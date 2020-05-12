Хорошо, что в Москве два цирка

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный рассказал главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой о сложностях отношений с животными и зрителями.

Как живёт цирк в условиях коронавируса?

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Лев и тигр в природе не пересекаются

Вальтер Запашный, отец нынешних продолжателей династии Эдгарда и Аскольда, работал так, что у него в одном манеже было 36 животных. Львы, тигры, леопарды, пантеры, ягуары, рыси, гепарды — все в одной клетке. Это самое трудное, что есть в дрессуре. Некоторые из них, живи они просто на планете Земля, и не узнали бы о существовании друг друга.

Лев и тигр в природе не пересекаются. — Да вы что? - "Правда. Ру" удивлялась всей редакцией. — Именно. Точно так же, как белый медведь не ест пингвинов. Почему? Потому что не знает, что они существуют, — ответил нам Эдгард.

Вальтер Запашный обладал неоценимым для дрессировщика даром различить, что животное загуляло. При гулке на манеж нельзя: начнётся драка, что-то да произойдёт. На кого-то кинется, на кого-то сорвётся. Продлённые антракты во время выступлений Запашных всегда означают, что загулявшего вовремя вычислили и развернули домой.

— Годовалый лев и лев в три, пять, семь лет — это четыре разных льва, — объясняет продолжатель династии Эдгард. — Сначала это ребёнок, который просто бегает, всем рад. Потом подросток, который уже может напасть, но ещё не окреп. Следом — половозрелый лев, которому контролировать себя мешает гормональный фон.

— А если опасность просмотрели и звери начинают драться на глазах у зрителей?

— Профессионал всегда признает: это моя ошибка. Животное напало — это моя ошибка. Животное отказывается работать — это моя ошибка. Не оно — ты что-то недооценил.

Змеесмирители, джигиты и планета Слон

— Как объяснить змее, что вы ждёте от неё на манеже?

— Меня ругают, когда я употребляю слово "тупые", но есть животные, тупые по природе.

— Змея — животное?

— Рептилия, конечно. И ни одну рептилию по умственному развитию нельзя сравнить с той же собакой. Вот уж кто ограниченный так ограниченный.

— Но она же танцует под дудочку.

— Змея никогда не выучит своё имя и точно не принесёт вам тапочки, сколько бы вы ей эти тапочки ни бросали. Единственное, что окажется под силу, — приучить змею к своему нахождению рядом с ней. Когда змея привыкает к теплу твоего тела, к твоей энергетике, запаху, движениям, зрители будут думать, что ты умеешь с ней договориться. Но не беседами восьмиметровых питонов дрессировщики обматывают вокруг себя. И я прекрасно понимаю, что этот восьмиметровый питон задушит, сломает шею, и никто не спасёт дрессировщика, потому что всё произойдёт очень быстро. Раз — и затянулась петля. Фото с питоном — небезобидная штука.

— Я видела многие номера, где вы, дрессировщик тигров, работаете с лошадьми. Выглядит просто космически: одна нога на этой лошади, другая — на другой, руки непонятно где… Сложно это? Падали?

— Мы с братом начинали карьеру как жокеи-наездники, как джигиты, как жонглёры на лошадях. Лошади, а ещё собаки, крупные кошачьи и слоны — вот перечень животных, в работе с которыми я в профессии. Слонов дрессировал мой отец, мы с братом у него учились. Хотя слоны — очень сложная для дрессуры планета.

Тайн нет: приходите в цирк, берите и пользуйтесь

Сейчас в Большом Московском цирке обитает питомец Василия Тимченко — по оценке Э. Запашного, лучшего дрессировщика морских животных в мире (он тоже из цирковой династии). Это северный морской лев — сивуч.

Спросите себя: что надо сделать с сивучом, который весит 800 килограммов — этакая корова лежит, — чтобы он поднял ласту? Вот такие клыки в прямом смысле слова надо научить поднимать по твоему хотению ласту.

Оказывается, идёт работа маркером: животное приучается к определённой точке. Например, оно знает, что рыбка будет, если дотронуться носом до кружки в руках человека. И человек меняет расположение кружки, меняет, меняет и однажды подносит к ласте. И сивуч — представляете! — понимает, что ластой до кружки теперь дотянуться легче, чем носом. Вуаля!

— Дрессировщики легко делятся секретами мастерства?

— Легко и свободно. В Москве и Петербурге мы проводили уже несколько открытых репетиций — любой мог попасть в зал — с минимальной ценой на билеты. Были аншлаги! Я и сам именно на этих репетициях многое узнавал о других, не своих животных, — рассказывает Э. Запашный.

— Эдгард, случается ли, что опасности в представлении нет, акробат справляется с трюком до автоматизма, дрессировщик тоже владеет ситуацией, но нагнетается музыка, создаётся тревожный фон, чтобы зрители переполошились и обрадовались: пронесло, не убились, получилось?

— Нынешнему зрителю угодить очень трудно. Мы с братом отработаем программу на манеже: обнимаем, целуем тигров, голову в пасть засовываем, садимся, ложимся на них — по выходе встречаем комментарии: "Вы их чем-то обкололи, так животное не должно себя вести, они должны были вас сожрать, но вы их чем-то обкололи, поэтому они вам всё разрешают".

Думаешь, ну ладно. Берёшь подтравливаешь животных. Они начинают огрызаться, не с первого раза идти. Летят новые комментарии: "Изверги. Вы их не кормите, бьёте".

Как красиво рычит тигр в "Маугли" — сказка! Но рискнёшь представить его рык на погляд зрителям — готовься выдержать: "Подлецы их бьют, горите в аду, мы вас всех ненавидим".

— Зрители сейчас деловые: всё знают, сами с усами. За спецэффекты, которых у вас дорого-богато, тоже выговаривают? Не лучше ли без них: человек и зверь?

— А я рад тому, что в Москве существует два цирка: Большой Московский цирк и цирк на Цветном бульваре. Он ставит классические цирковые программы. Независимые по постановке друг от друга номера. Ведущему достаточно объявить: "На манеже Петя Иванов со своими собачками".

Мы с Аскольдом приверженцы театральности в цирке. Нам интересно, чтобы была история, чтобы люди приходили на полномасштабное шоу. Суперзвук, суперсвет, пиротехнические эффекты, лазеры, мыльные пузыри, фонтаны!… Если зритель пришёл к нам и почувствовал, что пока ему по уму только классический цирк, добро пожаловать в цирк Никулина. Но и в точности наоборот. Если зритель огорчается: ребята, я это видел уже, мне хочется цирк иной формы, — пожалуйста, приходи в Большой московский.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина.