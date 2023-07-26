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Даниил Полоников

Что делать, если автосервис затягивает с ремонтом автомобиля

4:10
Авто

Редкий автовладелец бывает рад звонку из автосервиса, но обнаруживает, что ремонт затягивается. Причины задержки могут быть разными: запчасти могут застрять где-то в пути, единственный механик, способный решить проблему, может заболеть, оборудование может выйти из строя. Независимо от причин, автомобиль не возвращается в назначенный день, а сервисные службы не решаются назначить новую дату.

Что делать, если автосервис затягивает с ремонтом автомобиля
Фото: bizshop.by

Те, кто сталкивается с подобными ситуациями в официальных дилерских центрах, скорее всего, находятся в более выгодном положении. Официальные" сервисные центры дорожат своей репутацией и значительными бонусами, которые они получают от представительства марки в стране. Они стремятся решать любые вопросы оперативно и, конечно же, полюбовно, вплоть до обращения в суд. В таких учреждениях предлагаются подменные автомобили, предоставляются щедрые скидки и даже могут быть предложены некоторые аксессуары в качестве жеста доброй воли.

Однако в независимых или "гаражных" ремонтных мастерских сценарий может быть совершенно иным. Что же делать тем, кто попал в ловушку их нерасторопности?

Если механики не хотят решать проблему должным образом, в первую очередь необходимо сохранять самообладание. Не нужно отвечать на грубость консультанта тем же тоном, так как споры не приведут к решению проблемы. Что действительно может помочь, так это обращение к действующим нормативным правовым актам. Предложите конструктивный диалог: ознакомьтесь вместе с сервис-менеджером с "Законом о защите прав потребителей".

В статье 28 этого закона говорится, что "если исполнитель не выполнил работу в оговоренный срок или в процессе выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель имеет право" выбрать один из нескольких вариантов действий. Он может назначить новый срок, потребовать другого исполнителя, настоять на более низком расчете стоимости или расторгнуть договор. Кроме того, он имеет право потребовать компенсации.

Что касается задержки именно по вине автосервиса, то можно по доброте душевной дать механикам дополнительный шанс, разрешив им передать автомобиль в другую мастерскую (вернув при этом средства, уже уплаченные первоначальному сервису) или потребовать скидку. Однако все эти возможности возможны только при наличии заказ-наряда с первоначально оговоренным сроком выполнения работ и подписями обеих сторон.

Действительно, согласно п. 15 Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290 (в ред. от 23 января 2007 г.), утверждающего "Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств", наряд-заказ является разновидностью договора. Одного этого документа достаточно для привлечения к ответственности любой из сторон, но в случае, если что-то пойдет не так, ответственность скорее всего будет возложена на поставщика услуг.

Поэтому очень важно перед передачей автомобиля в ремонт перепроверить всю информацию, записанную консультантом в заказ-наряде, прежде чем подписывать его. Хитрые сервисмены могут "случайно" ошибиться в дате или данных об автомобиле, "забыть" поставить печать или подложить какой-либо другой документ. Одна упущенная деталь — и "леди Джастис" может решить дело не в вашу пользу.

Теперь вернемся к теме восстановления справедливости. Если спокойная беседа за чашкой чая и Закон о защите прав потребителей не принесли результата, следующий шаг — изложить свои "претензии" в письменном виде. Составьте досудебную претензию на имя руководителя организации. А если и это не поможет, заручитесь поддержкой юриста и подайте иск в суд. При наличии действующего наряда-допуска шансы на выигрыш дела значительно возрастают.

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Что делать, если автосервис не отдаёт машину? Уловки сотрудников СТО | Советы юриста | Законы РБ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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