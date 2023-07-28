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Даниил Полоников

Три веские причины регулярно проверять развал-схождение колёс

3:21
Авто

На протяжении многих лет российским водителям внушали европейские ценности, такие как экологичность, снижение затрат, безопасность. Это работало настолько эффективно, что под видом непринятия (у половины пассажиров отстегнуты ремни безопасности, у других выключен двигатель) мы даже забывали о важнейших операциях. У нас как будто затуманилось зрение.

Три веские причины регулярно проверять развал-схождение колёс
Фото: news.oto-hui. com/phan-tich-hien-tuong-lat-xe-o-o-to/

Однако среди череды бесполезных и откровенно глупых советов время от времени появлялись действительно важные и ценные. Особенно для наших многострадальных дорог и направлений. Я имею в виду проверку и регулировку углов установки колес.

Выбоины, дорожные стыки, неровности, неровные поверхности плохо сочетаются с низкопрофильными шинами и большими дисками колес. Иногда даже внедорожники страдают от этих "подводных камней". Чтобы убедиться в этом, не нужно уезжать далеко от Москвы. Резкие и сильные удары попадают прямо в подвеску, а затем "передают" свой гнев всем пассажирам автомобиля, что приводит к их разочарованию. В результате первым делом страдает развал-схождение, который, собственно говоря, и должен регулироваться профессионалом с помощью станка для регулировки развала-схождения.

Теперь определим истинную причину необходимости этого процесса даже без учета европейских ценностей. Есть три существенные причины.

Неправильно установленные колеса приводят к повышенному износу шин. Точнее говоря, если регулярно ездить на автомобиле, то шины прослужат всего один сезон. Пятнадцати тысяч километров достаточно для полного износа "круглой" шины. Учитывая сегодняшние цены, это слишком много даже для владельцев бюджетных автомобилей с небольшим и доступным радиусом.

То же самое касается и тех, кому посчастливилось иметь роскошные низкопрофильные шины стоимостью 20-30 тыс. рублей каждая. Они просто не могут позволить себе такую роскошь.

Второе важное следствие — ступичные подшипники. Даже для "Жигулей" стоимость замены, включая запчасти и трудозатраты, превышает 5 тыс. рублей за ось. Для иномарок — не менее 10 000 рублей. А если производитель решит, что подшипники можно "обновить" только целиком, вместе со ступицей… Короче говоря, регулировка колес обходится гораздо дешевле. Причем значительно.

Третий момент — расход топлива. Неправильная настройка подвески — это лишний литр на сотню километров. Тысяча километров — это дополнительный расход в 500 рублей. Шесть тысяч километров — и регулировка окупается. Десять тысяч километров — и она приносит прибыль. Не буду даже упоминать о том, что значительная часть владельцев внедорожников также нуждается в постоянной смазке регулировочных болтов для предотвращения их заедания. Безопасность, маневренность, возможность ездить быстрее — это чистые бонусы, так сказать, приятное послевкусие.

Кстати, и ремень безопасности лучше пристёгивать как следует — подушка безопасности может "ударить" по любой части тела, двигающейся в кресле.

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3 простых Признака чтобы понять что ваш Развал Схождение НАРУШЕН
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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