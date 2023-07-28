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Даниил Полоников

Что можно и нельзя вставлять в гнездо прикуривателя машины

2:23
Авто

К сожалению, единого стандарта на "зарядники" до сих пор нет. В результате некоторые автопроизводители допускают подключение к ним только устройств с собственной маркой на корпусе. Это можно трактовать как откровенную попытку навязать дополнительное оборудование, например, различные насосы, чайники или видеокамеры. Другие компании указывают только максимальную потребляемую мощность.

Что можно и нельзя вставлять в гнездо прикуривателя машины
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Интересно, что различаются и конструкции розеток. В некоторых розетках отсутствуют пружинные зажимы. Кроме того, они не имеют единых стандартов размеров, поэтому нередки случаи, когда вилки шатаются или просто выскакивают, если автомобиль едет по ухабистой дороге или попадает в выбоину.

Кстати, это может способствовать возникновению коротких замыканий и последующих пожаров. В Интернете до сих пор ходит много историй о том, как при зарядке смартфона в автомобиле ощущается запах гари и из центральной консоли идет дым. В итоге остаётся только обугленный остов автомобиля.

Однако чаще всего вместо этого перегорает конкретный предохранитель. Совет: если у вас нет запасных частей, но очень нужна розетка, выньте предохранитель из малозначимой цепи. Например, никто не пользуется постоянно электрорегулировкой зеркал.

Чтобы полностью избежать подобных неприятных инцидентов, воздержитесь от приобретения китайских приборов с некачественным названием. Скажем, портативные вентиляторы. Их реальный ток может достигать 15 А, что довольно много. А при плохом контакте гарантирован перегрев гнезда прикуривателя.

Мы также не советуем использовать автомобильные пылесосы. Они создают значительную нагрузку на гнездо, обеспечивая при этом низкую эффективность очистки. Лучше посетить автомойку, где есть мощные профессиональные бытовые приборы.

А как быть с видеокамерами и телефонами? Подключать их можно, но с осторожностью. При покупке USB-адаптера внимательно осмотрите штекер. Он должен иметь пружинные зажимы и плотно входить в гнездо прикуривателя конкретной модели автомобиля. Только в этом случае можно избежать короткого замыкания.

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Лайфхак для прикуривателя!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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