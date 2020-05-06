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Автор Инна Новикова

Эдгар Запашный: "Подарить слона зоопарку получилось только через Лужкова"

Культура

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгар Запашный — о дрессировщиках и дрессируемых, среди которых талантливые и бесталанные, трусы и смельчаки, подлецы и паникёры.

Как живёт цирк в условиях коронавируса?

Птичьи права категории маг

— Дрессура — это большая сложная наука, — напомнил "Правде.Ру" Э. Запашный. — Не каждый человек способен дрессировать. Я, например, всю жизнь в цирке, со многими животными контактирую, но так и не могу понять дрессировщиков птиц. Космические люди! Понимаете, объяснить голубю, что он должен сделать на манеже… А дрессировщик сидит, шепчется с ним целый день, беседы ведёт. Пригреет, поцелует, обнимет, вкусняшку из дома принесёт. Совершенно другие методы работы, нежели с тиграми.

И в профессии понимает тот дрессировщик, который не стесняется признать: тигра научить могу, голубя — нет.

Авианосцы пустыни

— А как объяснить верблюду, что он должен встать на задние?

— Наши великолепные специалисты Эрик Исрафилов, заслуженный артист России, Константин Растегаев, супруг родственницы моей Кати Запашной объясняют. Их верблюды весят под тонну.

— С ними тоже разговаривают?

— Мало кто осознаёт, что во время таких разговоров верблюд способен откусить голову.

— Я по наивности думала, что они только плюются.

— У верблюдов клыки больше, чем мой палец. У нас в цирке были случаи, когда верблюд убивал человека.

В смысле откусывает голову?

— Да, схватил за голову и прокусил череп. Человек — не дрессировщик — погиб.

Повадка у верблюда может быть и спокойной, и нападательной. У Эрика Исрафилова их восемь.

Семь такие хорошие, большие, красивые караваны пустыни, мудрые, у них на лице написано. И восьмой среди них — Нурик. Он даже по цвету отличается. Чёрный. Когда я пришёл к Исрафилову первый раз — мы знакомились — он предупредил:

— Можешь трогать любого, кроме Нурика. Этот не простит ничего. Нападёт, затопчет, поломает.

А вы как с ним? - спрашиваю.

Я для него авторитет.

Вот что значит дикая природа.

— Интересно! Но нельзя ли выбрать нормального пушистого домашнего верблюда? Где вы своих артистов выбираете?

— Не всегда по детёнышу распознаешь, каким будет животное. Понятно, что профессионал попытается спрогнозировать. И может быть, три раза из четырёх угадает. Но характер ломается по ходу взросления. Я всякого понавидал.

О муштре, опасности и баснослонных подарках

— А воспитание? Дрессировка? Уступают характеру?

— В животных, как в людях, сильно природное: есть талантливые и бездарные, есть трусы и смельчаки.

— Подлецы?

— Есть подлецы. Есть паникёры. Эти на репетиции делают всё. Выходят на манеж, видят народ — и стопорятся.

Падают в обморок?

— Нет, что вы! Просто видят большое скопление людей, начинают их рассматривать. Им надо с ними… Часа через два в себя придут и выступят, но нет в цирке для каждого артиста двух часов на раскачку.

— Вы верно заметили: и люди есть талантливые, а есть бестолковые, которым дешевле платить пенсию, чем зарплату. А уж животные… Что делать с тем, в которого и сил вложено, и красив невероятно, а толку нет? Отдавать в другой цирк?

— В другой цирк не отдашь: совестно. Любой дрессировщик спросит, почему расстаёшься. Такого неподдающегося можно пристроить в зоопарк.

— Продать или подарить?

— Обычно дарят. У зоопарков нет денег. Или они делают вид, что их нет, хотя я подозреваю, что у Московского зоопарка они наверняка водятся.

Но не больно-то и берут! Помню: только личное вмешательство мэра Лужкова повлияло на то, что Московский зоопарк принял циркового слона. Я искренне не понимал, почему зоопарк упирался.

— Кормить надо.

— Думаю, когда тебе дарят животное, которое стоит 300 тысяч евро, кормление не самое главное.

А почему дарили?

— Дрессировщик уходил на пенсию. И с этим слоном вряд ли кто-то другой справился бы: норовистый.

— Может ли у животного вспыхнуть моментальная агрессия? Будто из ниоткуда.

— Может. Чаще всего животные остро реагируют на предметы, которые видят впервые.

Например?

— Вдруг резко в эту студию зайдёт ростовой плюшевый медведь. Мы-то с вами начнём оборачиваться, что это такое и зачем оно здесь. А животное в принципе не понимает, что это за существо.

Оно будет нападать или убегать?

— А вот тут всё зависит от характера.

Есть животные, которые нападают из-за того, что убегать некуда.

Не торопитесь осуждать: какая собака опасная! Она не опасная — она от опасности защищалась.

Беседу вела Инна Новикова.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

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Темы тигр цирк верблюд запашные дрессировщики эдгар запашный
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