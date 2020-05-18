Ольга Богданова: о театре, вечных ценностях и пандемии

Театры на время коронавируса поставлены на паузу? Зато есть время почитать, посмотреть любимые спектакли в интернете и задуматься о вечном. Ведь именно в этом и есть предназначение театрального и всякого другого искусства. Как актер готовится к новым ролям? Что будет после эпохи Ковид-19? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказала народная артистка России, актриса Центрального академического Театра Российской Армии Ольга Богданова.

В плену у коронавируса: Как живет театр на карантине?

Театр меняется, но что-то остаётся неизменным

— Ольга Михайловна, вы пришли еще в Театр Советской Армии?

— Да, Советской, а до этого он назывался Театр Красной Армии. Ведь все начиналось с Красной Армии. Я пришла, когда театр постепенно уже шел к переименованию.

— За эти годы вся наши страна и общество кардинально изменились. Театр, актеры и зрители тоже стали другими?

— Конечно! Все меняется, тем более в такое время, когда вообще весь мир меняется. Но что-то все равно остается незыблемым. Очень изменилась наша страна, сами люди стали другими. Но разве по-прежнему не хочется любви каждому из нас? Очень хочется!

Какие бы ни были установки и современные тенденции, какими бы деловыми ни становились люди, разве они могут жить без человеческих чувств?…

Есть же вечные ценности. И театр иногда возвращает людей к первоистокам. Возьмем условно бизнес-леди, которая:

руководит большим коллективом,

имеет много денег

и всего остального.

Но если она — одна, то они придет домой и будет плакать в подушку.

Театр, конечно, должен учитывать время обязательно. Мы должны быть в определенном тонусе и тренде, на нынешних скоростях. Мы должны меняться вместе со временем. Но главным в театре являются все-таки вечные ценности. Например, прекрасный фильм "Свинарка и пастух" не перестает восхищать зрителей, хотя с тех времен все много-много раз поменялось.

Владимир Михайлович Зельдин, когда выходил к зрителям, говорил: я 70 лет пою эту песню.

Мы с ним работали, участвовали в его творческих вечерах. Сидели девочки и плакали, смотря на пастуха Мусаиба, а потом эта песня его звучала.

И вытирали слезы продвинутые, все в интернете и прочих трендах современные, сегодняшние девочки.

Разве им так же не хочется встретить такого пастуха? Красавец с такой улыбкой, с такой статью и с такой душой. С душой такой! Вот что я говорю. Когда Зельдин играл "Человека из Ла Манчи" Дон Кихота, тоже девушки рыдали. Я даже одну как-то спросила: Ты каким образом здесь оказалась в нашем театре, такая молоденькая и красивая?…

Человеку нужен человек

— А разве в театр ходят только старые и страшные?

— Нет! Просто она — со слезами, а потом с букетом к Зельдину подошла. Я думала, она — его знакомая, но оказалось, что простая зрительница. А в театр ходят красивые и замечательные. Ходили даже толпами молодые красотки, чтобы он им подписал свою книжку.

Потому что как бы ни шла жизнь, как бы мы ни продвигались в смысле технологий, интернета, возможности иметь общения со всем миром, все равно каждому человеку нужно свое личное пространство, личное счастье и единственный человек.

Человеку нужен человек для любви.

Конечно, нам нужно много людей. Но именно для большой настоящей любви нужен один единственный. И никто не хочет разводиться. Хочется одного вот такого, как этот пастух, и на всю бы жизнь. Очень хочется. Это — вечные ценности.

Поэтому все так же остается мечта о таком идеальном, романтичном мужчине и у теперешних девчонок.

Поэтому все такие фильмы остаются жизнеспособными, жизнедеятельными не только для нас, а на всю-всю дальнейшую историю всего человечества. Меняются эпохи, все уходит, но оказывается, что из всего прошлого сохраняется какой-нибудь простенький фильм всего лишь. Конечно, простенький, да не примитивный, оказывается, что он в себе несет самые искренние и настоящие человеческие чувства и мечты.

— Песни Высоцкого нам — его современникам — казались очень простые, а оказались вечными.

— Конечно, конечно. Я полностью согласна. Я как раз об этом и говорю. Настоящая простота на самом деле — очень сложна.

И очень немногие могут все изложить просто, но чтобы пробирало до самого сердца, доходило до души и там оставалось.

Театр во время пандемии

— Одни наши пользователи в комментариях с вами соглашаются, другие — нет. Это — тоже хорошо, значит, задевает за живое. Зрители просят рассказать, что же с театром происходит во время карантина? Так ли необходимо было совсем закрывать театры? Когда все-таки можно будет сходить на спектакль?

— С театром, в театре все равно всегда что-то происходит. Пока театр поставил себя на паузу. Мы сами не знаем, когда и что. Конечно, что-то будем репетировать. Мне предстоит новая работа — пьеса Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

Там как раз такие есть компактные парные или на троих сцены. Режиссер Андрей Бадулин обязательно будет с нами репетировать, потому что это — не скопление народа.

А во всем остальном, если мы сталкиваемся с таким непонятным для нас злом этим новым коронавирусом, я считаю, мы, как весь народ и страна, во имя добра должны подчиниться, мы ничего не можем сделать.

Сейчас, конечно, есть очень много совершенно разных мнений. Даже мне пишут об этом. Кто-то не верит в этот коронавирус. Кто-то считает, что это — совсем другое, политика или что-то еще.

Посмотрим. Может быть, действительно, как некоторые думают, что все также внезапно пройдет, и мы о нем даже не вспомним. И дай Бог, чтобы так и было.

Но коль скоро так сложилось, нас предупреждают наше правительство и наши врачи, мы видим, что творится такое во всем мире, мы должны просто быть законопослушными гражданами. Мы не можем комментировать то, чего сами не знаем.

Если закрыты театры, значит, они должны быть закрыты. Бывает же у нас отпуск летом, не идут спектакли полтора месяца.

Зато потом, соскучившись, мы прибегаем, зрители к нам опять бегут, и мы еще больше счастливы все вместе. Наверное, будет так и в данном случае, даже еще сильнее.

Сколько продлятся те или иные ограничения, наверное, никто еще точно не знает. А то, что многие люди вдруг больше находятся дома, то можно больше читать или смотреть спектакли в интернете. Как раз сейчас, пока карантин из-за коронавируса еще продолжается, театры не работают, для этого есть время.

Самые знаменитые театры мира № Театр Город 1 Ла Скала Милан 2 Сиднейский оперный театр Сидней 3 Большой театр Москва 4 Венская государственная опера Вена 5 Palau de la Musica Catalana Барселона 6 Les Celestins Лион 7 Королевский оперный театр Convent Garden Лондон 8 The Metropolitan Opera House Нью-Йорк 9 Одеон Герода Аттика Афины 10 Театр Чикаго Чикаго

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев