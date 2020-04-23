Эдгар Запашный: "Самоизоляция превращает тигров в кошек"

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный рассказал "Правде.Ру", как живёт цирк в условиях самоизоляции.

Как живёт цирк в условиях коронавируса?

— Здравствуйте, Эдгард! Никогда не думала, что видеть гостя в студии — такая радость. Всё глубже погружаемся в режим самоизоляции, а культура-то попала под закрытие первой. Родители школьников ещё могли выбирать, ходить детям в школу или нет, а вам уже сказали: "Всё, ребята, цирк уехал". Как живут ваши звери, дрессировщики, акробаты?

— Здравствуйте! Большой московский цирк — федеральное государственное унитарное предприятие. То есть, не смотря на слово "государственный" в названии, мы коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней имущество. Суть этой организационно-правовой формы в том, что бюджетного финансирования у нас нет. Как только прекратилась деятельность, открывай кубышку и смотри, что у тебя в запасе.

Мы подчинились федеральному приказу. Большинство наших сотрудников отправлено либо в оплачиваемый отпуск, либо на оплачиваемые выходные. Но прекратить работу на 100% мы, конечно, не можем. Прежде всего потому, что ответственны за тех, кого приручили: животные по-прежнему находятся на территории цирка.

— Те, кто ухаживает за животными?

— Не только. Это и дрессировщики, их ассистенты, и ветеринары, и сами артисты. Кроме них, дежурные сантехники, электрики, охрана. Раз люди на работе, в медицинский кабинет тоже вызываем дежурить посменно. Мы саккумулировали минимальное, но крайне необходимое количество сотрудников — 100 человек. Всего в Большом московском цирке чуть больше шестисот сотрудников.

И теперь, случается, артисты, уставшие тренироваться в самоизоляции, пишут мне: "Можно устроиться дворником? Утром мету, после обеда репетирую". Такие сообщения читать легче, чем предельно честные: "Я жонглёр. Я дома с ума схожу".

— И акробатам нужна постоянная тренировка. Да, не зря в Китае увеличилось количество разводов…

— Развод от того, что люди оказались вместе, дело странное. Но признаю: труд отвлекает.

— Ваши артисты теперь тоже дурью маются от скуки: делают стойки на кровати, на балконе, на кухне? Ходят на руках, на голове?

— Они не маются — стараются не потерять форму. Инстаграм циркового артиста — это не бездельное шоу, это отражение тяги быть в профессии.

Вот и жонглируют ложками-поварёшками, и стоят на голове на табуретке.

Свежему поколению Большого Московского цирка я объявил, что выход из самоизоляции на работу будет через весы, и я лично проверю вес каждой гимнастки. Девочкам от четырнадцати до двадцати лет, поплыть для них — милый и незаметный пустяк. Но смотреть на гимнастку, еле поместившуюся в костюм, — сомнительное удовольствие.

— Эдгар, сейчас та половина страны, которая не занята добыванием денег из ниоткуда, вокруг холодильника ходит. Стресс. Простительно.

— А потом эта половина купит билеты в цирк, чтобы мотивировать себя к здоровому образу жизни. И что увидит? Мы должны соответствовать ожиданиям зрителя.

Растолковал всем: выходные оплачиваемые, и ваша работа заключается в том, чтобы не запустить себя.

Напоминать об этом каждый день не нужно. Труппа Большого Московского цирка — высочайшего класса профессионалы. Они способны держать мысль и поступательно её реализовывать.

— Цирк — это великое множество комплексных механизмов. Их простой неопасен?

— Опасен, поэтому и нужны сотрудники запускать их регулярно.

— А сколько потребуется репетиций, чтобы возобновить программу?

— До того как разойтись, я интересовался у труппы, которой руководит мой брат Аскольд, сколько потребуется репетиций, чтобы запустить творческий процесс Большого московского цирка. Все сказали: две. Две. Одну лёгкую, вторую — генеральный прогон. На третий день мы на манеже. Это артистам.

Но у меня тигры со львами зажирели. Они, как все приличные кошки, теперь лежат и спят.

Вчера заглядываю к своему льву, а он у меня уже круглый стал. Легче обойти, чем перепрыгнуть. Посчитал правильным посадить на диету. Зрители не сдержат смеха над такими.

Беседу вела Инна Новикова.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.