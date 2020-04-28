Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный — о кнуте и прянике для радикальных зоозащитников.

Как живёт цирк в условиях коронавируса?

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Эдгар Запашный: "Самоизоляция превращает тигров в кошек"

Слезьте с лошади — она вам не автобус

— Эдгар, тигры, конечно, звери умные и всё понимают. Но понимают ли, почему их внезапно оставили в покое? Не придётся ли после карантина каждому тигру доказывать, что лежать и спать он больше не будет?

— Чтобы толково объяснить, перефразирую ваш вопрос в более будничный: почему собака приносит палку? Потому что готова жизнь за хозяина отдать — не то что принести палку. Хозяин уже устал и кидать не может, а у пса по-прежнему язык на плече и готовая к новым эмоциям морда. А как ещё ей показать, что она с человеком, что она его любит? Потому так памятны истории, когда собака остаётся на месте гибели хозяина. Хатико. Белый Бим чёрное ухо. Так и лошадь может увезти с поля боя раненого бойца. Так и мои тигры приветствуют меня, когда я захожу их проведать. Носы просовывают, руки облизывают. Соскучились.

— Со зрительских мест что-то не всегда видно, что тигры соскучились по дрессуре и трюкам. Иногда ещё подумают, выполнять ли команду. Или это тоже эффектный трюк?

— В каждой профессии есть маги, а есть ремесленники. Есть и те, кто попросту дискредитирует её. Мне случалось давать интервью таким глупым журналистам, что легче с собственной собакой поговорить, нежели слышать чушь, которую спрашивают и, самое главное, не анализируют моих ответов. Я ему про Ивана, он мне про болвана. И на манеже бывает то же самое.

Видели ролик в моём "Инстаграме"? Где-то в Сибири медведь чудесным образом пробрался на детскую площадку, взялся за лестницу и прыгает. Музыку наложили. Так здорово, смешно! Видно, что медведь наслаждается, танцует, прыгает. Комментарии — сплошь восторженные: обалдеть, мишка навеселе, дорвался Ваня до кувалды. И я задал пользователям вопрос: а теперь представьте этого же медведя с этой же лестницей, но на видео, снятом в цирке. Какие будут комментарии? Это ж как вы его там бьёте! Это ж сколько вы его не кормили! Это ж к какой электрической плите он подключён, что так дёргается!

Сформирован унылый стереотип про общение человека и животного. Некоторые до того договариваются, что если ты сел на лошадь — ты уже враг этой лошади.

Радикальные зоозащитники всерьёз поднимают вопрос о том, что лошади не приспособлены для езды. Я присутствовал на тех заседаниях Госдумы, где они выступали.

— А для чего они приспособлены?

— Чтобы бегать в горах Алтая.

В популистских планах — отменить животных: домашних и цирковых

Глава самой крупной зоозащитной организации — той, что называется PETA и базируется в Америке — два месяца назад заявила: мы добьёмся, что не будет домашних животных. Это не Дуся с лавочки своё мнение высказывает — это глава международной организации, собравшей под своими флагами огромное число единомышленников, сообщает о намерениях.

— И как будут называться домашние животные?

— Никак. Их не будет. Они добьются…

— Их всех убьют? Или усыпят?

— В погоне за политическим моментом эти тонкости зоозащитников не волнуют.

— У одного Куклачёва сколько кошек!

— И другие кошатники есть, но Куклачёв — самый известный. Потому что решился и, главное, справился с созданием театра, дал ему своё имя.

— Никто не знает, как он их дрессирует.

— Я знаю. Да все знают основной принцип: насилием чудес не добьёшься. Но это про кошек понятно. А как дрессировать косатку? Она тоже животное.

— Кормом вкусным. Всем известными кнутом и пряником.

— Рядовой зритель считает, кнут — это насилие, граничащее с жестокостью. Пряник — еда, причём мало еды. Корми забытое животное — и оно всё для тебя делать будет.

Чтобы собака научилась незамысловатому фокусу — скидывать еду с собственного носа, — надо провести длинный ряд психологических манипуляций: поддержать челюсть, зафиксировать, поставить, довести до автоматизма команду: "Держи".

Кнут и пряник не значат тут, что ты скормил двадцать килограмм упавшего мяса и в это время дубасил собаку. Это большая психологическая работа.

Для косатки кнут — игнорирование, например. Она вчера сделала трюк, назавтра ты приходишь, она тебе рада, думает, всё, ты ей сейчас во-от такую рыбу дашь. А ты рыбу показываешь и просишь: трюк повтори. Она делает вид, что не понимает. Ты разворачиваешься и уходишь. Это и есть наказание для неё. Она смекнёт.

— Животные такие разумные. Как люди!

— Ни в коем случае нельзя очеловечивать животных. Хотя я их очень люблю, называю человеческими именами и расстраиваюсь, когда случается горе в нашей большой цирковой семье. Но они всё равно другие. И всё равно собака собаке рознь. Воспитать тойтерьера и кавказскую овчарку — две разные разницы.

Если ты в дрессировке кавказской овчарки совершаешь ошибки или совсем ею не занимаешься и собачка просто живёт (ты ж её очеловечил), однажды ты вернёшься домой, а там детские трупы.

Беседу вела Инна Новикова.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.