-да. Молодец. Спасибо. Я рисую.

Вадим: — Да, она рисует. И я. Она прямо часто говорит: кисточки хочу.

Виктория: — Я уже рисую! Вот сейчас ты меня поддерживаешь, Инна, ты даже попала прямо вот.

— Я почему-то вдруг поняла, что ты должна рисовать.

— Мне очень важно было это услышать. Значит, мы уже создали определенную атмосферу, пересеклись наши мысли.

Вадим: — Она уже много лет этим бредит, и я ей несколько раз кисточки и краски покупал. Вот сегодня она опять сказала: все, рисую. Но пока она в основном карандашами рисует.

Виктория: — Правда. Я же заканчивала школу художественную. А моего папу брали в Академию художеств Санкт-Петербурга без экзаменов. Но дед Жуков его не пустил. Сказал: Юрка, все художники — сумасшедшие, иди Родину защищай.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев