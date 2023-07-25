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Даниил Полоников

Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше

Авто

При работе двигателя во время дождя необходимо учитывать некоторые особенности. Во время дождя относительная влажность воздуха быстро повышается до максимальных значений.

Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Это особенно заметно, когда палящий летний зной быстро сменяется грозой с проливным дождем. Интересно, что разные автомобилисты оценивают изменения в поведении своего двигателя во время дождя совершенно противоположным образом. Одни утверждают, что их автомобиль работает заметно лучше, двигатель легче и плавнее набирает обороты. С другой стороны, их коллеги утверждают, что во время дождя двигатель работает с большим трудом и расходует больше топлива. Так кто же прав?

Сторонники преимущества дождя обычно приводят следующие аргументы. Во-первых, они утверждают, что топливная смесь с повышенным содержанием водяных паров горит "мягче", поскольку влага якобы препятствует детонации. Благодаря ее отсутствию повышается КПД силового агрегата, что приводит к увеличению мощности. Во-вторых, по их мнению, датчики массового расхода воздуха из-за повышенной теплоемкости и теплопроводности под дождем несколько изменяют свои показания, заставляя блок управления двигателем впрыскивать в цилиндры больше топлива. Отсюда, мол, и увеличение мощности.

Однако те автовладельцы, которые лучше разбираются в элементарной физике, считают, что во время дождя можно ожидать снижения мощности двигателя.

Их аргументы основаны на фундаментальных законах. Дело в том, что при одинаковой температуре и атмосферном давлении содержание кислорода в воздухе остается постоянным при равных условиях. В конечном итоге датчик массового расхода воздуха предоставляет блоку управления двигателем данные для расчета количества кислорода, необходимого для оптимального приготовления топливной смеси. Теперь представим, что влажность воздуха внезапно повысилась.

Проще говоря, водяной пар, внезапно появившийся в воздухе, занимает часть "пространства", которое раньше занимал кислород. Однако датчик массового расхода воздуха не может этого знать. Другими словами, при повышенной влажности в дождливую погоду в цилиндры поступает меньше кислорода.

Блок управления двигателем определяет это изменение по измененным показаниям лямбда-датчика и, соответственно, уменьшает впрыск топлива, чтобы избежать его избыточного сгорания. В результате двигатель работает менее эффективно, чем при максимальной относительной влажности, получая меньшую "порцию", и водитель, естественно, чувствует разницу. 

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ПОСЛЕ ЭТОГО ты узнаешь почему ТУПИТ двигатель в ЖАРУ. Как это работает!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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