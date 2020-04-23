Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Инна Новикова

Эдгар Запашный: "Самоизоляция превращает тигров в кошек"

Культура

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный рассказал "Правде.Ру", как живёт цирк в условиях самоизоляции.

Как живёт цирк в условиях коронавируса?

— Здравствуйте, Эдгард! Никогда не думала, что видеть гостя в студии — такая радость. Всё глубже погружаемся в режим самоизоляции, а культура-то попала под закрытие первой. Родители школьников ещё могли выбирать, ходить детям в школу или нет, а вам уже сказали: "Всё, ребята, цирк уехал". Как живут ваши звери, дрессировщики, акробаты?

— Здравствуйте! Большой московский цирк — федеральное государственное унитарное предприятие. То есть, не смотря на слово "государственный" в названии, мы коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней имущество. Суть этой организационно-правовой формы в том, что бюджетного финансирования у нас нет. Как только прекратилась деятельность, открывай кубышку и смотри, что у тебя в запасе.

Мы подчинились федеральному приказу. Большинство наших сотрудников отправлено либо в оплачиваемый отпуск, либо на оплачиваемые выходные. Но прекратить работу на 100% мы, конечно, не можем. Прежде всего потому, что ответственны за тех, кого приручили: животные по-прежнему находятся на территории цирка.

— Те, кто ухаживает за животными?

— Не только. Это и дрессировщики, их ассистенты, и ветеринары, и сами артисты. Кроме них, дежурные сантехники, электрики, охрана. Раз люди на работе, в медицинский кабинет тоже вызываем дежурить посменно. Мы саккумулировали минимальное, но крайне необходимое количество сотрудников — 100 человек. Всего в Большом московском цирке чуть больше шестисот сотрудников.

И теперь, случается, артисты, уставшие тренироваться в самоизоляции, пишут мне: "Можно устроиться дворником? Утром мету, после обеда репетирую". Такие сообщения читать легче, чем предельно честные: "Я жонглёр. Я дома с ума схожу".

— И акробатам нужна постоянная тренировка. Да, не зря в Китае увеличилось количество разводов…

— Развод от того, что люди оказались вместе, дело странное. Но признаю: труд отвлекает.

— Ваши артисты теперь тоже дурью маются от скуки: делают стойки на кровати, на балконе, на кухне? Ходят на руках, на голове?

— Они не маются — стараются не потерять форму. Инстаграм циркового артиста — это не бездельное шоу, это отражение тяги быть в профессии.

Вот и жонглируют ложками-поварёшками, и стоят на голове на табуретке.

Свежему поколению Большого Московского цирка я объявил, что выход из самоизоляции на работу будет через весы, и я лично проверю вес каждой гимнастки. Девочкам от четырнадцати до двадцати лет, поплыть для них — милый и незаметный пустяк. Но смотреть на гимнастку, еле поместившуюся в костюм, — сомнительное удовольствие.

— Эдгар, сейчас та половина страны, которая не занята добыванием денег из ниоткуда, вокруг холодильника ходит. Стресс. Простительно.

— А потом эта половина купит билеты в цирк, чтобы мотивировать себя к здоровому образу жизни. И что увидит? Мы должны соответствовать ожиданиям зрителя.

Растолковал всем: выходные оплачиваемые, и ваша работа заключается в том, чтобы не запустить себя.

Напоминать об этом каждый день не нужно. Труппа Большого Московского цирка — высочайшего класса профессионалы. Они способны держать мысль и поступательно её реализовывать.

— Цирк — это великое множество комплексных механизмов. Их простой неопасен?

— Опасен, поэтому и нужны сотрудники запускать их регулярно.

— А сколько потребуется репетиций, чтобы возобновить программу?

— До того как разойтись, я интересовался у труппы, которой руководит мой брат Аскольд, сколько потребуется репетиций, чтобы запустить творческий процесс Большого московского цирка. Все сказали: две. Две. Одну лёгкую, вторую — генеральный прогон. На третий день мы на манеже. Это артистам.

Но у меня тигры со львами зажирели. Они, как все приличные кошки, теперь лежат и спят.

Вчера заглядываю к своему льву, а он у меня уже круглый стал. Легче обойти, чем перепрыгнуть. Посчитал правильным посадить на диету. Зрители не сдержат смеха над такими.

Беседу вела Инна Новикова.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

Темы цирк тигры карантин коронавирус эдгар запашный братья запашные
Новости Все >
Коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты
Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей
В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара
Регионам выделят деньги на развитие туризма - комментарий эксперта
Власти Москвы обсудят разрешение на одиночные занятия спортом
Россиянам разрешат покупать сим-карты через интернет
Последние материалы
Эдгар Запашный: "Самоизоляция превращает тигров в кошек"
Коронавирус рушит ЕС и убивает Украину
Коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Что из себя представляют кредитные каникулы
Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты
Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей
В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Как быстро и без нервных срывов перейти на удаленку
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Ипотеку для многодетных семей поможет погасить государство
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Главные СМИ России - против президента?
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
США назвали природу биотеррористом и сняли запрет на создание вирусов
Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
Зачем нам все лгут про COVID-2019
Коронавирус высветил глобальную ложь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ