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Александр Приходько

Ксения Емельянова: наращивание ресниц — отдельный вид искусства

5:58
Моя семья » Красота и стиль

Профессия лэшмейкер на данный момент занимает лидирующие позиции в сфере бьюти-процедур. Так какой он идеальный мастер по наращиванию ресниц и какими регалиями и способностями он должен обладать чтобы стать лучшим в своем сегменте, на все эти вопросы ответит мастер по наращиванию ресниц, титулованный абсолютный чемпион, Лауреат Премии PEOPLE AWARD MOSCOW 2023, 5 премий "LASH EXPERT", "GURU LASH INDUSTRY", "TOP-MASTER LASHMAKER", "TOP 10 LASHMAKERS", "TOP 10 LASH TRAINER Ксения Емельянова.

Ксения Емельянова: наращивание ресниц — отдельный вид искусства
Фото: Фото из личного архива Ксении Емельяновой

— Ксения, расскажите пожалуйста читателям какие мероприятия нужно посещать для достижение идентичного вашему успеху достижений в сфере beauty — бизнеса.

— Честно сказать такого списка не существует, мастер сам выбирает структуру своего развития методом выбора предлагаемых премий и конкурсов. Конечно, чем больше в рабочем кейсе мастера известных премий и т. д это замечательно, но так как они еще и делятся по этапам как для начинающих, так и для работающих мастеров лучшим выбором будет принимать участие последовательно и в тех мероприятиях, которые предполагают не только получение награды, но последующий рост.

— Какая последовательность лучше? Принимать участие в различных мероприятиях бьюти-сферы везде и всегда, и уже после осуществить открытие салона и школы, или все наоборот?

— Любой мастер beauty — сферы для начала своего карьерного роста проходит обучение, набивает руку, тем самым расширяя клиентскую базу, которая в основном основывается на отзывах и рекомендациях. Вместе с потоком клиентов приходит уверенность в своих силах и своем профессионализме. Мастер чувствует свою востребованность и желание обучать приходит на этапе своего же собственного развития. Салон beauty-услуг можно открыть в начале карьерного роста и расти вместе с ним, а вот для того, чтобы обучать своему мастерству каждый специалист должен пройти свой определенный профессиональный рост.

— Ваши титулованные награды абсолютного чемпиона Лауреата Премии PEOPLE AWARD MOSCOW 2023, 5 премий "LASH EXPERT", "GURU LASH INDUSTRY", "TOP-MASTER LASHMAKER", "TOP 10 LASHMAKERS", "TOP 10 LASH TRAINER и многие другие они были получены сразу или все эти достижения вы добивались годами?

— Если есть желание развиваться ты ищешь любую возможность чтобы перенять что-то новое, рассказать о себе как о профессионале на проф. площадках. Твой рост — это постоянное движение. Конечно, ты не можешь стать лауреатом премии на следующий день после прохождения курса, но прийти к этому не сложно, если не затягивать с выбором мероприятий и быть готовым получать даже вторые и третьи места. Терпение и труд, вот самый главный фактор. Конечно, прийти к победам можно и быстрее. За 7 лет моего становления я получила много наград. Некоторые получила в начале, к некоторым пришла постепенно, но факт остается фактом мой рабочий кейс ежедневно пополняется новыми проектами, завершение обучения и участия точно не предвидится.

— Начинающий мастер может себе позволить принять участие в такого рода мероприятиях или туда может попасть только мастер с совершенными регалиями?

— Все желающие могут поучаствовать в соревнованиях своего уровня, их очень много. Конечно, есть такие премии, которые предлагают участие уже известным мастерам, но и они не рождаются ниоткуда. Такие звездочки воспитывают себя сами. Стремление обучаться и желание развития приводят мастеров на различный формат мероприятия, в которых они продолжают набираться знаний и опыта. Как говорится дальше больше.

— Хотелось бы узнать, чем отличаются ваши услуги от других аналогичных? Что делает вас узнаваемой?

— Развитие бренда — это не только проведение всевозможных PR-компаний, акций и разных маркетинговых стратегий. Хотя и не без этого так как с помощью рекламных инструментов клиенты узнают о новинках, о интересных особенностях процедуры и т. д. В моем случае нестандартный поход и самое главное выбор в использовании только самых лучших инструментов и препаратов, знание не только проф. направленности, но и антиномического строения и характерных качестве присущих каждому индивидуальному клиенту. Ведь от этих факторов зависит не только качество оказываемой услуги, но и здоровье человека. Поэтому акцент в моей работе всегда на здоровье и качество.

— Профессия лэшмейкер имеет место быть на лестнице построения карьерного роста и головокружительного успеха? Или эта профессия со временем может погаснуть на рынке бьюти-услуг?

— Любая профессия, которую выбрал человек с желанием достичь высот будет существовать на рынке бесконечно, к тому процедуры, которые связаны с beauty-сферой никогда не угасают, а модернизируются и приобретают дополнительные тенденции развития. Уже на данный момент процедура наращивание ресниц набирает обороты в своем развитие и предлагает клиентам массу интересных новинок и фишек. У каждого человека свой выбор кто-то любит ламинирование, а кто-то не представляет себя без процедуры наращивания ресниц, самое главное в факторе роста желание оказать востребованную качественную услугу, от этого зависит и ваш личный рост как мастера и развитие процедуры в целом на рынке мирового бьюти-сообщества.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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