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Даниил Полоников

Почему категорически нельзя устанавливать в машину более мощный аккумулятор

Авто

Недавние морозы сильно ударили по многим российским водителям, особенно по тем, кто пытался сэкономить, не меняя износившиеся автомобильные аккумуляторы. Как водится, люди обратились к Интернету и наткнулись на, казалось бы, ценный совет: вместо стандартного аккумулятора, который по размерам и емкости подходит для телефонов, но не для автомобилей, установить более емкий автомобильный аккумулятор.

Почему категорически нельзя устанавливать в машину более мощный аккумулятор
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

В конце концов, больше емкость — больше мощность, не так ли? Воодушевленные этой идеей, они измерили рулеткой свободное пространство под капотом, отправились в магазин и приобрели новый аккумулятор, который обещал доставить их куда угодно на одной зарядке.

Однако реальность показала, что этот трюк, безупречно работавший на автомобилях "Жигули" и "Москвич", на современных машинах необъяснимо отказывает, заставляя водителей уже через две-три недели лезть в карман за новым аккумулятором. Может быть, это коронавирус поражает автомобили? Нет, это не так. Истина гораздо проще.

Всеобщее увлечение экологией и экономией топлива вынудило автопроизводителей оснастить генератор, который раньше заряжал аккумулятор до максимума, интеллектуальной системой управления. Точнее, они добавили отдельный модуль под названием Battery Monitoring System (BMS), отвечающий за регулирование заряда батареи, но только до 80%, а не до 100%.

Именно эта система BMS и является первопричиной всех бед. Во-первых, она часто выходит из строя, особенно на подержанных автомобилях. Во-вторых, ее обслуживание и замена аккумулятора требуют внимания специалиста. Предположительно, у нее есть и преимущества: продление срока службы аккумулятора, снижение вреда для окружающей среды, оптимизация расхода топлива.

Однако недостатки перевешивают преимущества. Современные генераторы, рассчитанные на заводские аккумуляторы определенного типоразмера, естественно, оставляют более емкие аккумуляторы послепродажного обслуживания постоянно разряженными. Как следствие, такие батареи быстро изнашиваются. Постоянно держать аккумулятор автомобиля в разряженном состоянии просто нецелесообразно.

Существует лишь несколько удобных решений для сосуществования с автомобилем, оснащенным BMS. По сути, есть два варианта: либо строго следовать инструкции по установке батареи, либо подключить компьютер и запрограммировать новую батарею. Для последнего варианта требуется специальное программное обеспечение и модуль, который можно недорого приобрести на известном китайском рынке.

Стоит также помнить, что, приобретая высокотехнологичный, современный и комфортный автомобиль, вы обязаны подписаться на соответствующий сервис. Не каждый автомобиль согласится на установку нового аккумулятора без участия специалиста.

Даже для такой, казалось бы, простой задачи, как замена аккумулятора, такие именитые автомобили, как Range Rover, требуют участия специалиста. Новую батарею необходимо "запрограммировать" в блок управления двигателем (ECU), прежде чем автомобиль согласится с ней "сотрудничать".

Проще говоря, не нужно изобретать велосипед. 

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НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ аккумулятор другой ёмкости | Гаражные мифы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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